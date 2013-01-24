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體驗自由，無拘無限
讓輕量 Actionfit SHQ1300 耳機伴您創下個人新記錄。此款堅固耳機防汗防雨，搭載高效能驅動器與 C 型固定鎖，可確實提供穩健強勁的低音與優異的配戴服貼性。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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這些 Actionfit 運動型耳機的重量只有 5.7 克，輕巧、舒適，讓您感覺不到它的存在。最適合陪伴您持續奮勇衝刺。
ActionFit 耳機隨附電線收納夾，方便您在激烈健身時擺脫纜線束縳。
C 型橡膠耳塞可讓 Actionfit 耳機緊密貼合耳內。您只需專注健身，不必擔心耳機脫落。
8.6 公釐釹磁石驅動器可傳遞高品質音效，帶動您發揮最佳實力。
Kevlar® 強化耳機纜線結實耐用，經得起在激烈健身時使用。
這些 ActionFit 耳機並不會隔絕聲音，因此您可以掌握周遭環境變化，以策安全，特別是在戶外運動時。開放式音響平台可提供高品質音效，不會將世界阻隔在外。
汗水或雨水再也無法阻擋您的健身魂，一邊聽著最愛的歌曲一邊奮力運動吧。這些 Actionfit 運動型耳機使用防汗及防水材質，無論天候狀況為何都是完美的健身夥伴。
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