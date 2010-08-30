精密的電子裝置可消除高達 85% 令人煩擾的噪音

智能防噪技術可提升您的聆聽享受，即使在嘈雜環境中也能以較低音量收聽音樂。它在消除飛機引擎聲這類低頻噪音方面，表現尤為出色，讓你在飛機、火車，與類似環境中，都能享受柔和的音樂，而不會聽到背景中嘈雜的干擾音。這項技術實際上是針對令人煩擾的噪音產生相同但相反的波形，從而有效消除噪音。