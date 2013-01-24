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耳塞式真無線耳機

TAT3265PK/97
  • 完美貼合、絕佳音效、清晰通話 完美貼合、絕佳音效、清晰通話 完美貼合、絕佳音效、清晰通話
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    耳塞式真無線耳機

    TAT3265PK/97

    完美貼合、絕佳音效、清晰通話

    T3265 具備如羽毛般輕盈的完美貼合度，採用 IPX4 防水等級的時尚設計，即使在跑步時配戴也舒適無比。兩個麥克風提供令人驚豔的清晰降噪功能，實現清晰通話。13 公釐驅動器搭配時髦 BT 晶片，帶來絕佳音效 查看所有優點

    耳塞式真無線耳機

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    T3265 具備如羽毛般輕盈的完美貼合度，採用 IPX4 防水等級的時尚設計，即使在跑步時配戴也舒適無比。兩個麥克風提供令人驚豔的清晰降噪功能，實現清晰通話。13 公釐驅動器搭配時髦 BT 晶片，帶來絕佳音效 查看所有優點

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      • Bluetooth®
      • 粉紅色

      IPX4 防潑灑且抗汗水

      這款真無線耳機擁有 IPX4 等級，能抵抗來自四面八方的潑濺，無懼些許汗水，您也不需要擔心被雨淋到。

      觸控管理音樂和通話

      觸控控制，使用觸控功能即可方便地管理音樂和通話。您可以播放和暫停、播放上一首和下一首曲目音樂，以及接聽或拒接來電。

      輕鬆喚醒手機的語音助理

      輕觸耳機以喚醒手機的語音助理，然後您可要求手機播放音樂、進行通話或確認天氣等

      電容式感應器可偵測耳機在耳內或耳外

      內建電容式感應器，當您將耳機取出時，音樂會自動暫停。這可以防止不小心觸發耳機

      2 個麥克風提供清晰的聲音消除功能

      利用內建雙麥克風提供清晰的聲音消除功能，給您清晰的通話體驗。

      13 公釐驅動器，搭配 BT 5.2 時髦 BT 晶片

      13 公釐喇叭驅動器與時髦 BT 5.2 晶片為您提供絕佳音效

      智慧配對，自動尋找您的藍牙裝置

      這些耳機已準備好在充電盒開啟時立即配對。配對完成後，耳機會記住最後配對的裝置

      耳機連線的鏡射技術

      使用先進的 TWS 轉發技術，使兩副耳機之間的連線更穩定且無延遲

      技術規格

      • 音效

        音響系統
        半封閉式
        頻率反應
        20 - 20000  Hz
        阻抗
        32 歐姆
        喇叭直徑
        13 公釐
        敏感度
        98  dB
        頻率反應
        20 - 20000 Hz

      • 連線

        麥克風
        內建麥克風
        藍牙設定檔
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • 串流格式：SBC
        • aptX
        • AAC
        藍牙版本
        5.2
        最大範圍
        最多 10  m

      • 便利

        通話管理
        • 保留通話
        • 在兩個通話之間切換
        • 接聽/掛斷
        • 拒接來電

      • 配件

        快速入門指南
        USB 纜線
        USB-C 纜線

      • 功率

        電池類型
        鋰電池
        充電式
        通話時間
        4 小時
        音樂播放時間
        6+18  hr
        充電時間
        2  hr
        待機時間
        25 小時

      • 包裝尺寸

        包裝類型
        盒子
        內含產品件數
        1
        貨架放置類型
        兩用
        高度
        14.7  cm
        寬度
        4.4  cm
        深度
        9.4  cm
        總重
        0.171  kg
        淨重
        0.051  kg
        皮重
        0.12  kg
        EAN
        48 95229 11712 9

      • 外紙箱

        包裝數
        24
        長度
        43  cm
        寬度
        28.6  cm
        高度
        18.3  cm
        總重
        4.93  kg
        淨重
        1.224  kg
        皮重
        3.706  kg
        GTIN
        1 48 95229 11712 6

      • 內紙箱

        包裝數
        6
        長度
        27  cm
        寬度
        10.3  cm
        高度
        16.2  cm
        總重
        1.12  kg
        淨重
        0.306  kg
        皮重
        0.814  kg
        GTIN
        2 48 95229 11712 3

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