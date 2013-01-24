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降噪耳機

SHN4600/10
  • 減少 85% 的外部噪音 減少 85% 的外部噪音 減少 85% 的外部噪音
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    降噪耳機

    SHN4600/10

    減少 85% 的外部噪音

    這款耳塞式防噪音耳機可開啟或關閉，能主動減少高達 85% 令人煩擾的外部噪音。隨附 3 種耳罩尺寸，確保完美密合與舒適配戴，是乘坐飛機與火車時的理想選擇 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    降噪耳機

    減少 85% 的外部噪音

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    減少 85% 的外部噪音

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      飛利浦耳機有小、中、大 3 種可互換式耳塞任您選擇，不怕找不到完美貼合您耳形的耳塞。

      精密的電子裝置可消除高達 85% 令人煩擾的噪音

      智能防噪技術可提升您的聆聽享受，即使在嘈雜環境中也能以較低音量收聽音樂。它在消除飛機引擎聲這類低頻噪音方面，表現尤為出色，讓您在飛機、火車，與類似環境中，都能享受柔和的音樂，而不會聽到背景中嘈雜的干擾音。這項技術實際上是針對令人煩擾的噪音產生相同但相反的波形，從而有效消除噪音。

      創造理想的密合效果，呈現完美音效

      在耳朵和耳機之間創造出理想的密合效果，大幅減少令人煩擾的背景噪音。這些耳機憑藉優異的隔絕噪音特性，不但可阻隔令人煩擾的背景噪音，並能以低音量設定提供絕佳音效品質。

      超柔軟耳墊可提供長時間的舒適感覺

      耳墊非常柔軟，包圍喇叭並緊貼耳朵，可送出優異的音質。不會緊壓雙耳，長時間聆聽也極為舒適。

      輕型纖細的控制器可調整功率與音量

      耳機纜線上配有纖細的控制盒，提供方便的音量調整，以及噪音消除功能的開關控制。明亮的電源指示燈還可以在不使用時提醒您關閉產品電源，以確保更為持久的電池壽命。

      可將耳機掛於您的頸部，使用便利

      這是最便利的頸帶配戴方式，只要將纜線套在頭部，然後從您的頸部懸掛一個控制盒。內建的電線滑動設計可提供額外支援。

      按下通話模式即可方便地聽到周遭的聲音

      無須拿下耳機即可聽到班機廣播、與空服員交談，或留意周遭的環境。只要在控制盒上按下通話模式，周遭的聲音便會透過耳機的麥克風傳到您的耳裡。

      機上娛樂系統連線之轉接器

      使用您的麥克風收聽機上娛樂。轉接器可將標準雙單音插孔直接轉換為立體聲耳機插孔。

      3.5 - 6.35 公釐的轉接器可連接各類音效裝置

      透過這款轉接器，您可以在配備 3.5 或 6.35 公釐插孔的設備上使用耳機，給予您更多音效裝置選擇。

      已內附電池，您可以立即使用這款產品

      無須另行購買電池，只要放入內附的電池即可使用！

      技術規格

      • 音效

        音響系統
        開啟
        振膜
        Mylar dome
        頻率反應
        18 - 22 000  Hz
        阻抗
        開機：245 歐姆；關機：116 歐姆
        磁鐵類型
        最大功率輸入
        20 mW
        雜訊取消效果
        200 Hz 時為 12 分貝；90 - 2000 Hz
        敏感度
        102 分貝
        喇叭直徑
        8.6 公釐
        類型
        動態
        音圈
        古銅色

      • 連線

        纜線長度
        1.5 公尺
        接頭
        3.5mm 立體聲
        連接器表面處理
        鍍金
        纜線類型
        OFC

      • 配件

        轉接器插頭
        有，3.5-6.3 公釐
        飛機用插頭
        有，2 * 3.5 公釐
        電池
        有，1.5V 電池 LR03/AAA

      • 外紙箱

        EAN
        87 12581 55598 6
        高度
        25.5  cm
        長度
        29.4  cm
        包裝數
        12
        寬度
        24.4  cm
        總重
        1.846  kg
        淨重
        0.55992  kg
        皮重
        1.28608  kg

      • 包裝尺寸

        深度
        4.2  cm
        總重
        0.10966  kg
        高度
        19.6  cm
        淨重
        0.04666  kg
        皮重
        0.063  kg
        寬度
        9.6  cm
        EAN
        69 23410 70436 5
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        塑膠盒

      • 內紙箱

        EAN
        87 12581 55599 3
        高度
        21.1  cm
        長度
        26.7  cm
        包裝數
        6
        寬度
        10.6  cm
        總重
        0.842  kg
        淨重
        0.27996  kg
        皮重
        0.56204  kg

      內容物

      箱內其他物品

      • 飛機上專用變壓器
      • 轉接器
      • 電池
      • 收納袋
      • she9550 3 種尺寸耳機護蓋

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