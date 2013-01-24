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無線耳機

TASH402BK/00
  • 保持涼爽。 保持涼爽。 保持涼爽。
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    NULL 無線耳機

    TASH402BK/00

    保持涼爽。

    戴上這款無線防汗覆耳式運動耳機，打破個人最佳記錄。輕巧舒適，單次充電即可播放 20 小時。冷卻式耳罩襯墊讓您即使天氣炎熱也能心無旁鶩。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      保持涼爽。

      即便你超熱。

      • 40 公釐驅動器/封閉式背部
      • 覆耳式
      • 防汗/防水

      20 小時播放時間

      此耳機提供長達 20 小時的連續播放時間，讓您外出聆聽音樂時能夠輕鬆享受不用煩惱。

      40 公釐釹磁石音效驅動器

      讓您的健身播放清單帶您進入全新境界。完美調校的 40 公釐釹磁石音效驅動器可呈現低音效果，讓您維持動力向前邁進。封閉式背部構造提供絕佳的被動式抗噪功能。享受更加澎湃的音樂也不會干擾他人。

      透氣耳罩襯墊。方便拆卸，易於清潔

      柔軟透氣的耳罩襯墊內附冷卻凝膠：無論您多投入健身，耳機都能保持涼爽的貼附肌膚。耳墊也可拆卸，方便清潔。

      內建麥克風搭配回音消除功能，音效清晰無比

      與通話時出現的惱人干擾回音說再見！有了回音消除器，您便可以隨時享受清晰而順暢的通話品質。

      冷卻式耳罩。投入訓練。保持涼爽

      柔軟透氣的耳罩襯墊內附冷卻凝膠：無論您多投入健身，耳機都能保持涼爽的貼附肌膚。耳墊也可拆卸，方便清潔。

      細緻音效。出色低音。優異的被動式抗噪功能

      使用精密調校過的 40 公釐驅動器，進入自然澄澈的清晰音效世界中。您的運動型耳機經精心設計，無論您聆聽何種音樂，均能提供清晰、細節豐富且自然的音質。

      平折設計。收納方便

      平折式耳罩，方便收納。

      IPX4 防潑濺且抗汗水

      這款運動型耳機具有 IPX4 防潑灑等級。任何方向的潑濺都可以防護，汗水淋漓也不怕。即使下雨，您也可以隨心所欲地進行訓練。

      快速充電。充電 10 分鐘即可播放 2 小時

      如果您需要額外的使用時間，快速充電 10 分鐘後，即可提供 2 小時的播放時間。

      簡練設計。平折式耳罩

      無論是為了個人最佳紀錄，或是在健身房訓練後與朋友聚會，簡練設計美觀大方。平折式耳罩，方便收納。

      智慧配對。自動尋找您的藍牙裝置

      方便使用的按鈕可讓您暫停播放清單、接聽電話及調整音量。完全不需要碰到智慧型手機。只要開啟藍牙功能，耳機即可立即配對。配對完成後，它們會記住最後配對的裝置。

      技術規格

      • 音效

        磁鐵類型
        音圈
        古銅色
        頻率反應
        20 - 20000  Hz
        加強音效
        • 迴音控制
        • 降噪功能
        阻抗
        32Ohm
        喇叭直徑
        40 公釐
        振膜
        PET
        類型
        動態

      • 連線

        藍牙設定檔
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        藍牙版本
        5.0
        最大範圍
        最多 10  m

      • 便利

        音量控制
        通話管理
        • 保留通話
        • 接聽/掛斷

      • 配件

        快速入門指南
        快速入門指南
        USB 纜線
        隨附 (用於充電)

      • 功率

        充電式
        音樂播放時間
        20  hr
        電池重量
        2.5 公克
        電池類型
        鋰聚合物電池

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 產品規格

        高度
        18  cm
        寬度
        17  cm
        深度
        4.5  cm
        重量
        0.17  kg

      • 包裝尺寸

        包裝類型
        紙箱
        內含產品件數
        1
        貨架放置類型
        兩用
        高度
        22.5  cm
        寬度
        19.5  cm
        深度
        5  cm
        總重
        0.28  kg
        淨重
        0.179  kg
        皮重
        0.101  kg
        EAN
        48 95229 10088 6

      • 外紙箱

        包裝數
        3
        長度
        22.1  cm
        寬度
        17.6  cm
        高度
        24  cm
        總重
        1.02  kg
        淨重
        0.537  kg
        皮重
        0.483  kg
        GTIN
        1 48 95229 10088 3

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