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頭戴式耳機

SHL9705A/00
  • 精準原音，自動貼合 精準原音，自動貼合 精準原音，自動貼合
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    頭戴式耳機

    SHL9705A/00

    精準原音，自動貼合

    耳機可完全折疊、輕型外殼讓您外出時享受絕佳的音樂體驗。40 公釐喇叭，搭配豪華 FloatingCushions，讓您全面多向自行調整耳蓋，享受出色音質與自然服貼的舒適度 查看所有優點

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      輕巧但耐用的鋁合金外層耳蓋

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      鋁合金材質不但輕巧、強韌而且外觀與耳機的簡練設計相得益彰。

      享受攜帶容易的平行式折疊設計

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      此款耳機可平行折疊，不但攜帶方便而且可在不用時輕鬆收納

      內建麥可風與通話按鈕

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      有了內建麥可風與通話按鈕，您的飛利浦耳機除了接聽手機來電之外，還能用來欣賞音樂。享受免持通話的自由，以及用耳機接聽和結束通話的便利性。

      1.2 公尺長的纜線適合戶外使用

      配合理想長度的纜線，您可以自由選擇音效裝置的擺設位置。

      24k 鍍金插頭可確保更穩定的連接

      插頭採用純金的貴金屬表面處理，確保更穩定的連接，並可提昇音質表現。

      40 公釐喇叭驅動器實現強力音響效能

      此系列配備動態 40 公釐喇叭驅動器的耳機，可營造清晰的音響體驗，同時兼顧震撼的低音效能表現

      卓越喇叭呈現精準音效

      功能卓越的驅動器可重現精準音質，造就最雄渾沉厚的低音及清晰純淨的高音效果，呈現所有您聆聽音樂的極致音效

      用飛利浦耳機應用程式自訂音效和按鈕

      下載飛利浦耳機應用程式便可自訂您的耳機音效，以及遙控器接聽/結束通話、播放/暫停播放音樂、音量 +/- 調整與更換曲目。

      技術規格

      • 產品規格

        寬度
        15.5  cm
        寬度
        6.1  吋
        高度
        17.5  cm
        高度
        6.9  吋
        深度
        7.3  cm
        深度
        2.9  吋
        重量
        0.1435  kg
        重量
        0.316  lb

      • 音效

        頻率反應
        18 - 23000  Hz
        阻抗
        24 歐姆
        敏感度
        106 dB
        喇叭直徑
        40 公釐
        最大功率輸入
        50  mW

      • 包裝尺寸

        貨架放置類型
        展示用產品
        高度
        20  cm
        高度
        7.9  吋
        寬度
        19.5  cm
        寬度
        7.7  吋
        深度
        5.5  cm
        深度
        2.2  吋
        淨重
        0.1435  kg
        淨重
        0.316  lb
        總重
        0.282  kg
        總重
        0.622  lb
        皮重
        0.1385  kg
        皮重
        0.306  lb
        EAN
        69 23410 71528 6
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        展示用產品

      • 外紙箱

        長度
        21.7  cm
        長度
        8.5  吋
        寬度
        18.8  cm
        寬度
        7.4  吋
        高度
        23  cm
        高度
        9.1  吋
        淨重
        0.4305  kg
        淨重
        0.949  lb
        總重
        1.174  kg
        總重
        2.588  lb
        皮重
        0.7435  kg
        皮重
        1.639  lb
        GTIN
        1 69 23410 71528 3
        包裝數
        3

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