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主動式噪音消除
智慧型設計，加上精密的電子技術，能降低 80% 不必要的噪音，提供絕佳的聽覺享受
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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主動式噪音消除
智慧型設計，加上精密的電子技術，能降低 80% 不必要的噪音，提供絕佳的聽覺享受
飛利浦耳機有小、中、大 3 種可互換式耳塞任您選擇，不怕找不到完美貼合您耳形的耳塞。
使用您的麥克風收聽機上娛樂。轉接器可將標準雙單音插孔直接轉換為立體聲耳機插孔。
透過這款轉接器，您可以在配備 3.5 或 6.35 公釐插孔的設備上使用耳機，給予您更多音效裝置選擇。
無須另行購買電池，只要放入內附的電池即可使用！
在不使用耳機時，這個便攜盒讓您很方便妥善收藏它，並可防止耳機線糾結。
智能防噪技術可提升您的聆聽享受，即使在嘈雜環境中也能以較低音量收聽音樂。它在消除飛機引擎聲這類低頻噪音方面，表現尤為出色，讓您在飛機、火車，與類似環境中，都能享受柔和的音樂，而不會聽到背景中嘈雜的干擾音。這項技術實際上是針對令人煩擾的噪音產生相同但相反的波形，從而有效消除噪音。
具角度的音管依據人類耳道的彎曲度而設計，使喇叭的聲波以最高傳真度，精確傳送到您的鼓膜
耳機音效依據飛行音效系統的聲音模式而精密設計，以重現極為微細與寬廣的動態範圍。
配合理想長度的纜線，您可以自由選擇音效裝置的擺設位置。
您能輕鬆快速地拔掉耳機上的分離式纜線，即使每次離開座位，也不需取下耳機。
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