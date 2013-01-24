搜尋關鍵字
豐富的低音效果
超輕巧的折疊頭戴式耳機，可提供優質音效。40 公釐的大型專業級喇叭，能提供絕佳細膩的音效，封閉式耳蓋能阻隔外部噪音，進一步提升音效表現。
豐富的低音效果
超輕巧的折疊頭戴式耳機，可提供優質音效。40 公釐的大型專業級喇叭，能提供絕佳細膩的音效，封閉式耳蓋能阻隔外部噪音，進一步提升音效表現。
豐富的低音效果
超輕巧的折疊頭戴式耳機，可提供優質音效。40 公釐的大型專業級喇叭，能提供絕佳細膩的音效，封閉式耳蓋能阻隔外部噪音，進一步提升音效表現。
豐富的低音效果
超輕巧的折疊頭戴式耳機，可提供優質音效。40 公釐的大型專業級喇叭，能提供絕佳細膩的音效，封閉式耳蓋能阻隔外部噪音，進一步提升音效表現。
40 公釐喇叭驅動器是由合成的聚酯薄膜製成，敏感度高，能釋放強大卻不失真的音效。
在完全隔絕環境噪音的同時，來自耳機的聲音會留於密封盒中，確保音質完美。採用這一設計的耳機是監控現場音樂會或錄音的理想之選。
以聽覺為本的設計及高品質的驅動器，確保同級最出色的音質。
釹是製造強大磁場的最佳原料，它使語音線圈有更高靈敏度、更佳低音反應及更高整體音質。
插頭採用純金的貴金屬表面處理，確保更穩定的連接，並可提昇音質表現。
輕薄的不鏽鋼頭帶，質輕到幾乎感覺不到正在配戴。
頭帶墊所使用的柔軟物料，讓你長時間使用亦可確保舒適。
飛利浦耳機的耳墊採用獨特造型及高級材質，確保緊密貼合，提供理想的舒適體驗。此外耳墊還能防止漏音，提昇低音效果，耳墊的特殊造型可緊密貼合人類耳部輪廓。
這款耳機是依據您的耳形所設計，配戴起來分外舒適，讓您在長時間聆聽音樂時能擁有更多樂趣。
這款耳機可完全平坦折疊，輕鬆塞進旅行袋中。
透過這款轉接器，您可以在配備 3.5 或 6.35 公釐插孔的設備上使用耳機，給予您更多音效裝置選擇。
理想的纜線長度令您活動更自如，並可選擇將音效裝置放置在任何位置。
音效
連線
配件
包裝尺寸
外紙箱
內紙箱