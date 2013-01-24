箱內其他物品
- 3 種尺寸軟膠耳塞
- SHN 轉接器
- 飛機用插頭
- 電池
- 控制器
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減少 70% 的外部噪音
這款耳塞式抗噪音耳機可開啟或關閉，能主動減少高達 70% 令人煩擾的外部噪音。隨附 3 種耳塞尺寸，確保完美密合與舒適配戴，是乘坐飛機與火車時的理想選擇
減少 70% 的外部噪音
這款耳塞式抗噪音耳機可開啟或關閉，能主動減少高達 70% 令人煩擾的外部噪音。隨附 3 種耳塞尺寸，確保完美密合與舒適配戴，是乘坐飛機與火車時的理想選擇
減少 70% 的外部噪音
這款耳塞式抗噪音耳機可開啟或關閉，能主動減少高達 70% 令人煩擾的外部噪音。隨附 3 種耳塞尺寸，確保完美密合與舒適配戴，是乘坐飛機與火車時的理想選擇
減少 70% 的外部噪音
這款耳塞式抗噪音耳機可開啟或關閉，能主動減少高達 70% 令人煩擾的外部噪音。隨附 3 種耳塞尺寸，確保完美密合與舒適配戴，是乘坐飛機與火車時的理想選擇
飛利浦耳機有小、中、大 3 種可互換式耳塞任您選擇，不怕找不到完美貼合您耳形的耳塞。
智能防噪技術可提升您的聆聽享受，即使在嘈雜環境中也能以較低音量收聽音樂。它在消除飛機引擎聲這類低頻噪音方面，表現尤為出色，讓您在飛機、火車，與類似環境中，都能享受柔和的音樂，而不會聽到背景中嘈雜的干擾音。這項技術實際上是針對令人煩擾的噪音產生相同但相反的波形，從而有效消除噪音。
在耳朵和耳機之間創造出理想的密合效果，大幅減少令人煩擾的背景噪音。這些耳機憑藉優異的隔絕噪音特性，不但可阻隔令人煩擾的背景噪音，並能以低音量設定提供絕佳音效品質。
這是最便利的頸帶配戴方式，只要將纜線套在頭部，然後從您的頸部懸掛一個控制盒。內建的電線滑動設計可提供額外支援。
微型電子裝置被精巧地配置在特別設計的小型控制盒中。
使用您的麥克風收聽機上娛樂。轉接器可將標準雙單音插孔直接轉換為立體聲耳機插孔。
透過這款轉接器，您可以在配備 3.5 或 6.35 公釐插孔的設備上使用耳機，給予您更多音效裝置選擇。
配合理想長度的纜線，您可以自由選擇音效裝置的擺設位置。
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