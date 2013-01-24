主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

頭戴式耳機

SHL9500/00
  • 豐富的低音效果 豐富的低音效果 豐富的低音效果
    -{discount-value}

    頭戴式耳機

    SHL9500/00

    豐富的低音效果

    超輕巧的折疊頭戴式耳機，可提供優質音效。40 公釐的大型專業級喇叭，能提供絕佳細膩的音效，封閉式耳蓋能阻隔外部噪音，進一步提升音效表現。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    頭戴式耳機

    豐富的低音效果

    超輕巧的折疊頭戴式耳機，可提供優質音效。40 公釐的大型專業級喇叭，能提供絕佳細膩的音效，封閉式耳蓋能阻隔外部噪音，進一步提升音效表現。

    豐富的低音效果

    超輕巧的折疊頭戴式耳機，可提供優質音效。40 公釐的大型專業級喇叭，能提供絕佳細膩的音效，封閉式耳蓋能阻隔外部噪音，進一步提升音效表現。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    頭戴式耳機

    豐富的低音效果

    超輕巧的折疊頭戴式耳機，可提供優質音效。40 公釐的大型專業級喇叭，能提供絕佳細膩的音效，封閉式耳蓋能阻隔外部噪音，進一步提升音效表現。

    類似產品

    See all over-ear-on-ear-headphones

      豐富的低音效果

      絕佳的音效體驗

      40 公釐喇叭驅動器提供不失真的音效

      40 公釐喇叭驅動器是由合成的聚酯薄膜製成，敏感度高，能釋放強大卻不失真的音效。

      封閉式設計可阻隔環境噪音

      在完全隔絕環境噪音的同時，來自耳機的聲音會留於密封盒中，確保音質完美。採用這一設計的耳機是監控現場音樂會或錄音的理想之選。

      享受同級最佳效果與最出色的音質

      以聽覺為本的設計及高品質的驅動器，確保同級最出色的音質。

      釹磁石可強化低音表現及靈敏度

      釹是製造強大磁場的最佳原料，它使語音線圈有更高靈敏度、更佳低音反應及更高整體音質。

      24k 鍍金插頭可確保更穩定的連接

      插頭採用純金的貴金屬表面處理，確保更穩定的連接，並可提昇音質表現。

      超輕型頭帶，提昇舒適度

      輕薄的不鏽鋼頭帶，質輕到幾乎感覺不到正在配戴。

      頭帶墊設計可提供軟墊的舒適貼合感覺。

      頭帶墊所使用的柔軟物料，讓你長時間使用亦可確保舒適。

      耳墊可改善配戴舒適度並增強低音效果

      飛利浦耳機的耳墊採用獨特造型及高級材質，確保緊密貼合，提供理想的舒適體驗。此外耳墊還能防止漏音，提昇低音效果，耳墊的特殊造型可緊密貼合人類耳部輪廓。

      舒適性更高，適合長時間使用

      這款耳機是依據您的耳形所設計，配戴起來分外舒適，讓您在長時間聆聽音樂時能擁有更多樂趣。

      完全摺疊後可輕鬆放入旅行袋中

      這款耳機可完全平坦折疊，輕鬆塞進旅行袋中。

      3.5 - 6.35 公釐的轉接器可連接各類音效裝置

      透過這款轉接器，您可以在配備 3.5 或 6.35 公釐插孔的設備上使用耳機，給予您更多音效裝置選擇。

      1.5 公尺纜線讓您可將播放機放在背包內

      理想的纜線長度令您活動更自如，並可選擇將音效裝置放置在任何位置。

      技術規格

      • 音效

        音響系統
        開放式
        磁鐵類型
        音圈
        CCAW
        振膜
        Mylar dome
        頻率反應
        10 - 28 000  Hz
        阻抗
        32  歐姆
        最大功率輸入
        500  mW
        敏感度
        105  dB
        喇叭直徑
        40  mm
        類型
        動態

      • 連線

        纜線連接
        平行對稱設計
        纜線長度
        1.5  m
        接頭
        3.5  mm
        連接器表面處理
        鍍金
        纜線類型
        OFC

      • 配件

        轉接器插頭
        3.5 - 6.3  mm

      • 包裝尺寸

        深度
        5.6  cm
        總重
        0.397  kg
        高度
        24.3  cm
        淨重
        0.176  kg
        皮重
        0.221  kg
        寬度
        19.5  cm
        EAN
        87 10895 92153 4
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        塑膠盒

      • 外紙箱

        總重
        9.62  kg
        高度
        30.5  cm
        長度
        79  cm
        淨重
        4.224  kg
        皮重
        5.396  kg
        寬度
        45.5  cm
        EAN
        87 10895 92155 8
        包裝數
        24

      • 內紙箱

        總重
        1.2  kg
        高度
        21  cm
        長度
        27  cm
        淨重
        0.528  kg
        皮重
        0.672  kg
        寬度
        21  cm
        EAN
        87 10895 92154 1
        包裝數
        3

      取得產品支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近檢視的產品