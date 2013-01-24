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完美的貼合，豐富的低音效果
超輕巧的可折疊頭戴式耳機，可提供優質音效。40 公釐的大型專業級揚聲單體，能提供細膩的音效，配備 FloatingCushions，讓您全面多向自行調整耳蓋，使其完全貼合您的耳朵。 查看所有優點
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想要跳到下一首曲目？還是要調整音量、接聽或拒接來電，或是錄製語音備忘錄？本遙控器不僅具備高敏感度的麥克風，還提供音量控制、播打電話以及略過曲目的功能，另外還能開啟語音控制。您無需隨時拿著 iPhone 或 iPod，也不用將畫面解鎖，耳機操控盡在彈指之間。
40 公釐喇叭驅動器是由合成的聚酯薄膜製成，敏感度高，能釋放強大卻不失真的音效。
釹是製造強大磁場的最佳原料，它使語音線圈有更高靈敏度、更佳低音反應及更高整體音質。
輕薄的不鏽鋼頭帶，質輕到幾乎感覺不到正在配戴。
創新的 FloatingCushion 設計提供全方位的多向式耳墊自動調整功能，同時捨棄傳統的 C 型話蓋結構，如此所打造出來的完美設計，可均勻地在使用者的頭部與耳部施加壓力，確保最佳穩定性，進而呈現所有使用者皆可享有的舒適感與貼合度。
耳墊非常柔軟，包圍喇叭並緊貼耳朵，可送出優異的音質。不會緊壓雙耳，長時間聆聽也極為舒適。
配合理想長度的纜線，您可以自由選擇音效裝置的擺設位置。
插頭採用純金的貴金屬表面處理，確保更穩定的連接，並可提昇音質表現。
可輕鬆折疊的設計，質地輕巧，讓您將音樂隨身帶著走
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