開啟主動式抗噪 (ANC) 時提供 15 小時播放時間

主動式抗噪 (ANC) 功能可確保火車轟隆隆的聲響不會干擾音樂的澎湃節奏。想要安靜一會兒？只需啟動 ANC 不播放任何音樂。ANC 開啟時可享有達 15 小時的播放時間，ANC 關閉時更有 18 小時。透過 USB 充電只需 2 小時。