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耳塞式真無線耳機

TAT5505BK/00
  • 您的聲音。您的風格。 您的聲音。您的風格。 您的聲音。您的風格。
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    耳塞式真無線耳機

    TAT5505BK/00

    您的聲音。您的風格。

    使用這幾款時尚有型的真無線耳機，享有聆聽音樂與進行通話的優異功能。主動式抗噪功能排除背景雜音，飛利浦耳機應用程式可供設定個人化聲音。拿起一邊耳塞式耳機即可暫停音樂。 查看所有優點

    耳塞式真無線耳機

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    耳塞式真無線耳機

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      您的聲音。您的風格。

      • 8 公釐驅動器/封閉式背部
      • 主動式噪音消除
      • 黑色
      • Bluetooth®
      簡練設計與複合式主動式抗噪技術

      簡練設計與複合式主動式抗噪技術

      這款真無線耳機不僅外型出眾，還能讓您在行動中聆聽更優質的音樂。複合式主動式抗噪技術可降低外部噪音，減少您與音樂之間的干擾。「感知模式」則可讓您聆聽周遭世界的聲音。

      飛利浦耳機應用程式。自訂音效控制

      飛利浦耳機應用程式。自訂音效控制

      增強低音。調低高音。飛利浦耳機應用程式可讓您控制所聆聽的音樂。您可以自行調整音量，或是選擇預設的音效風格。您也可以透過輕點一下，在預設的 ANC (主動式抗噪) 模式之間切換。

      強力的 8 公釐釹磁石驅動器。震撼低音，清晰音效

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      旅行、在家工作或僅是放鬆休息。8 公釐驅動器可為每首曲目、每個播放清單等提供絕佳音效。若取下耳塞式耳機，音樂即暫停。重新戴上耳機時，音樂即會再次播放。

      穩固的連線能力。內建耳塞式耳機控制功能

      穩固的連線能力。內建耳塞式耳機控制功能

      將耳機從充電盒取出後可立即配對。配對完成後，耳機會記住最後配對的裝置。每個耳塞式耳機上的觸控功能，可以讓您輕鬆控制音樂、通話和音量。

      雙麥克風提供清晰通話。單聲道模式

      每個耳塞式耳機中的兩個麥克風都會聚焦於您說話的聲音，並降低周遭環境的噪音。如果您身處於較安靜的地方，且不需要在通話時阻隔噪音，則單聲道模式可讓您只使用一個耳塞式耳機進行通話。

      充電盒。可提供長達 20 小時的播放時間

      充電盒可提供長達 20 小時的播放時間，耳機在單次充電後可播放 5 小時 (使用 ANC 時為 4.5 小時)。快速充電 15 分鐘，可額外提供 1 小時播放時間。透過 USB-C 為充電盒充電需要兩小時。

      橢圓形音管。矽膠耳塞護套

      橢圓形音管可舒適安穩地貼合您的耳朵，並提供最大的被動式抗噪效果。您可選擇小型、中型或大型的矽膠耳塞護套，使配戴更舒適貼合。

      IPX5 防潑灑且防汗

      這款真無線耳機擁有 IPX5 等級，能抵抗來自四面八方的潑濺，無懼些許汗水，您也不需要擔心被雨淋到。

      技術規格

      • 連線

        麥克風
        內建麥克風
        藍牙設定檔
        • AVRCP
        • A2DP
        • 免持聽筒
        • HFP
        • HSP
        藍牙版本
        5.0
        最大範圍
        最多 10  m

      • 產品規格

        高度
        3.2  cm
        寬度
        7.4  cm
        深度
        3.6  cm
        纜線長度
        0  cm
        重量
        0.064  kg

      • 包裝尺寸

        包裝類型
        紙箱
        貨架放置類型
        兩用
        高度
        17  cm
        寬度
        9.5  cm
        深度
        5  cm
        總重
        0.237  kg
        淨重
        0.091  kg
        皮重
        0.146  kg
        EAN
        48 95229 11038 0
        內含產品件數
        1

      • 外紙箱

        包裝數
        24
        長度
        34  cm
        寬度
        33.5  cm
        高度
        24.5  cm
        總重
        6.837  kg
        皮重
        4.653  kg
        GTIN
        1 48 95229 11038 7
        淨重
        2.184  kg

      • 內紙箱

        包裝數
        3
        長度
        16  cm
        寬度
        16  cm
        高度
        11  cm
        總重
        0.78  kg
        皮重
        0.507  kg
        GTIN
        2 48 95229 11038 4
        淨重
        0.273  kg

      • 配件

        快速入門指南
        USB 纜線
        USB-C 纜線
        耳塞
        3 種尺寸

      • 便利

        通話管理
        • 接聽/掛斷
        • 保留通話
        • 麥克風靜音
        • 拒接來電
        • 在兩個通話之間切換

      • 功率

        電池類型
        鋰電池
        音樂播放時間
        5+15  hr
        待機時間
        80 小時
        通話時間
        5 小時
        充電時間
        2  hr

      • 音效

        音響系統
        封閉式
        振膜
        PET
        頻率反應
        20 - 20000  Hz
        磁鐵類型
        NdFeB
        喇叭直徑
        8 公釐
        阻抗
        16 歐姆
        最大功率輸入
        5  mW
        敏感度
        105 dB (1K Hz)

      • 設計

        顏色
        黑色

      內容物

      箱內其他物品

      • 3 種尺寸的耳塞
      • USB 充電纜線

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