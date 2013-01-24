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抗噪入耳式耳機

SHN2500/00
  • 減少 70% 的外部噪音 減少 70% 的外部噪音 減少 70% 的外部噪音
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    抗噪入耳式耳機

    SHN2500/00

    減少 70% 的外部噪音

    這款耳塞式抗噪音耳機可開啟或關閉，能主動減少高達 70% 令人煩擾的外部噪音。隨附 3 種耳塞尺寸，確保完美密合與舒適配戴，是乘坐飛機與火車時的理想選擇

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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    減少 70% 的外部噪音

    這款耳塞式抗噪音耳機可開啟或關閉，能主動減少高達 70% 令人煩擾的外部噪音。隨附 3 種耳塞尺寸，確保完美密合與舒適配戴，是乘坐飛機與火車時的理想選擇

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      飛利浦耳機有小、中、大 3 種可互換式耳塞任您選擇，不怕找不到完美貼合您耳形的耳塞。

      輕巧的電子裝置可消除高達 70% 令人煩擾的外部噪音

      智能防噪技術可提升您的聆聽享受，即使在嘈雜環境中也能以較低音量收聽音樂。它在消除飛機引擎聲這類低頻噪音方面，表現尤為出色，讓您在飛機、火車，與類似環境中，都能享受柔和的音樂，而不會聽到背景中嘈雜的干擾音。這項技術實際上是針對令人煩擾的噪音產生相同但相反的波形，從而有效消除噪音。

      創造理想的密合效果，呈現完美音效

      在耳朵和耳機之間創造出理想的密合效果，大幅減少令人煩擾的背景噪音。這些耳機憑藉優異的隔絕噪音特性，不但可阻隔令人煩擾的背景噪音，並能以低音量設定提供絕佳音效品質。

      可將耳機掛於您的頸部，使用便利

      這是最便利的頸帶配戴方式，只要將纜線套在頭部，然後從您的頸部懸掛一個控制盒。內建的電線滑動設計可提供額外支援。

      以小型控制盒取代笨重的控制盒

      微型電子裝置被精巧地配置在特別設計的小型控制盒中。

      機上娛樂系統連線之轉接器

      使用您的麥克風收聽機上娛樂。轉接器可將標準雙單音插孔直接轉換為立體聲耳機插孔。

      3.5 - 6.35 公釐的轉接器可連接各類音效裝置

      透過這款轉接器，您可以在配備 3.5 或 6.35 公釐插孔的設備上使用耳機，給予您更多音效裝置選擇。

      1.2 公尺長的纜線適合戶外使用

      配合理想長度的纜線，您可以自由選擇音效裝置的擺設位置。

      技術規格

      • 音效

        音響系統
        開放式
        主動噪音衰減
        50 - 1500 Hz，300 Hz 時 >10 dB
        振膜
        Mylar dome
        頻率反應
        40 - 20000  Hz
        磁鐵類型
        最大功率輸入
        15  mW
        敏感度
        102  dB
        喇叭直徑
        9  mm
        阻抗
        72  歐姆
        類型
        動態
        音圈
        雜訊取消效果
        300 Hz 時為 ~10 分貝

      • 連線

        纜線長度
        1.2  m
        接頭
        3.5  mm
        連接器表面處理
        鍍鉻
        纜線類型
        OFC

      • 配件

        轉接器插頭
        • 3.5 - 6.3  mm
        • 2 x 3.5  mm
        電池
        1.5 V R03/AAA

      • 內紙箱

        總重
        0.557  kg
        高度
        26  cm
        長度
        13.5  cm
        淨重
        0.117  kg
        皮重
        0.44  kg
        寬度
        12.5  cm
        EAN
        87 10895 97123 2
        包裝數
        3

      • 外紙箱

        總重
        4.456  kg
        高度
        51.5  cm
        長度
        28.5  cm
        淨重
        0.936  kg
        皮重
        3.52  kg
        寬度
        26  cm
        EAN
        87 10895 97124 9
        包裝數
        24

      • 包裝尺寸

        深度
        3.4  cm
        總重
        0.131  kg
        高度
        23.2  cm
        淨重
        0.039  kg
        皮重
        0.092  kg
        寬度
        12.5  cm
        EAN
        87 10895 97122 5
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        塑膠盒

      內容物

      箱內其他物品

      • 3 種尺寸軟膠耳塞
      • SHN 轉接器
      • 飛機用插頭
      • 電池
      • 控制器

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