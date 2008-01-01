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降噪耳機

SHN5500/00
  • 減少 75% 的外部噪音 減少 75% 的外部噪音 減少 75% 的外部噪音
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    降噪耳機

    SHN5500/00

    減少 75% 的外部噪音

    阻隔令人煩擾的背景噪音，怡然自得享受音樂 - 這些頸帶式耳機能主動消除高達 75% 的背景噪音，是在飛機和火車中的理想選擇

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    降噪耳機

    減少 75% 的外部噪音

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      智能防噪技術可提升您的聆聽享受，即使在嘈雜環境中也能以較低音量收聽音樂。它在消除飛機引擎聲這類低頻噪音方面，表現尤為出色，讓你在飛機、火車，與類似環境中，都能享受柔和的音樂，而不會聽到背景中嘈雜的干擾音。這項技術實際上是針對令人煩擾的噪音產生相同但相反的波形，從而有效消除噪音。

      柔軟的耳墊提供理想的密合效果，帶來完美音效

      耳墊非常柔軟，可讓喇叭緊貼耳朵，從而創造出完美的密合效果與絕佳音色。由於對雙耳的壓力十分微弱，可讓您長時間舒適使用耳機。

      3 向調整提供個人化貼合感

      3 向調節功能包括一個極具彈性、可 360 度移動的鉸鏈，以及 3 個位置的橡皮耳掛，讓你可以將頸帶完美放置於雙耳上，享受長達數小時的安穩舒適。

      具彈性的橡皮耳掛，提供舒適安穩的配戴感

      橡皮耳掛可掛於雙耳而不會滑脫，帶來額外舒適、安穩的貼合感覺，耳機可長時間舒適地固定於原來的位置，是運動愛好者的理想選擇。

      輕型纖細的控制器可調整功率與音量

      耳機纜線上配有纖細的控制盒，提供方便的音量調整，以及噪音消除功能的開關控制。明亮的電源指示燈還可以在不使用時提醒您關閉產品電源，以確保更為持久的電池壽命。

      1.2 公尺長的纜線最適合戶外使用

      配合理想長度的纜線，您可以自由選擇音效裝置的擺設位置。

      單邊纜線可防止纜線糾結

      纜線採用連接單側的便利設計，可防止纜線糾結，而收藏時更容易捲繞纜線。

      機上娛樂系統連線之轉接器

      使用您的麥克風收聽機上娛樂。轉接器可將標準雙單音插孔直接轉換為立體聲耳機插孔。

      3.5 - 6.35 公釐的轉接器可連接各類音效裝置

      透過這款轉接器，您可以在配備 3.5 或 6.35 公釐插孔的設備上使用耳機，給予您更多音效裝置選擇。

      已內附電池，您可以立即使用這款產品

      無須另行購買電池，只要放入內附的電池即可使用！

      技術規格

      • 音效

        音響系統
        開啟
        主動噪音衰減
        50 - 1500 Hz，300 Hz 時 >10 dB
        振膜
        Mylar dome
        頻率反應
        40 - 20000  Hz
        阻抗
        45  歐姆
        磁鐵類型
        最大功率輸入
        500  mW
        敏感度
        102  dB
        喇叭直徑
        32  mm
        類型
        動態
        音圈
        雜訊取消效果
        300 Hz 時為 ~10 分貝

      • 連線

        纜線長度
        1.2  m
        接頭
        3.5  mm
        連接器表面處理
        鍍鉻
        纜線類型
        OFC

      • 配件

        轉接器插頭
        3.5 - 6.3  mm
        電池
        1.5 V R03/AAA

      • 內紙箱

        總重
        1.8  kg
        高度
        24  cm
        長度
        45  cm
        淨重
        1.38  kg
        皮重
        0.42  kg
        寬度
        19  cm
        EAN
        87 10895 92042 1
        包裝數
        6

      • 外箱

        總重
        16.3  kg
        高度
        54.4  cm
        長度
        80.5  cm
        淨重
        3.84  kg
        皮重
        12.46  kg
        寬度
        47.4  cm
        EAN
        87 10895 92043 8
        包裝數
        48

      • 包裝尺寸

        深度
        7  cm
        總重
        0.23  kg
        高度
        22.4  cm
        淨重
        0.08  kg
        皮重
        0.15  kg
        寬度
        17.9  cm
        EAN
        87 10895 92041 4
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        塑膠盒

      內容物

      Packaging photograph - highres 1447x756

      箱內其他物品

      • SHN 轉接器
      • 飛機用插頭
      • 電池
      • 搖控

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