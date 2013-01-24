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UpBeat

耳塞式真無線耳機

TAT3215BK/00
  • 專屬音效。專屬風格。 專屬音效。專屬風格。 專屬音效。專屬風格。
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    UpBeat 耳塞式真無線耳機

    TAT3215BK/00

    專屬音效。專屬風格。

    隨時隨地盡情享受。這些防潑灑且抗汗水的真無線耳機具備優異音質，搭配充電盒即可擁有長達 24 小時的播放時間。如果需要長時間通話，您可以只用一個耳塞式耳機通話，同時為另一個耳塞式耳機充電。

    UpBeat 耳塞式真無線耳機

    專屬音效。專屬風格。

    隨時隨地盡情享受。這些防潑灑且抗汗水的真無線耳機具備優異音質，搭配充電盒即可擁有長達 24 小時的播放時間。如果需要長時間通話，您可以只用一個耳塞式耳機通話，同時為另一個耳塞式耳機充電。

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    隨時隨地盡情享受。這些防潑灑且抗汗水的真無線耳機具備優異音質，搭配充電盒即可擁有長達 24 小時的播放時間。如果需要長時間通話，您可以只用一個耳塞式耳機通話，同時為另一個耳塞式耳機充電。

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      專屬音效。專屬風格。

      IPX4 防潑灑且抗汗水

      這款真無線耳機擁有 IPX4 等級，能抵抗來自四面八方的潑濺，無懼些許汗水，您也不需要擔心被雨淋到。

      可攜式 USB-C 充電盒。享有長達 24 小時的播放時間

      出門在外時，放在口袋裡就能多次充電。單次充電即可播放長達 6 小時，使用充飽電的充電盒可再享有額外 18 小時。使用充電盒快充 15 分鐘，即可播放 1 小時。透過 USB-C 充電盒完整充電需要 2 小時。

      單聲道模式。在耳塞式耳機之間切換麥克風

      耳機電力不足時需要接聽來電？僅使用一個耳機，讓另一個耳機充電，就能享有更長的通話時間。麥克風會自動指派到正在使用的那側耳機，您可視需要直接切換。

      安穩舒適的貼合度

      6 公釐釹磁石驅動器實現絕佳音效，貼合輕巧的設計讓您能享受真正舒適的搖滾樂音。柔軟的可互換式耳塞護套，有助於找到舒適的耳內貼合度。

      多功能按鈕。輕鬆控制音樂與通話

      不喜歡目前的曲目？長按多功能按鈕就可略過。想要拒絕來電並繼續聆聽？按一下就搞定。內建麥克風搭配回音消除功能，讓通話的聲音無比清晰。

      輕鬆喚醒智慧型手機的語音助理

      無需碰觸手機就能喚醒手機的語音助理。請智慧型手機的語音助理播放音樂、取得路線和查看資訊等。

      智慧配對。自動尋找您的藍牙裝置

      這些耳機已準備好從其充電盒中取出時立即配對。配對完成後，耳機會記住最後配對的裝置。

      技術規格

      • 產品規格

        高度
        4.2  cm
        寬度
        3.6  cm
        深度
        6.5  cm
        重量
        0.049  kg

      • 音效

        音響系統
        封閉式
        磁鐵類型
        NdFeB
        頻率反應
        20 - 20000  Hz
        敏感度
        90  dB
        振膜
        PET

      • 包裝尺寸

        高度
        17  cm
        寬度
        9.5  cm
        深度
        4  cm
        總重
        0.139  kg
        淨重
        0.049  kg
        皮重
        0.09  kg
        EAN
        48 95229 10974 2

      • 連線

        藍牙設定檔
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        藍牙版本
        5.1
        最大範圍
        最多 10  m

      • 便利

        通話管理
        • 在兩個通話之間切換
        • 接聽/掛斷
        • 拒接來電

      • 外紙箱

        包裝數
        24
        長度
        37.5  cm
        寬度
        27.5  cm
        高度
        24.5  cm
        總重
        4.231  kg
        淨重
        1.176  kg
        皮重
        3.055  kg
        GTIN
        1 48 95229 10974 9

      • 配件

        快速入門指南
        USB 纜線
        USB (A 型對 C 型) 纜線

      • 內紙箱

        包裝數
        3
        長度
        17.8  cm
        寬度
        12.8  cm
        高度
        10.4  cm
        總重
        0.507  kg
        淨重
        0.147  kg
        皮重
        0.36  kg
        GTIN
        2 48 95229 10974 6

      • 功率

        電池類型
        鋰離子

      • 設計

        顏色
        黑色

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