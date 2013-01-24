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藍牙派對喇叭

TANX100/96
  • 盡情狂歡 盡情狂歡 盡情狂歡
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    藍牙派對喇叭

    TANX100/96

    盡情狂歡

    利用可操作麥克風的藍牙喇叭，完美展開派對！盡情享受 14 小時的播放時間，還可使用卡拉 OK 功能及燈光效果。不但聲音宏亮有力，甚至可插上吉他。 查看所有優點

    藍牙派對喇叭

    盡情狂歡

    利用可操作麥克風的藍牙喇叭，完美展開派對！盡情享受 14 小時的播放時間，還可使用卡拉 OK 功能及燈光效果。不但聲音宏亮有力，甚至可插上吉他。 查看所有優點

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      盡情狂歡

      • Bluetooth®

      14 小時的播放時間。宏亮有力的聲音

      這款強大的喇叭音效強勁、低音震撼，能讓節奏縈繞整個房間。單次充電即可播放 14 小時，讓您整夜跟著音樂搖擺。

      派對燈光效果。隨著音樂閃爍

      用派對燈光效果讓所有人起舞。喇叭上的彩色燈光會隨著音樂搏動、以不同的順序閃爍，或穩定地發光。

      2 個麥克風輸入孔與 1 個吉他輸入孔 (6.3 公釐)

      麥克風與吉他輸入孔 (6.3 公釐) 讓派對更加精采。隨著播放清單歌唱，或是跟著自己彈奏的音樂搖擺。您甚至可以使歌曲中的人聲淡出，只聽見自己的聲音。精彩的卡拉 OK 效果讓您為人聲增加迴音，或是恣意讓人聲在女聲和男聲之間變換！

      內建攜帶握把。喇叭重 5.6 公斤

      內建攜帶握把讓您走到哪兒音樂就播到哪兒。把音樂帶入朋友家中，或是在籃球場播放。您甚至可以透過 3.5 公釐音訊輸入線路與另一台飛利浦 TANX100 派對喇叭配對。

      輕鬆配對：按下藍牙按鈕即可

      與藍牙裝置配對很簡單。只要按下藍牙按鈕，即可進行喇叭配對。無線範圍為 10 公尺。

      無線範圍達 10 公尺

      藍牙屬於短距離無線通訊技術，兼具穩定與省電效果。此技術讓您輕鬆與 iPod/iPhone/iPad 或其他具備藍牙的裝置無線連結，例如智慧型手機、平板電腦或甚至筆記型電腦。因此您能以無線方式透過此款喇叭，盡情享受來自影片或遊戲的音樂與音效！

      2x2 吋高頻喇叭。1x5.25 吋低音驅動器

      2x2 吋高頻喇叭。1x5.25 吋低音驅動器。

      喇叭上的按鈕可控制音量、音樂、燈光

      喇叭上的按鈕可控制音量、音樂、燈光

      喇叭上的轉盤可控制麥克風、迴音與吉他音量

      喇叭上的轉盤可控制麥克風、迴音與吉他音量

      卡拉 OK 功能：迴音、女聲/男聲開關、人聲衰減器

      卡拉 OK 功能：迴音、女聲/男聲開關，人聲衰減器

      技術規格

      • 音效

        輸出功率
        80W (最大)
        功率 (RMS 與 THD %)
        40W (THD 1%)
        加強音效
        • 數位音效控制
        • 動態低音增強效果
        • 低音反射系統
        • 卡拉 OK

      • 喇叭

        聲道數量
        單聲道
        組態
        雙向擴大機
        高音喇叭
        2 吋 x 2
        低音喇叭
        5.25 吋
        顏色
        黑色
        喇叭護網

      • 音訊播放

        播放媒體
        MP3-USB

      • 連線

        音效輸入接頭
        1x 3.5 公釐
        Mic in
        2 x (6.3 公釐附音量控制)
        線路輸出
        1x 3.5 公釐
        藍牙設定檔
        • 串流格式：SBC
        • 音樂串流 (A2DP)
        • 播放/音量控制：AVRCP
        • 支援多點 (MULTIPAIR)

      • 便利

        卡拉 OK
        • 迴音控制
        • 女聲/男聲開關
        • 人聲衰減器
        使用者介面
        • LED：紅色代表環保和待機模式
        • 音訊音調：BT
        音量控制
        靈敏開關

      • 顯示器

        喇叭燈光效果

      • 配件

        附配件
        • AC 電源線
        • 快速入門指南
        • 產品保證書

      • 功率

        AC 電源供應
        主電源線 (可拆式)
        AC 電壓支援
        110-220V (全音域)
        電源供應
        100-240VAC，50/60Hz
        電池類型
        鋰離子 (內建)
        電池使用壽命
        14  hr
        待機模式

      • 尺寸

        總重
        7.37  kg
        淨重
        5.6  kg
        包裝寬度
        358  mm
        包裝外箱厚度
        340  mm
        包裝高度
        447  mm
        產品規格 (寬x深x高)
        268x385x285  mm

      內容物

      箱內其他物品

      • AC 電源線
      • 快速入門指南
      • 產品保證書

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