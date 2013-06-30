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O'Neill

頭戴式耳機

SHO3305FIN/00
O'Neill
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  • 不可思議的爆發力，栩栩如生的低音效果 不可思議的爆發力，栩栩如生的低音效果 不可思議的爆發力，栩栩如生的低音效果
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    O'Neill 頭戴式耳機

    SHO3305FIN/00

    不可思議的爆發力，栩栩如生的低音效果

    利用 Cruz 耳機放送生命最動人心弦的精彩音符，沉浸在感人肺腑的豐富低音中！隨插即用的設計，讓您能隨時譜出放肆吟嘯的旋律，恣意陶醉在生動刺激的音樂世界裡！ 查看所有優點

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      隔音耳機耳墊讓您完全沉浸於快活的聽覺體驗裡

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      柔軟、透氣的布料軟墊確保長時間配戴的舒適度

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      堅固的模組化設計能承受最強勁的衝擊

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      隨心所欲展現您的生活風格，無需擔心纜線問題。堅固不糾結的纜線，能承受您積極活躍生活方式所造成的磨損、拉扯。

      技術規格

      • 音效

        音響系統
        封閉式
        磁鐵類型
        音圈
        古銅色
        振膜
        PET
        阻抗
        32  歐姆
        最大功率輸入
        30  mW
        敏感度
        104  dB
        喇叭直徑
        32  mm
        類型
        動態
        頻率反應
        19 - 21,000  Hz

      • 連線

        纜線連接
        平行對稱設計
        纜線長度
        1.2  m
        接頭
        3.5  mm
        纜線類型
        古銅色
        連接器表面處理
        鍍銀

      • 外紙箱

        總重
        2.028  lb
        總重
        0.92  kg
        GTIN
        1 69 23410 72050 8
        高度
        24  cm
        高度
        9.4  吋
        長度
        26.5  cm
        長度
        10.4  吋
        淨重
        0.780  lb
        淨重
        0.354  kg
        包裝數
        3
        皮重
        1.248  lb
        皮重
        0.566  kg
        寬度
        7.5  吋
        寬度
        19  cm

      • 包裝尺寸

        深度
        8  cm
        深度
        3.1  吋
        EAN
        69 23410 72050 1
        總重
        0.233  kg
        總重
        0.514  lb
        高度
        20  cm
        高度
        7.9  吋
        淨重
        0.260  lb
        淨重
        0.118  kg
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        展示用產品
        皮重
        0.115  kg
        皮重
        0.254  lb
        貨架放置類型
        展示用產品
        寬度
        6.7  吋
        寬度
        17  cm

      • 產品規格

        深度
        3.0  吋
        深度
        7.5  cm
        高度
        18.5  cm
        高度
        7.3  吋
        重量
        0.118  kg
        重量
        0.260  lb
        寬度
        5.3  吋
        寬度
        13.5  cm

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