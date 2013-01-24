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高品質的超柔軟耳墊，可消除長期配戴的不適，讓您想戴多久就戴多久。
飛利浦耳機創新的豪華 FloatingCushions 設計提供全方位的多向式耳墊自動調整功能，同時捨棄傳統的 C 型話蓋結構，如此所打造出來的完美設計，可均勻地在使用者的頭部與耳部施加壓力，確保最佳穩定性，進而呈現所有使用者皆可享有的舒適感與貼合度。
鋁合金材質不但輕巧、強韌而且外觀與耳機的簡練設計相得益彰。
此款耳機可平行折疊，不但攜帶方便而且可在不用時輕鬆收納
有了內建麥可風與通話按鈕，您的飛利浦耳機除了接聽手機來電之外，還能用來欣賞音樂。享受免持通話的自由，以及用耳機接聽和結束通話的便利性。
配合理想長度的纜線，您可以自由選擇音效裝置的擺設位置。
插頭採用純金的貴金屬表面處理，確保更穩定的連接，並可提昇音質表現。
此系列配備動態 40 公釐喇叭驅動器的耳機，可營造清晰的音響體驗，同時兼顧震撼的低音效能表現
功能卓越的驅動器可重現精準音質，造就最雄渾沉厚的低音及清晰純淨的高音效果，呈現所有您聆聽音樂的極致音效
下載飛利浦耳機應用程式便可自訂您的耳機音效，以及遙控器接聽/結束通話、播放/暫停播放音樂、音量 +/- 調整與更換曲目。
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