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完美刮鬍體驗，優異舒適度和服貼感
擁抱 V-Track PRO 的力量，掃蕩較長毛髮。我們的 V-Track PRO 搭配 72 個自動磨利 V 型刀片，即使刮除 3 天內長出的鬍渣也不會拉扯。 查看所有優點
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完美刮鬍體驗，優異舒適度和服貼感
擁抱 V-Track PRO 的力量，掃蕩較長毛髮。我們的 V-Track PRO 搭配 72 個自動磨利 V 型刀片，即使刮除 3 天內長出的鬍渣也不會拉扯。 查看所有優點
徹底刮鬍的完美體驗。V-Track V 型精準旋轉 PRO 刀片可輕輕將 3 天內長出的每一根鬍渣導向至最佳刮除位置，即便是平貼及不同長度的毛髮也不例外。移動次數變少，增加 30% 的刮鬍效能，事半功倍，保持肌膚良好狀態。
72 個自動磨利刀片。每分鐘切割 151000 次。不留任何毛髮 - 無論生長方向為何。
8 面向立體彈性浮動臉部輪廓偵測刀頭能順著臉部和頸部曲線靈活滑動，一次捕捉多 20% 毛髮，締造徹底流暢的刮鬍體驗。
任選 3 種模式，自訂專屬刮鬍體驗：敏感 – 溫和徹底的刮鬍體驗。一般 – 徹底的日常刮鬍體驗。快速 – 快速刮鬍體驗，節省寶貴時間。
選擇您喜愛的刮鬍方式。Aquatec 乾濕兩用防水設計能任您選擇快速又舒適的乾剃，也可使用刮鬍凝膠或刮鬍泡進行濕刮，沖澡時也能輕鬆刮鬍。
充電一小時能操作 60 分鐘，相當於 20 次刮鬍。本機型僅限以無線模式操作。
配備持久的高節能鋰離子電池，每次充電後能提供更長的刮鬍時間。只要快充 5 分鐘，便可運用充沛電力完成一次刮鬍。
只要打開刮鬍刀刀頭，然後在水龍頭下徹底沖洗乾淨即可。
裝上不刺激肌膚的精準鬢角刀，修飾出完美造型，也很適合用來維持小鬍鬚造型及修剪鬢角。
所有的飛利浦電鬍刀均享有兩年全球保固，且能適應任何電壓。我們的刀片經久耐用，兩年後再行更換即可。
刮鬍效能
配件
功率
使用簡單
設計
客戶服務