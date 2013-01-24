箱內其他物品
- 3 種尺寸的耳塞
- USB 充電纜線
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這款真無線耳機不僅外型出眾，還能讓您在行動中聆聽更優質的音樂。複合式主動式抗噪技術可降低外部噪音，減少您與音樂之間的干擾。「感知模式」則可讓您聆聽周遭世界的聲音。
增強低音。調低高音。飛利浦耳機應用程式可讓您控制所聆聽的音樂。您可以自行調整音量，或是選擇預設的音效風格。您也可以透過輕點一下，在預設的 ANC (主動式抗噪) 模式之間切換。
旅行、在家工作或僅是放鬆休息。8 公釐驅動器可為每首曲目、每個播放清單等提供絕佳音效。若取下耳塞式耳機，音樂即暫停。重新戴上耳機時，音樂即會再次播放。
將耳機從充電盒取出後可立即配對。配對完成後，耳機會記住最後配對的裝置。每個耳塞式耳機上的觸控功能，可以讓您輕鬆控制音樂、通話和音量。
每個耳塞式耳機中的兩個麥克風都會聚焦於您說話的聲音，並降低周遭環境的噪音。如果您身處於較安靜的地方，且不需要在通話時阻隔噪音，則單聲道模式可讓您只使用一個耳塞式耳機進行通話。
充電盒可提供長達 20 小時的播放時間，耳機在單次充電後可播放 5 小時 (使用 ANC 時為 4.5 小時)。快速充電 15 分鐘，可額外提供 1 小時播放時間。透過 USB-C 為充電盒充電需要兩小時。
橢圓形音管可舒適安穩地貼合您的耳朵，並提供最大的被動式抗噪效果。您可選擇小型、中型或大型的矽膠耳塞護套，使配戴更舒適貼合。
這款真無線耳機擁有 IPX5 等級，能抵抗來自四面八方的潑濺，無懼些許汗水，您也不需要擔心被雨淋到。
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