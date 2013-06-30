不可思議的爆發力，栩栩如生的低音效果
利用 Cruz 耳機放送生命最動人心弦的精彩音符，沉浸在感人肺腑的豐富低音中！隨插即用的設計，讓您能隨時譜出放肆吟嘯的旋律，恣意陶醉在生動刺激的音樂世界裡！ 查看所有優點
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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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動態 32 公釐驅動器可營造清晰音效，同時兼顧震撼的低音效果，讓您在行動之間感受高音質的搖滾節奏。
內建的麥克風與遙控器，讓您彈指之間可在音樂和通話功能之間輕鬆切換。在聆聽音樂的同時，隨時與最重要的人保持聯繫，易如反掌。
經過強化處理的 L 型纜線接頭，不僅讓您能長時間享受音樂，也讓耳機更持久耐用。
隔音耳機耳墊讓您完全沉浸於快活的聽覺體驗裡。這款耳墊不僅提供您長時間配戴的舒適感，還能讓您清楚感受您最喜愛音樂的每一個聲音細節。
超柔軟的布料耳墊可完美貼合耳部輪廓，形成完美密封效果，且配戴起來舒適穩固，讓您幾乎忘記您有戴耳機。
隨心所欲展現您的生活風格，無需擔心纜線問題。堅固不糾結的纜線，能承受您積極活躍生活方式所造成的磨損、拉扯。
音效
連線
外紙箱
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產品規格
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