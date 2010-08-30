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降噪耳機

SHN5600/10
  • 減少 85% 的外部噪音 減少 85% 的外部噪音 減少 85% 的外部噪音
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    降噪耳機

    SHN5600/10

    減少 85% 的外部噪音

    阻隔令人煩擾的背景噪音，怡然自得享受音樂 - 這些頭戴式耳機能主動消除高達 85% 的背景噪音，是在飛機和火車中的理想選擇

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    降噪耳機

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      主動式噪音消除

      精密的電子裝置可消除高達 85% 令人煩擾的噪音

      智能防噪技術可提升您的聆聽享受，即使在嘈雜環境中也能以較低音量收聽音樂。它在消除飛機引擎聲這類低頻噪音方面，表現尤為出色，讓你在飛機、火車，與類似環境中，都能享受柔和的音樂，而不會聽到背景中嘈雜的干擾音。這項技術實際上是針對令人煩擾的噪音產生相同但相反的波形，從而有效消除噪音。

      柔軟的耳墊提供理想的密合效果，帶來完美音效

      耳墊非常柔軟，可讓喇叭緊貼耳朵，從而創造出完美的密合效果與絕佳音色。由於對雙耳的壓力十分微弱，可讓您長時間舒適使用耳機。

      超柔軟記型耳墊，適合長時間聆聽音樂

      耳墊是採用超柔軟記型耳墊，輕柔貼合您的耳型。它們具備隔音功能，創造完美密合效果，是長時間聆聽音樂的理想選擇。

      方便的可調式頭帶，能確保最佳的貼合感與舒適感

      方便的可調式裝置，讓耳墊及耳朵舒適地緊密貼合，可避免音樂傳出，確保最佳的音效表現。

      輕型纖細的控制器可調整功率與音量

      耳機纜線上配有纖細的控制盒，提供方便的音量調整，以及噪音消除功能的開關控制。明亮的電源指示燈還可以在不使用時提醒您關閉產品電源，以確保更為持久的電池壽命。

      按下通話模式即可方便地聽到周遭的聲音

      無須拿下耳機即可聽到班機廣播、與空服員交談，或留意周遭的環境。只要在控制盒上按下通話模式，周遭的聲音便會透過耳機的麥克風傳到您的耳裡。

      機上娛樂系統連線之轉接器

      使用您的麥克風收聽機上娛樂。轉接器可將標準雙單音插孔直接轉換為立體聲耳機插孔。

      3.5 - 6.35 公釐的轉接器可連接各類音效裝置

      透過這款轉接器，您可以在配備 3.5 或 6.35 公釐插孔的設備上使用耳機，給予您更多音效裝置選擇。

      已內附電池，您可以立即使用這款產品

      無須另行購買電池，只要放入內附的電池即可使用！

      技術規格

      • 音效

        音響系統
        開啟
        振膜
        Mylar dome
        阻抗
        開機：245 歐姆；關機：132 歐姆
        磁鐵類型
        最大功率輸入
        20 mW
        敏感度
        105 分貝
        喇叭直徑
        34 公釐
        類型
        動態
        音圈
        主動噪音衰減
        100 Hz 時為 12 分貝；50-2000 Hz
        頻率範圍
        15-20000 Hz

      • 連線

        纜線長度
        1.4 公尺
        接頭
        3.5 公釐立體聲
        連接器表面處理
        鍍金
        纜線類型
        OFC

      • 配件

        轉接器插頭
        有，3.5-6.3 公釐
        電池
        有，1.5V 電池 LR03/AAA
        飛機用插頭
        有，2 * 3.5 公釐
        防護套
        內含防護套

      • 外箱

        EAN
        87 12581 55600 6
        高度
        26.5  cm
        長度
        22  cm
        包裝數
        3
        寬度
        20.2  cm
        總重
        1.293  kg
        淨重
        0.41277  kg
        皮重
        0.88023  kg

      • 包裝尺寸

        深度
        5.6  cm
        EAN
        69 23410 70435 8
        總重
        0.32759  kg
        高度
        22.3  cm
        淨重
        0.13759  kg
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        塑膠盒
        皮重
        0.19  kg
        寬度
        19.6  cm

      內容物

      箱內其他物品

      • 飛機上專用變壓器
      • 轉接器
      • 電池
      • 收納袋

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