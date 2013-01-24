預傾斜驅動器讓耳朵受到的聲音反射降到最低

耳塞經過精心設計，傾斜 15 度，以最吻合的角度緊貼您的耳朵，讓您沉浸在高度精準與純正的音效之中。音頻訊號會直接引導至您的耳朵，創造充滿活力與動感的聽覺體驗。