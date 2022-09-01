若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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特長 StyleBoard 掛熨板能在蒸氣熨衣時提供穩定支撐。只需用蒸氣掛熨機將衣物壓到板上，即可由上而下輕鬆熨平縐褶。
在您需要時，直立式掛燙機可在 60 秒內使用，最適合最後一刻才決定的服裝。
我們創新的 MyEssence 香薰功能能讓您隨時選擇最愛的香氛常保衣物氣味清新。
設定所需蒸氣級別，依據不同衣料發揮最佳效果。處理較薄的衣物時使用低蒸氣量，處理較厚的衣物和大衣時則可使用強效設定。
完美精準：我們創新的蒸氣噴頭配備大型底盤與精密尖端，可輕鬆處理難以觸及的區域，例如衣領和鈕扣之間。
在除縐功能以外，3000 系列也可讓衣物 (以及家飾布、窗簾、玩具) 常保氣味清新，並殺滅達 99.9% 細菌*以去除異味。
熨燙大量衣物：2 公升可拆式透明水箱容量足以應付大量熨燙需求。
我們的掛燙機可安全用於所有可熨燙的衣物。蒸氣底板可安全壓在任何衣服上，不會有燙壞危險，因此是細緻布料 (如絲綢) 的絕佳解決方案。
操作簡便
快速擺平皺摺
熨衣板保護套
規模管理
尺寸與重量
環保節能
支援熨燙功能
隨附配件
保證
技術
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