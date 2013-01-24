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ActionFit

運動型耳機

SHQ1300OR/00
1 獲獎記錄
  • 體驗自由，無拘無限 體驗自由，無拘無限 體驗自由，無拘無限
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    ActionFit 運動型耳機

    SHQ1300OR/00
    1 獲獎記錄

    體驗自由，無拘無限

    讓輕量 Actionfit SHQ1300 耳機伴您創下個人新記錄。此款堅固耳機防汗防雨，搭載高效能驅動器與 C 型固定鎖，可確實提供穩健強勁的低音與優異的配戴服貼性。 查看所有優點

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      技術規格

      • 音效

        振膜
        PET
        頻率反應
        15 - 22000  Hz
        阻抗
        32 歐姆
        敏感度
        107 dB
        最大功率輸入
        10 mW
        喇叭直徑
        13.6 mm
        音響系統
        半封閉式
        磁鐵類型

      • 設計

        顏色
        橘色

      • 連線

        接頭
        3.5  mm
        纜線長度
        1.2  m
        纜線連接
        平行對稱設計
        連接器表面處理
        鍍金

      • 配件

        收納袋
        電線收納系統
        電線收納夾

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          • IPX2、IPX4 及 IPX7 耳機認證。