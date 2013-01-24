主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

頭戴式耳機

SHL9307/10
  • 完美的貼合，豐富的低音效果 完美的貼合，豐富的低音效果 完美的貼合，豐富的低音效果
    -{discount-value}

    頭戴式耳機

    SHL9307/10

    完美的貼合，豐富的低音效果

    超輕巧的可折疊頭戴式耳機，可提供優質音效。40 公釐的大型專業級揚聲單體，能提供細膩的音效，配備 FloatingCushions，讓您全面多向自行調整耳蓋，使其完全貼合您的耳朵。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    頭戴式耳機

    完美的貼合，豐富的低音效果

    超輕巧的可折疊頭戴式耳機，可提供優質音效。40 公釐的大型專業級揚聲單體，能提供細膩的音效，配備 FloatingCushions，讓您全面多向自行調整耳蓋，使其完全貼合您的耳朵。 查看所有優點

    完美的貼合，豐富的低音效果

    超輕巧的可折疊頭戴式耳機，可提供優質音效。40 公釐的大型專業級揚聲單體，能提供細膩的音效，配備 FloatingCushions，讓您全面多向自行調整耳蓋，使其完全貼合您的耳朵。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    頭戴式耳機

    完美的貼合，豐富的低音效果

    超輕巧的可折疊頭戴式耳機，可提供優質音效。40 公釐的大型專業級揚聲單體，能提供細膩的音效，配備 FloatingCushions，讓您全面多向自行調整耳蓋，使其完全貼合您的耳朵。 查看所有優點

    類似產品

    See all over-ear-on-ear-headphones

      完美的貼合，豐富的低音效果

      絕佳的音效體驗

      • 耳罩式
      • 黑色

      線控遙控器，含麥克風、音量與控制功能

      想要跳到下一首曲目？還是要調整音量、接聽或拒接來電，或是錄製語音備忘錄？本遙控器不僅具備高敏感度的麥克風，還提供音量控制、播打電話以及略過曲目的功能，另外還能開啟語音控制。您無需隨時拿著 iPhone 或 iPod，也不用將畫面解鎖，耳機操控盡在彈指之間。

      40 公釐喇叭驅動器提供不失真的音效

      40 公釐喇叭驅動器是由合成的聚酯薄膜製成，敏感度高，能釋放強大卻不失真的音效。

      釹磁石可強化低音表現及靈敏度

      釹是製造強大磁場的最佳原料，它使語音線圈有更高靈敏度、更佳低音反應及更高整體音質。

      超輕型頭帶，提昇舒適度

      輕薄的不鏽鋼頭帶，質輕到幾乎感覺不到正在配戴。

      FloatingCushion 設計，可自動調整耳蓋

      創新的 FloatingCushion 設計提供全方位的多向式耳墊自動調整功能，同時捨棄傳統的 C 型話蓋結構，如此所打造出來的完美設計，可均勻地在使用者的頭部與耳部施加壓力，確保最佳穩定性，進而呈現所有使用者皆可享有的舒適感與貼合度。

      超柔軟耳墊可提供長時間的舒適感覺

      耳墊非常柔軟，包圍喇叭並緊貼耳朵，可送出優異的音質。不會緊壓雙耳，長時間聆聽也極為舒適。

      1.2 公尺長的纜線適合戶外使用

      配合理想長度的纜線，您可以自由選擇音效裝置的擺設位置。

      24k 鍍金插頭可確保更穩定的連接

      插頭採用純金的貴金屬表面處理，確保更穩定的連接，並可提昇音質表現。

      輕巧的折疊設計，讓您將音樂隨身帶著走

      可輕鬆折疊的設計，質地輕巧，讓您將音樂隨身帶著走

      技術規格

      • 產品規格

        寬度
        15  cm
        高度
        18  cm
        深度
        5,5  cm
        重量
        0.099  kg

      • 音效

        音響系統
        開啟
        磁鐵類型
        音圈
        CCAW
        振膜
        Mylar dome
        頻率反應
        18 - 22 000  Hz
        阻抗
        32 歐姆
        最大功率輸入
        50 mW
        敏感度
        102 分貝
        喇叭直徑
        40 公釐
        類型
        動態

      • 連線

        纜線連接
        平行對稱設計
        纜線長度
        1.5 公尺
        接頭
        3.5 公釐立體聲
        連接器表面處理
        24k 鍍金
        纜線類型
        OFC

      • 配件

        轉接器插頭
        3.5-6.3 公釐

      • 包裝尺寸

        貨架放置類型
        展示用產品
        深度
        5,5  cm
        總重
        0.251  kg
        高度
        19.5  cm
        淨重
        0.099  kg
        皮重
        0.152  kg
        寬度
        19.5  cm
        EAN
        69 23410 70905 6
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        展示用產品

      • 外紙箱

        總重
        0.938  kg
        高度
        22.9  cm
        長度
        21.5  cm
        淨重
        0.297  kg
        皮重
        0.641  kg
        寬度
        15.8  cm
        EAN
        87 12581 59563 0
        包裝數
        3

      取得產品支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近檢視的產品