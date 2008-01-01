箱內其他物品
- SHN 轉接器
- 飛機用插頭
- 電池
- 搖控
減少 75% 的外部噪音
阻隔令人煩擾的背景噪音，怡然自得享受音樂 - 這些頸帶式耳機能主動消除高達 75% 的背景噪音，是在飛機和火車中的理想選擇
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
減少 75% 的外部噪音
阻隔令人煩擾的背景噪音，怡然自得享受音樂 - 這些頸帶式耳機能主動消除高達 75% 的背景噪音，是在飛機和火車中的理想選擇
減少 75% 的外部噪音
阻隔令人煩擾的背景噪音，怡然自得享受音樂 - 這些頸帶式耳機能主動消除高達 75% 的背景噪音，是在飛機和火車中的理想選擇
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
減少 75% 的外部噪音
阻隔令人煩擾的背景噪音，怡然自得享受音樂 - 這些頸帶式耳機能主動消除高達 75% 的背景噪音，是在飛機和火車中的理想選擇
智能防噪技術可提升您的聆聽享受，即使在嘈雜環境中也能以較低音量收聽音樂。它在消除飛機引擎聲這類低頻噪音方面，表現尤為出色，讓你在飛機、火車，與類似環境中，都能享受柔和的音樂，而不會聽到背景中嘈雜的干擾音。這項技術實際上是針對令人煩擾的噪音產生相同但相反的波形，從而有效消除噪音。
耳墊非常柔軟，可讓喇叭緊貼耳朵，從而創造出完美的密合效果與絕佳音色。由於對雙耳的壓力十分微弱，可讓您長時間舒適使用耳機。
3 向調節功能包括一個極具彈性、可 360 度移動的鉸鏈，以及 3 個位置的橡皮耳掛，讓你可以將頸帶完美放置於雙耳上，享受長達數小時的安穩舒適。
橡皮耳掛可掛於雙耳而不會滑脫，帶來額外舒適、安穩的貼合感覺，耳機可長時間舒適地固定於原來的位置，是運動愛好者的理想選擇。
耳機纜線上配有纖細的控制盒，提供方便的音量調整，以及噪音消除功能的開關控制。明亮的電源指示燈還可以在不使用時提醒您關閉產品電源，以確保更為持久的電池壽命。
配合理想長度的纜線，您可以自由選擇音效裝置的擺設位置。
纜線採用連接單側的便利設計，可防止纜線糾結，而收藏時更容易捲繞纜線。
使用您的麥克風收聽機上娛樂。轉接器可將標準雙單音插孔直接轉換為立體聲耳機插孔。
透過這款轉接器，您可以在配備 3.5 或 6.35 公釐插孔的設備上使用耳機，給予您更多音效裝置選擇。
無須另行購買電池，只要放入內附的電池即可使用！
音效
連線
配件
內紙箱
外箱
包裝尺寸
You are about to visit a Philips global content pageContinue
You are about to visit the Philips USA website.I understand
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。