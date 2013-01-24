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專屬音效。專屬風格。
隨時隨地盡情享受。這些防潑灑且抗汗水的真無線耳機具備優異音質，搭配充電盒即可擁有長達 24 小時的播放時間。如果需要長時間通話，您可以只用一個耳塞式耳機通話，同時為另一個耳塞式耳機充電。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
專屬音效。專屬風格。
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專屬音效。專屬風格。
隨時隨地盡情享受。這些防潑灑且抗汗水的真無線耳機具備優異音質，搭配充電盒即可擁有長達 24 小時的播放時間。如果需要長時間通話，您可以只用一個耳塞式耳機通話，同時為另一個耳塞式耳機充電。
這款真無線耳機擁有 IPX4 等級，能抵抗來自四面八方的潑濺，無懼些許汗水，您也不需要擔心被雨淋到。
出門在外時，放在口袋裡就能多次充電。單次充電即可播放長達 6 小時，使用充飽電的充電盒可再享有額外 18 小時。使用充電盒快充 15 分鐘，即可播放 1 小時。透過 USB-C 充電盒完整充電需要 2 小時。
耳機電力不足時需要接聽來電？僅使用一個耳機，讓另一個耳機充電，就能享有更長的通話時間。麥克風會自動指派到正在使用的那側耳機，您可視需要直接切換。
6 公釐釹磁石驅動器實現絕佳音效，貼合輕巧的設計讓您能享受真正舒適的搖滾樂音。柔軟的可互換式耳塞護套，有助於找到舒適的耳內貼合度。
不喜歡目前的曲目？長按多功能按鈕就可略過。想要拒絕來電並繼續聆聽？按一下就搞定。內建麥克風搭配回音消除功能，讓通話的聲音無比清晰。
無需碰觸手機就能喚醒手機的語音助理。請智慧型手機的語音助理播放音樂、取得路線和查看資訊等。
這些耳機已準備好從其充電盒中取出時立即配對。配對完成後，耳機會記住最後配對的裝置。
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