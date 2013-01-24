2 個麥克風輸入孔與 1 個吉他輸入孔 (6.3 公釐)

麥克風與吉他輸入孔 (6.3 公釐) 讓派對更加精采。隨著播放清單歌唱，或是跟著自己彈奏的音樂搖擺。您甚至可以使歌曲中的人聲淡出，只聽見自己的聲音。精彩的卡拉 OK 效果讓您為人聲增加迴音，或是恣意讓人聲在女聲和男聲之間變換！