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無線耳機

TAUT102BK/00
  • 為您量身打造 為您量身打造 為您量身打造
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    無線耳機

    TAUT102BK/00

    為您量身打造

    舒適感受震撼音效。這款耳塞式耳機提供真正的無線自由，小巧的耳機設計則能穩固貼合。小巧的充電盒可輕鬆放入口袋及包包，讓您享有長達 12 小時的播放時間。 查看所有優點

    無線耳機

    為您量身打造

    舒適感受震撼音效。這款耳塞式耳機提供真正的無線自由，小巧的耳機設計則能穩固貼合。小巧的充電盒可輕鬆放入口袋及包包，讓您享有長達 12 小時的播放時間。 查看所有優點

    為您量身打造

    舒適感受震撼音效。這款耳塞式耳機提供真正的無線自由，小巧的耳機設計則能穩固貼合。小巧的充電盒可輕鬆放入口袋及包包，讓您享有長達 12 小時的播放時間。 查看所有優點

    無線耳機

    為您量身打造

    舒適感受震撼音效。這款耳塞式耳機提供真正的無線自由，小巧的耳機設計則能穩固貼合。小巧的充電盒可輕鬆放入口袋及包包，讓您享有長達 12 小時的播放時間。 查看所有優點

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      為您量身打造

      • 6 公釐驅動器/封閉式背部
      • Bluetooth®
      • 黑色

      搭配充電盒即可擁有長達 12 小時的播放時間

      充飽一次電即可播放長達 3 小時。如果您外出時使用充飽電的充電盒，則可透過多次充電將播放時間再延長共 9 小時。每次需要充電時，只要將耳機放回充電盒即可。完全充電需要 2 小時。

      小巧的耳機設計。

      舒適貼合的輕量設計，讓您在舒適的環境下感受震撼音效。

      6 公釐釹磁石音效驅動器。絕佳音效，震撼低音

      6 公釐釹磁石音效驅動器給您絕佳音效和震撼低音。橢圓形音管能將被動式抗噪功能發揮至極致。單聲道模式能讓您選擇空出一邊的耳朵留意周遭環境。

      多功能按鈕。輕鬆控制音樂與通話

      您可以透過多功能按鈕控制音樂和通話。不喜歡目前的曲目？長按就可略過。想要拒絕來電並繼續聆聽？按一下就搞定。內建麥克風搭配回音消除功能，讓通話的聲音無比清晰。

      連按兩下按鈕喚醒手機的語音助理

      連按兩下按鈕喚醒手機的語音助理。請 Siri 或 Google 助理設定下一個播放清單、打電話或傳送訊息給朋友、確認天氣等。

      智慧配對。自動尋找您的藍牙裝置

      這些耳機已準備好從其充電盒中取出時立即配對。配對完成後，耳機會記住最後配對的裝置。

      3 種尺寸的耳塞護套提供完美安穩的貼合效果。

      可互換式橡膠耳塞護套能讓耳塞式耳機完美緊密地貼合您的耳朵，絕不漏聽任何節奏。

      小巧充電盒可收納在口袋中多次充電。

      這款耳機隨附超便攜的充電盒，不會讓您失望。

      內建麥克風搭配回音消除功能，音效清晰無比

      與通話時出現的惱人干擾回音說再見！有了回音消除器，您便可以隨時享受清晰而順暢的通話品質。

      技術規格

      • 連線

        麥克風
        內建麥克風
        藍牙設定檔
        • A2DP
        • 免持聽筒
        • HFP
        • HSP
        • AVRCP
        藍牙版本
        5.0
        最大範圍
        最長 10  m

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 產品規格

        高度
        2.7  cm
        寬度
        5.3  cm
        深度
        3.57  cm
        重量
        0.0296  kg

      • 包裝尺寸

        包裝類型
        紙箱
        貨架放置類型
        兩用
        高度
        17  cm
        寬度
        9.5  cm
        深度
        3  cm
        總重
        0.085  kg
        淨重
        0.053  kg
        皮重
        0.032  kg
        EAN
        48 95229 10046 6

      • 外紙箱

        包裝數
        24
        長度
        40  cm
        寬度
        24  cm
        高度
        24.5  cm
        總重
        2.95  kg
        皮重
        1.678  kg
        GTIN
        1 48 95229 10046 3
        淨重
        1.272  kg

      • 內紙箱

        包裝數
        3
        長度
        19  cm
        寬度
        11  cm
        高度
        11.5  cm
        總重
        0.32  kg
        皮重
        0.161  kg
        GTIN
        2 48 95229 10046 0
        淨重
        0.159  kg

      • 配件

        快速入門指南
        USB 纜線
        耳塞
        3 種尺寸

      • 便利

        通話管理
        • 接聽/掛斷
        • 保留通話
        • 拒接來電
        • 在兩個通話之間切換

      • 功率

        電池類型
        鋰電池
        音樂播放時間
        3+9  hr
        待機時間
        50 小時
        通話時間
        2.5 小時
        充電式

      • 音效

        音響系統
        封閉式
        振膜
        PET
        頻率反應
        20 - 20000  Hz
        磁鐵類型
        NdFeB
        阻抗
        16 歐姆
        喇叭直徑
        6 公釐

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