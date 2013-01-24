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飛利浦耳機有小、中、大 3 種可互換式耳塞任您選擇，不怕找不到完美貼合您耳形的耳塞。
有了內建麥可風與通話按鈕，您的飛利浦耳機除了接聽手機來電之外，還能用來欣賞音樂。享受免持通話的自由，以及用耳機接聽和結束通話的便利性。
配合理想長度的纜線，您可以自由選擇音效裝置的擺設位置。
耳機線受到拉扯時，會變得緊繃、不易鬆脫。透過這項獨一無二的設計，無論您在配戴時參與何種活動，耳機都能持續安穩地停留在配戴位置，同時保持聆聽舒適感。
橡皮耳掛可掛於雙耳而不會滑脫，帶來額外舒適、安穩的貼合感覺，耳機可長時間舒適地固定於原來的位置，是運動愛好者的理想選擇。
除了具備完美的貼合感外，耳機還可阻擋不必要的背景噪音，不會影響您聆聽喜愛音樂時的純粹享受。這表示即使您將音量設定調低，仍可享受絕佳的耳機音效品質，亦可延長電池壽命。
獨特的低音音波設計將聲音導向您的耳朵，讓低音產生「極度震撼」，帶來超真實的音效，令您宛如身歷其境。
這表示即使將音量設定調低，仍可享有絕佳的耳機音效品質，亦可延長電池壽命。
下載飛利浦耳機應用程式便可自訂您的耳機音效，以及遙控器接聽/結束通話、播放/暫停播放音樂、音量 +/- 調整與更換曲目。
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音效