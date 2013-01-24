V-Track V 型精準旋轉 PRO 刀片，處理 3 天內長出的鬍渣，效能極佳

徹底刮鬍的完美體驗。V-Track V 型精準旋轉 PRO 刀片可輕輕將 3 天內長出的每一根鬍渣導向至最佳刮除位置，即便是平貼及不同長度的毛髮也不例外。移動次數變少，增加 30% 的刮鬍效能，事半功倍，保持肌膚良好狀態。