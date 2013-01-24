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耳掛式耳機

SHS8105A/00
  • 貼合耳形 貼合耳形 貼合耳形
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    耳掛式耳機

    SHS8105A/00

    貼合耳形

    讓您極度舒適地享受好音樂的耳機。這種旋轉耳掛式耳機的柔軟設計可以配合各種耳形，同時保有安穩的配戴感。三種耳塞尺寸選擇，確保耳機能夠與雙耳緊密貼合，讓您更能享受優越的音效饗宴。 查看所有優點

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      飛利浦耳機有小、中、大 3 種可互換式耳塞任您選擇，不怕找不到完美貼合您耳形的耳塞。

      內建麥可風與通話按鈕

      內建麥可風與通話按鈕

      有了內建麥可風與通話按鈕，您的飛利浦耳機除了接聽手機來電之外，還能用來欣賞音樂。享受免持通話的自由，以及用耳機接聽和結束通話的便利性。

      1.2 公尺長的纜線適合戶外使用

      配合理想長度的纜線，您可以自由選擇音效裝置的擺設位置。

      防拉扯設計，提供超安穩配戴感

      耳機線受到拉扯時，會變得緊繃、不易鬆脫。透過這項獨一無二的設計，無論您在配戴時參與何種活動，耳機都能持續安穩地停留在配戴位置，同時保持聆聽舒適感。

      具彈性的橡皮耳掛，提供舒適安穩的配戴感

      橡皮耳掛可掛於雙耳而不會滑脫，帶來額外舒適、安穩的貼合感覺，耳機可長時間舒適地固定於原來的位置，是運動愛好者的理想選擇。

      被動式噪音隔離功能，降低所需音量、帶來更優異的音效

      除了具備完美的貼合感外，耳機還可阻擋不必要的背景噪音，不會影響您聆聽喜愛音樂時的純粹享受。這表示即使您將音量設定調低，仍可享受絕佳的耳機音效品質，亦可延長電池壽命。

      超重低音能帶給您深沈和動態的優異低音

      獨特的低音音波設計將聲音導向您的耳朵，讓低音產生「極度震撼」，帶來超真實的音效，令您宛如身歷其境。

      超小型高效驅動器，完美貼合、完美音質

      這表示即使將音量設定調低，仍可享有絕佳的耳機音效品質，亦可延長電池壽命。

      用飛利浦耳機應用程式自訂音效和按鈕

      下載飛利浦耳機應用程式便可自訂您的耳機音效，以及遙控器接聽/結束通話、播放/暫停播放音樂、音量 +/- 調整與更換曲目。

      技術規格

      • 產品規格

        寬度
        1.2  cm
        寬度
        0.5  吋
        高度
        4.8  cm
        高度
        1.9  吋
        深度
        2.3  cm
        深度
        0.9  吋
        重量
        0.02  kg
        重量
        0.044  lb

      • 包裝尺寸

        貨架放置類型
        展示用產品
        高度
        17.2  cm
        高度
        6.8  吋
        寬度
        9.5  cm
        寬度
        3.7  吋
        深度
        3  cm
        深度
        1.2  吋
        淨重
        0.02  kg
        淨重
        0.044  lb
        總重
        0.056  kg
        總重
        0.123  lb
        皮重
        0.036  kg
        皮重
        0.079  lb
        EAN
        69 23410 71527 9
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        展示用產品

      • 內紙箱

        長度
        18.5  cm
        長度
        7.3  吋
        寬度
        10.5  cm
        寬度
        4.1  吋
        高度
        10.4  cm
        高度
        4.1  吋
        淨重
        0.06  kg
        淨重
        0.132  lb
        總重
        0.208  kg
        總重
        0.458  lb
        皮重
        0.148  kg
        皮重
        0.326  lb
        GTIN
        2 69 23410 71527 3
        包裝數
        3

      • 外紙箱

        長度
        39.2  cm
        長度
        15.4  吋
        寬度
        23.2  cm
        寬度
        9.1  吋
        高度
        25  cm
        高度
        9.8  吋
        淨重
        0.48  kg
        淨重
        1.058  lb
        總重
        2.234  kg
        總重
        4.925  lb
        皮重
        1.754  kg
        皮重
        3.867  lb
        GTIN
        1 69 23410 71527 6
        包裝數
        24

      • 音效

        頻率反應
        19 - 22000  Hz
        阻抗
        16 歐姆
        敏感度
        107 dB
        喇叭直徑
        8.6  mm
        最大功率輸入
        30  mW

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