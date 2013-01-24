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強勁低音。杜絕干擾。
透過強勁有力的低音收聽音效。主動式抗噪 (ANC) 功能利於阻絕干擾。這些無線耳罩式耳機是為了您喜愛的節奏而打造。單次充電可提供長達 15 小時的播放時間，即使 ANC 開啟亦然。 查看所有優點
強勁低音。杜絕干擾。
透過強勁有力的低音收聽音效。主動式抗噪 (ANC) 功能利於阻絕干擾。這些無線耳罩式耳機是為了您喜愛的節奏而打造。單次充電可提供長達 15 小時的播放時間，即使 ANC 開啟亦然。 查看所有優點
強勁低音。杜絕干擾。
透過強勁有力的低音收聽音效。主動式抗噪 (ANC) 功能利於阻絕干擾。這些無線耳罩式耳機是為了您喜愛的節奏而打造。單次充電可提供長達 15 小時的播放時間，即使 ANC 開啟亦然。 查看所有優點
強勁低音。杜絕干擾。
透過強勁有力的低音收聽音效。主動式抗噪 (ANC) 功能利於阻絕干擾。這些無線耳罩式耳機是為了您喜愛的節奏而打造。單次充電可提供長達 15 小時的播放時間，即使 ANC 開啟亦然。 查看所有優點
主動式抗噪 (ANC) 功能可確保火車轟隆隆的聲響不會干擾音樂的澎湃節奏。想要安靜一會兒？只需啟動 ANC 不播放任何音樂。ANC 開啟時可享有達 15 小時的播放時間，ANC 關閉時更有 18 小時。透過 USB 充電只需 2 小時。
隨處都是你的舞池。32 公釐釹磁石音效驅動器可讓音效更清晰，低音更強勁。
這款無線耳罩式耳機重量僅 145.5 公克，讓您在舒適的環境下體驗低音。頭帶可輕鬆調整，讓您幾乎感覺不到它的存在。耳罩柔軟，可以彎折到適合的角度。
耳罩可平折並向內旋轉，便於收納於口袋或包包裡。只要將其折疊，隨身攜帶即可。
透過多功能按鈕輕鬆控制音樂和通話。不喜歡目前的曲目？長按就可略過。想要拒絕來電並繼續聆聽？只要按一下按鈕，就能完成動作。
連按兩下按鈕喚醒手機的語音助理。請 Siri 或 Google 助理設定下一個播放清單、打電話或傳送訊息給朋友、確認天氣等。
ANC 關閉時提供 18 小時播放時間。透過 USB 充電只需 2 小時。
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