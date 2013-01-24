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降噪耳機

SHN7500/00
  • 主動式噪音消除 主動式噪音消除 主動式噪音消除
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    降噪耳機

    SHN7500/00

    主動式噪音消除

    智慧型設計，加上精密的電子技術，能降低 80% 不必要的噪音，提供絕佳的聽覺享受

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    降噪耳機

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      機上娛樂系統連線之轉接器

      使用您的麥克風收聽機上娛樂。轉接器可將標準雙單音插孔直接轉換為立體聲耳機插孔。

      3.5 - 6.35 公釐的轉接器可連接各類音效裝置

      透過這款轉接器，您可以在配備 3.5 或 6.35 公釐插孔的設備上使用耳機，給予您更多音效裝置選擇。

      已內附電池，您可以立即使用這款產品

      無須另行購買電池，只要放入內附的電池即可使用！

      在不使用耳機時，便攜盒能保護您的耳機

      在不使用耳機時，這個便攜盒讓您很方便妥善收藏它，並可防止耳機線糾結。

      精密的電子裝置可消除令人煩擾的環境噪音

      智能防噪技術可提升您的聆聽享受，即使在嘈雜環境中也能以較低音量收聽音樂。它在消除飛機引擎聲這類低頻噪音方面，表現尤為出色，讓您在飛機、火車，與類似環境中，都能享受柔和的音樂，而不會聽到背景中嘈雜的干擾音。這項技術實際上是針對令人煩擾的噪音產生相同但相反的波形，從而有效消除噪音。

      具角度的音管傳送具方向性的精確音效

      具角度的音管依據人類耳道的彎曲度而設計，使喇叭的聲波以最高傳真度，精確傳送到您的鼓膜

      經過精確調整的喇叭提供細微與動態的音效

      耳機音效依據飛行音效系統的聲音模式而精密設計，以重現極為微細與寬廣的動態範圍。

      1.2 公尺長的纜線適合戶外使用

      配合理想長度的纜線，您可以自由選擇音效裝置的擺設位置。

      簡單分離式纜線可讓您在飛機上自由走動，擺脫線路糾結的困擾

      您能輕鬆快速地拔掉耳機上的分離式纜線，即使每次離開座位，也不需取下耳機。

      技術規格

      • 配件

        轉接器插頭
        • 3.5 - 6.3  mm
        • 2 x 3.5  mm
        電池
        1.5 V R03/AAA
        防護套
        內含防護套
        纜線
        可分離式纜線

      • 連線

        纜線長度
        1.2 公尺 + 1.8 公尺
        接頭
        3.5  mm
        連接器表面處理
        鍍金
        纜線類型

      • 音效

        磁鐵類型
        頻率反應
        40 - 20000  Hz
        最大功率輸入
        15  mW
        敏感度
        104  dB
        喇叭直徑
        9  mm

      • 內紙箱

        總重
        2.59  kg
        高度
        24  cm
        長度
        28.5  cm
        淨重
        0.114  kg
        皮重
        2.476  kg
        寬度
        23  cm
        EAN
        87 12581 31529 0
        包裝數
        3

      • 外紙箱

        總重
        11.544  kg
        高度
        26  cm
        長度
        60  cm
        淨重
        0.912  kg
        皮重
        10.632  kg
        寬度
        48  cm
        EAN
        87 12581 31527 6
        包裝數
        24

      • 包裝尺寸

        深度
        7.4  cm
        總重
        0.37  kg
        高度
        23  cm
        淨重
        0.038  kg
        皮重
        0.332  kg
        寬度
        13.7  cm
        EAN
        87 12581 31524 5
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        紙箱

      內容物

      箱內其他物品

      • 3 種尺寸軟膠耳塞
      • 控制器
      • 收納包

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