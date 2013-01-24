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隨時貼合您的需求
從晨間慢跑到午後辦公，這款配有可拆式耳鉤設計的真無線耳塞式耳機能滿足您所需的貼合度。您可享有充電盒提供的 20 小時最長播放時間與 IPX7 防水性能。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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從晨間慢跑到午後辦公，這款配有可拆式耳鉤設計的真無線耳塞式耳機能滿足您所需的貼合度。您可享有充電盒提供的 20 小時最長播放時間與 IPX7 防水性能。
6 公釐驅動器提供清脆且清晰的音效及強勁的低音。從您最愛的播放清單到播客等持續播放，伴您隨行一整天。
這款真無線運動耳機符合 IPX7 等級，可完全浸入水中深達 1 公尺長達 30 分鐘。無論汗流了多少，或是耳朵的形狀為何，這款耳機都能保持定位。
不論是在公園中跑步，或是進行激烈的 HIIT (高強度間歇) 訓練課程，耳鉤式設計都能緊密貼合，穩固服貼。有三種不同尺寸的矽膠耳塞護套可供選擇，並可在運動以外的時間拆下耳鉤。
兩耳同時配戴，或只配戴一耳。單聲道模式可以讓您使用單一耳塞式耳機通話，而且可在耳塞式耳機之間切換，一個字都不會遺漏。非常適合長時間通話時使用。
藍牙連線穩定，將耳機從充電盒中取出後可立即配對。每個耳塞式耳機上的控制功能讓您輕鬆控制音樂、通話和音量。
充飽電的充電盒可額外提供 15 小時的播放時間。充電一次可播放 5 小時，快速充電 15 分鐘，可額外提供 1 小時播放時間。透過隨附的 USB-C 纜線為充電盒充電，需要 2 小時才能充飽電。
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包裝尺寸
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內紙箱
配件
連線
功率
音效
便利
設計