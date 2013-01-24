開啟音效

經典播放清單。最新播客。這款無線耳罩式耳機可呈現清晰音效與震撼低音。頭帶的輕巧設計讓您幾乎感覺不到它的存在，耳罩也可平折。您可享有 11 小時的播放時間。供日間使用綽綽有餘。夜晚行程也夠用。 查看所有優點