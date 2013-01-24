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水龍頭式淨水器

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  • 輕鬆享受純淨好水 輕鬆享受純淨好水 輕鬆享受純淨好水
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    水龍頭式淨水器

    WP3812

    輕鬆享受純淨好水

    本淨水器外型精巧、安裝容易，其中的 Micro X-Pure 濾芯不僅能過濾水中細菌、水溶鉛、有害有機化合物及氯，為您保有安全純淨保有的水質外，同時亦能將所的有益礦物質留在水中。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    水龍頭式淨水器

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      輕鬆享受純淨好水

      Micro X-Pure 濾芯

      • Micro X-Pure

      去除細菌、水溶鉛與有害的有機化合物

      Micro X-Clean 為一多重過濾系統。由以下元件組成：高科技中空絲膜，內含超過 3000 億個微毛孔，可有效清除 99.99% 的細菌；離子交換體，可去除有害的水溶性鉛；微細粒狀活性碳，可去除加氯消毒後所產生的有害副產物、有害工業污染物 (例如揮發性有機化學物)，以及 CAT 殺蟲劑等農業污染物。Micro X-Clean 也可去除惱人的氯氣、臭味與異味。濾芯會保留飲水中對人類健康極為重要的有益礦物質。

      Pure Protect 警示讓您知道何時該更換濾芯

      先進且具有簡易顏色標記的 Pure Protect 警示會提醒使用者準時更換濾芯，而且操作極為簡便：當濾膜變成深灰色或褐色時，便是更換濾芯的時候。

      Hi-Flow 高流量每分鐘可過濾高達 2 公升的水量

      這款輕巧的淨水器擁有高達每分鐘 2 公升的過濾水量，和一般未經過濾的水流量幾乎沒有分別。只要轉動用水選擇桿，就可選擇未經過濾的水或經過濾的水。

      Quick Fit 水龍頭轉接頭讓您輕鬆地為水龍頭裝上淨水器

      這款先進的淨水器附有數個量身訂做的 Quick Fit 水龍頭轉接頭，讓您能夠輕鬆簡易地將淨水器安裝至水龍頭。直覺又簡單。

      先進的 Quick Twist 機制讓您輕鬆地更換濾芯

      先進的 Quick Twist 濾芯更換機制讓您迅速、輕鬆又安全地更換濾芯，將智慧與簡易帶入淨水器。

      無需插電即可發揮最大效能

      設計無需插電即可發揮最大效能。為支持永續發展盡心。

      技術規格

      • 一般規格

        配件
        8 個 QuickFit 水龍頭安裝專用轉接頭、PureProtect 彩色警示標貼
        更換濾芯匣
        WP3922
        用水選擇
        • 經過濾的水流
        • 未經過濾的水流
        • 未經過濾的水流
        水流量
        5  °C
        水流量
        1.6  l/min

      • 設計規格

        顏色
        白色
        產品重量
        340  g
        產品尺寸 (長 x 寬 x 高)
        61 x 138 x 105  mm
        材質
        塑膠

      • 濾水系統

        除菌
        99.99  %
        除氯
        >75  %
        懸浮物去除
        3000 公升或大約 1 年
        去除 VOC (揮發性有機化合物)
        去除赫爾蒙
        去除殺蟲劑

      • 濾芯規格

        濾芯壽命
        1500 公升或約 3 個月
        主要濾芯組件
        • 中空絲膜
        • 粒狀活性碳 (GAC)
        • 離子交換樹脂
        • 前置沉澱濾芯

      • 輸入水環境

        最低輸入水壓
        0.7  Bar
        最高輸入水壓
        3.5  Bar
        最高輸入水溫
        50  °C

      • 產地

        替換濾網
        日本
        淨水器
        日本

      • 永續性

        包裝
        > 90% 為再生材料
        使用手冊
        100% 再生紙

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