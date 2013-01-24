去除細菌、水溶鉛與有害的有機化合物

Micro X-Clean 為一多重過濾系統。由以下元件組成：高科技中空絲膜，內含超過 3000 億個微毛孔，可有效清除 99.99% 的細菌；離子交換體，可去除有害的水溶性鉛；微細粒狀活性碳，可去除加氯消毒後所產生的有害副產物、有害工業污染物 (例如揮發性有機化學物)，以及 CAT 殺蟲劑等農業污染物。Micro X-Clean 也可去除惱人的氯氣、臭味與異味。濾芯會保留飲水中對人類健康極為重要的有益礦物質。