豪華記憶泡棉 FloatingCushions，提供自然舒適的貼合效果

飛利浦耳機創新的豪華 FloatingCushions 設計提供全方位的多向式耳墊自動調整功能，同時捨棄傳統的 C 型話蓋結構，如此所打造出來的完美設計，可均勻地在使用者的頭部與耳部施加壓力，確保最佳穩定性，進而呈現所有使用者皆可享有的舒適感與貼合度。