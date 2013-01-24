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完美貼合、絕佳音效、清晰通話
T3265 具備如羽毛般輕盈的完美貼合度，採用 IPX4 防水等級的時尚設計，即使在跑步時配戴也舒適無比。兩個麥克風提供令人驚豔的清晰降噪功能，實現清晰通話。13 公釐驅動器搭配時髦 BT 晶片，帶來絕佳音效。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
完美貼合、絕佳音效、清晰通話
T3265 具備如羽毛般輕盈的完美貼合度，採用 IPX4 防水等級的時尚設計，即使在跑步時配戴也舒適無比。兩個麥克風提供令人驚豔的清晰降噪功能，實現清晰通話。13 公釐驅動器搭配時髦 BT 晶片，帶來絕佳音效。 查看所有優點
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T3265 具備如羽毛般輕盈的完美貼合度，採用 IPX4 防水等級的時尚設計，即使在跑步時配戴也舒適無比。兩個麥克風提供令人驚豔的清晰降噪功能，實現清晰通話。13 公釐驅動器搭配時髦 BT 晶片，帶來絕佳音效。 查看所有優點
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完美貼合、絕佳音效、清晰通話
T3265 具備如羽毛般輕盈的完美貼合度，採用 IPX4 防水等級的時尚設計，即使在跑步時配戴也舒適無比。兩個麥克風提供令人驚豔的清晰降噪功能，實現清晰通話。13 公釐驅動器搭配時髦 BT 晶片，帶來絕佳音效。 查看所有優點
這款真無線耳機擁有 IPX4 等級，能抵抗來自四面八方的潑濺，無懼些許汗水，您也不需要擔心被雨淋到。
觸控控制，使用觸控功能即可方便地管理音樂和通話。您可以播放和暫停、播放上一首和下一首曲目音樂，以及接聽或拒接來電。
輕觸耳機以喚醒手機的語音助理，然後您可要求手機播放音樂、進行通話或確認天氣等
內建電容式感應器，當您將耳機取出時，音樂會自動暫停。這可以防止不小心觸發耳機
利用內建雙麥克風提供清晰的聲音消除功能，給您清晰的通話體驗。
13 公釐喇叭驅動器與時髦 BT 5.2 晶片為您提供絕佳音效
這些耳機已準備好在充電盒開啟時立即配對。配對完成後，耳機會記住最後配對的裝置
使用先進的 TWS 轉發技術，使兩副耳機之間的連線更穩定且無延遲
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音效
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