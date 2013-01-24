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這款強大的喇叭音效強勁、低音震撼，能讓節奏縈繞整個房間。單次充電即可播放 14 小時，讓您整夜跟著音樂搖擺。
用派對燈光效果讓所有人起舞。喇叭上的彩色燈光會隨著音樂搏動、以不同的順序閃爍，或穩定地發光。
麥克風與吉他輸入孔 (6.3 公釐) 讓派對更加精采。隨著播放清單歌唱，或是跟著自己彈奏的音樂搖擺。您甚至可以使歌曲中的人聲淡出，只聽見自己的聲音。精彩的卡拉 OK 效果讓您為人聲增加迴音，或是恣意讓人聲在女聲和男聲之間變換！
內建攜帶握把讓您走到哪兒音樂就播到哪兒。把音樂帶入朋友家中，或是在籃球場播放。您甚至可以透過 3.5 公釐音訊輸入線路與另一台飛利浦 TANX100 派對喇叭配對。
與藍牙裝置配對很簡單。只要按下藍牙按鈕，即可進行喇叭配對。無線範圍為 10 公尺。
藍牙屬於短距離無線通訊技術，兼具穩定與省電效果。此技術讓您輕鬆與 iPod/iPhone/iPad 或其他具備藍牙的裝置無線連結，例如智慧型手機、平板電腦或甚至筆記型電腦。因此您能以無線方式透過此款喇叭，盡情享受來自影片或遊戲的音樂與音效！
2x2 吋高頻喇叭。1x5.25 吋低音驅動器。
喇叭上的按鈕可控制音量、音樂、燈光
喇叭上的轉盤可控制麥克風、迴音與吉他音量
卡拉 OK 功能：迴音、女聲/男聲開關，人聲衰減器
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