箱內其他物品
- 飛機上專用變壓器
- 轉接器
- 電池
- 收納袋
- she9550 3 種尺寸耳機護蓋
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飛利浦耳機有小、中、大 3 種可互換式耳塞任您選擇，不怕找不到完美貼合您耳形的耳塞。
智能防噪技術可提升您的聆聽享受，即使在嘈雜環境中也能以較低音量收聽音樂。它在消除飛機引擎聲這類低頻噪音方面，表現尤為出色，讓您在飛機、火車，與類似環境中，都能享受柔和的音樂，而不會聽到背景中嘈雜的干擾音。這項技術實際上是針對令人煩擾的噪音產生相同但相反的波形，從而有效消除噪音。
在耳朵和耳機之間創造出理想的密合效果，大幅減少令人煩擾的背景噪音。這些耳機憑藉優異的隔絕噪音特性，不但可阻隔令人煩擾的背景噪音，並能以低音量設定提供絕佳音效品質。
耳墊非常柔軟，包圍喇叭並緊貼耳朵，可送出優異的音質。不會緊壓雙耳，長時間聆聽也極為舒適。
耳機纜線上配有纖細的控制盒，提供方便的音量調整，以及噪音消除功能的開關控制。明亮的電源指示燈還可以在不使用時提醒您關閉產品電源，以確保更為持久的電池壽命。
這是最便利的頸帶配戴方式，只要將纜線套在頭部，然後從您的頸部懸掛一個控制盒。內建的電線滑動設計可提供額外支援。
無須拿下耳機即可聽到班機廣播、與空服員交談，或留意周遭的環境。只要在控制盒上按下通話模式，周遭的聲音便會透過耳機的麥克風傳到您的耳裡。
使用您的麥克風收聽機上娛樂。轉接器可將標準雙單音插孔直接轉換為立體聲耳機插孔。
透過這款轉接器，您可以在配備 3.5 或 6.35 公釐插孔的設備上使用耳機，給予您更多音效裝置選擇。
無須另行購買電池，只要放入內附的電池即可使用！
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