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開啟音效
經典播放清單。最新播客。這款無線耳罩式耳機可呈現清晰音效與震撼低音。頭帶的輕巧設計讓您幾乎感覺不到它的存在，耳罩也可平折。您可享有 11 小時的播放時間。供日間使用綽綽有餘。夜晚行程也夠用。 查看所有優點
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享受 15 小時的播放時間，32 公釐釹磁石音效驅動器給您清脆的音效與震撼的低音。完全充電需要兩到三小時
完全充電需要兩到三小時。
32 公釐釹磁石音效驅動器，給您清脆音效與震撼低音。
與通話時出現的惱人干擾回音說再見！有了回音消除器，您便可以隨時享受清晰而順暢的通話品質。
耳罩可平折並向內旋轉，便於收納於口袋或包包裡。只要將其折疊，隨身攜帶即可。
透過多功能按鈕輕鬆控制音樂和通話。不喜歡目前的曲目，長按就可略過。想要拒絕來電並繼續聆聽，只要按一下按鈕，就能完成動作。
柔軟透氣的耳墊，即使長時間配戴依然倍感舒適。
BASS+ 耳機採用平折式設計，容易折疊與收納，是您旅遊的最佳良伴。
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