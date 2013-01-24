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耳塞式無線運動耳機

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    耳塞式無線運動耳機

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    從晨間慢跑到午後辦公，這款配有可拆式耳鉤設計的真無線耳塞式耳機能滿足您所需的貼合度。您可享有充電盒提供的 20 小時最長播放時間與 IPX7 防水性能。

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      專為運動而打造。隨時準備就緒

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      6 公釐驅動器提供清脆且清晰的音效及強勁的低音。從您最愛的播放清單到播客等持續播放，伴您隨行一整天。

      IPX7 防水和防汗等級

      IPX7 防水和防汗等級

      這款真無線運動耳機符合 IPX7 等級，可完全浸入水中深達 1 公尺長達 30 分鐘。無論汗流了多少，或是耳朵的形狀為何，這款耳機都能保持定位。

      分離式耳鉤設計。打造您想要的風格

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      不論是在公園中跑步，或是進行激烈的 HIIT (高強度間歇) 訓練課程，耳鉤式設計都能緊密貼合，穩固服貼。有三種不同尺寸的矽膠耳塞護套可供選擇，並可在運動以外的時間拆下耳鉤。

      通話音質清晰。單聲道模式

      兩耳同時配戴，或只配戴一耳。單聲道模式可以讓您使用單一耳塞式耳機通話，而且可在耳塞式耳機之間切換，一個字都不會遺漏。非常適合長時間通話時使用。

      穩固的連線能力。內建耳塞式耳機控制功能

      藍牙連線穩定，將耳機從充電盒中取出後可立即配對。每個耳塞式耳機上的控制功能讓您輕鬆控制音樂、通話和音量。

      充電盒。可提供長達 20 小時的播放時間

      充飽電的充電盒可額外提供 15 小時的播放時間。充電一次可播放 5 小時，快速充電 15 分鐘，可額外提供 1 小時播放時間。透過隨附的 USB-C 纜線為充電盒充電，需要 2 小時才能充飽電。

      技術規格

      • 產品規格

        高度
        6  cm
        寬度
        8.7  cm
        深度
        3.5  cm
        纜線長度
        0  cm
        重量
        0.0866  kg

      • 包裝尺寸

        內含產品件數
        1
        高度
        17  cm
        寬度
        9.5  cm
        深度
        4.5  cm
        總重
        0.195  kg
        淨重
        0.1222  kg
        皮重
        0.0728  kg
        EAN
        48 95229 11188 2

      • 外紙箱

        包裝數
        24
        長度
        31  cm
        寬度
        22  cm
        高度
        36  cm
        總重
        5.5  kg
        淨重
        2.9328  kg
        皮重
        2.5672  kg
        GTIN
        1 48 95229 11188 9

      • 內紙箱

        包裝數
        3
        長度
        14.4  cm
        寬度
        10  cm
        高度
        16  cm
        總重
        0.66  kg
        淨重
        0.3666  kg
        皮重
        0.2934  kg
        GTIN
        2 48 95229 11188 6

      • 配件

        快速入門指南
        USB 纜線
        • USB-C 纜線

      • 連線

        麥克風
        內建麥克風
        藍牙設定檔
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        藍牙版本
        5.1

      • 功率

        電池類型
        鋰離子
        通話時間
        5 小時
        音樂播放時間
        5+15  hr
        充電時間
        2  hr

      • 音效

        頻率反應
        20 - 20000  Hz

      • 便利

        容易安裝
        自動配對

      • 設計

        顏色
        黑色

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