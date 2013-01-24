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BASS+

無線降噪耳機

TABH305BK/00
  • 強勁低音。杜絕干擾。 強勁低音。杜絕干擾。 強勁低音。杜絕干擾。
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    BASS+ 無線降噪耳機

    TABH305BK/00

    強勁低音。杜絕干擾。

    透過強勁有力的低音收聽音效。主動式抗噪 (ANC) 功能利於阻絕干擾。這些無線耳罩式耳機是為了您喜愛的節奏而打造。單次充電可提供長達 15 小時的播放時間，即使 ANC 開啟亦然。 查看所有優點

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    強勁低音。杜絕干擾。

    透過強勁有力的低音收聽音效。主動式抗噪 (ANC) 功能利於阻絕干擾。這些無線耳罩式耳機是為了您喜愛的節奏而打造。單次充電可提供長達 15 小時的播放時間，即使 ANC 開啟亦然。 查看所有優點

    強勁低音。杜絕干擾。

    透過強勁有力的低音收聽音效。主動式抗噪 (ANC) 功能利於阻絕干擾。這些無線耳罩式耳機是為了您喜愛的節奏而打造。單次充電可提供長達 15 小時的播放時間，即使 ANC 開啟亦然。 查看所有優點

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    透過強勁有力的低音收聽音效。主動式抗噪 (ANC) 功能利於阻絕干擾。這些無線耳罩式耳機是為了您喜愛的節奏而打造。單次充電可提供長達 15 小時的播放時間，即使 ANC 開啟亦然。 查看所有優點

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      強勁低音。杜絕干擾。

      • 32 公釐驅動器/封閉式背部
      • 耳罩式
      • 柔軟耳墊
      • 完全折疊

      開啟主動式抗噪 (ANC) 時提供 15 小時播放時間

      主動式抗噪 (ANC) 功能可確保火車轟隆隆的聲響不會干擾音樂的澎湃節奏。想要安靜一會兒？只需啟動 ANC 不播放任何音樂。ANC 開啟時可享有達 15 小時的播放時間，ANC 關閉時更有 18 小時。透過 USB 充電只需 2 小時。

      強勁低音。32 公釐釹磁石音效驅動器

      隨處都是你的舞池。32 公釐釹磁石音效驅動器可讓音效更清晰，低音更強勁。

      重量僅 145.5 功課。感受輕盈。重量級的聆聽體驗

      這款無線耳罩式耳機重量僅 145.5 公克，讓您在舒適的環境下體驗低音。頭帶可輕鬆調整，讓您幾乎感覺不到它的存在。耳罩柔軟，可以彎折到適合的角度。

      平折設計，可輕鬆收納在口袋或包包裡

      耳罩可平折並向內旋轉，便於收納於口袋或包包裡。只要將其折疊，隨身攜帶即可。

      多功能按鈕。輕鬆控制音樂與通話

      透過多功能按鈕輕鬆控制音樂和通話。不喜歡目前的曲目？長按就可略過。想要拒絕來電並繼續聆聽？只要按一下按鈕，就能完成動作。

      連按兩下按鈕喚醒手機的語音助理

      連按兩下按鈕喚醒手機的語音助理。請 Siri 或 Google 助理設定下一個播放清單、打電話或傳送訊息給朋友、確認天氣等。

      ANC 關閉時提供 18 小時播放時間

      ANC 關閉時提供 18 小時播放時間。透過 USB 充電只需 2 小時。

      技術規格

      • 音效

        音響系統
        封閉式
        磁鐵類型
        NdFeB
        頻率反應
        9 - 21 000  Hz
        阻抗
        32 歐姆
        喇叭直徑
        32 公釐
        最大功率輸入
        30 mW
        振膜
        PET
        敏感度
        92 dB
        類型
        動態

      • 連線

        麥克風
        內建麥克風
        藍牙設定檔
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        藍牙版本
        4.2
        最大範圍
        最多 10  m

      • 便利

        音量控制
        通話管理
        • 保留通話
        • 在兩個通話之間切換
        • 接聽/掛斷
        • 拒接來電
        • 在通話與音樂之間切換

      • 配件

        快速入門指南
        USB 纜線

      • 功率

        電池類型
        鋰聚合物電池
        待機時間
        200 小時
        通話時間
        33* 小時
        BT+ ANC 開啟
        音樂播放時間
        15*  hr
        BT+ ANC 開啟

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 產品規格

        高度
        18.5  cm
        寬度
        16.5  cm
        深度
        4  cm
        重量
        0.1625  kg

      • 包裝尺寸

        包裝類型
        紙箱
        內含產品件數
        1
        貨架放置類型
        兩用
        高度
        22.5  cm
        寬度
        19.5  cm
        深度
        4.8  cm
        總重
        0.292  kg
        淨重
        0.188  kg
        皮重
        0.104  kg
        EAN
        48 95229 10059 6

      • 外紙箱

        包裝數
        3
        長度
        21.2  cm
        寬度
        16.5  cm
        高度
        24  cm
        總重
        1.091  kg
        淨重
        0.564  kg
        皮重
        0.527  kg
        GTIN
        1 48 95229 10059 3

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