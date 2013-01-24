主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

無線耳機

TAUH202WT/00
  • 開啟音效 開啟音效 開啟音效
    -{discount-value}
    Bluetooth

    無線耳機

    TAUH202WT/00

    開啟音效

    經典播放清單。最新播客。這款無線耳罩式耳機可呈現清晰音效與震撼低音。頭帶的輕巧設計讓您幾乎感覺不到它的存在，耳罩也可平折。您可享有 11 小時的播放時間。供日間使用綽綽有餘。夜晚行程也夠用。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    無線耳機

    開啟音效

    經典播放清單。最新播客。這款無線耳罩式耳機可呈現清晰音效與震撼低音。頭帶的輕巧設計讓您幾乎感覺不到它的存在，耳罩也可平折。您可享有 11 小時的播放時間。供日間使用綽綽有餘。夜晚行程也夠用。 查看所有優點

    開啟音效

    經典播放清單。最新播客。這款無線耳罩式耳機可呈現清晰音效與震撼低音。頭帶的輕巧設計讓您幾乎感覺不到它的存在，耳罩也可平折。您可享有 11 小時的播放時間。供日間使用綽綽有餘。夜晚行程也夠用。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    無線耳機

    開啟音效

    經典播放清單。最新播客。這款無線耳罩式耳機可呈現清晰音效與震撼低音。頭帶的輕巧設計讓您幾乎感覺不到它的存在，耳罩也可平折。您可享有 11 小時的播放時間。供日間使用綽綽有餘。夜晚行程也夠用。 查看所有優點

    類似產品

    See all over-ear-on-ear-headphones

      開啟音效

      • 32 公釐驅動器/封閉式背部
      • 耳罩式
      • Bluetooth®
      • 精巧折疊

      15 小時播放時間。供日間行程用綽綽有餘，夜晚行程也夠用。

      享受 15 小時的播放時間，32 公釐釹磁石音效驅動器給您清脆的音效與震撼的低音。完全充電需要兩到三小時

      2-3 小時充電時間。

      完全充電需要兩到三小時。

      32 公釐釹磁石音效驅動器。清脆音效。震撼低音。

      32 公釐釹磁石音效驅動器，給您清脆音效與震撼低音。

      內建麥克風搭配回音消除功能，音效清晰無比

      與通話時出現的惱人干擾回音說再見！有了回音消除器，您便可以隨時享受清晰而順暢的通話品質。

      平折設計，可輕鬆收納在口袋或包包裡

      耳罩可平折並向內旋轉，便於收納於口袋或包包裡。只要將其折疊，隨身攜帶即可。

      多功能按鈕。輕鬆控制音樂與通話

      透過多功能按鈕輕鬆控制音樂和通話。不喜歡目前的曲目，長按就可略過。想要拒絕來電並繼續聆聽，只要按一下按鈕，就能完成動作。

      柔軟耳罩，可彎式調整以實現極致舒適感

      柔軟透氣的耳墊，即使長時間配戴依然倍感舒適。

      輕巧的折疊設計，方便收納於口袋或包包裡

      BASS+ 耳機採用平折式設計，容易折疊與收納，是您旅遊的最佳良伴。

      技術規格

      • 音效

        音響系統
        封閉式
        磁鐵類型
        NdFeB
        頻率反應
        20 - 20000  Hz
        阻抗
        32 歐姆
        喇叭直徑
        32 公釐
        最大功率輸入
        10mW
        振膜
        PET
        敏感度
        102dB
        類型
        動態

      • 連線

        麥克風
        內建麥克風
        藍牙設定檔
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        藍牙版本
        4.2
        最大範圍
        最多 10  m

      • 便利

        音量控制
        通話管理
        • 在兩個通話之間切換
        • 接聽/掛斷
        • 拒接來電

      • 配件

        快速入門指南
        USB 纜線

      • 功率

        電池類型
        鋰聚合物電池
        待機時間
        160 小時
        通話時間
        10 小時
        音樂播放時間
        15  hr

      • 設計

        顏色
        白色

      • 尺寸

        產品規格 (寬x深x高)
        16.5*4*18.5 cm
        包裝尺寸 (寬x深x高)
        19.5*4.8*22.5  cm

      取得產品支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近檢視的產品