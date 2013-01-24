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Philips Fidelio

HiFi 立體聲耳機

X1/00
Fidelio
2 獲獎記錄
Fidelio
  • 高傳真音效，優越音質 高傳真音效，優越音質 高傳真音效，優越音質
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    Philips Fidelio HiFi 立體聲耳機

    X1/00
    2 獲獎記錄

    高傳真音效，優越音質

    使用 Fidelio X1 耳機，即刻在家中進入精緻且舒適的真實聆聽體驗。一邊沉浸在原音重現的音效細節，一邊讓精製的專屬貼合設計，完整您的享受。 查看所有優點

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      薄膜採用特殊設計，能夠維持不變的精準度，減少聲音的失真，展現更豐富的聲音細節。

      技術規格

      • 音效

        頻率反應
        10 - 40 000  Hz
        阻抗
        30 歐姆
        最大功率輸入
        500 mW
        敏感度
        100 dB @ 1mW
        喇叭直徑
        50 公釐
        失真
        <0.1% THD

      • 連線

        纜線連接
        可拆卸式無氧纜線 (3 公尺)

      • 配件

        轉接器插頭
        6.3 - 3.5 公釐轉接器
        電線收納系統
        電線收納夾

      • 包裝尺寸

        高度
        28.5  cm
        寬度
        24  cm
        深度
        12  cm
        淨重
        0.43  kg
        總重
        1.18  kg
        皮重
        0.75  kg
        EAN
        69 23410 71585 9
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        紙箱
        貨架放置類型
        兩用

      • 外紙箱

        長度
        26.5  cm
        寬度
        25.5  cm
        高度
        30  cm
        淨重
        0.86  kg
        總重
        2.7  kg
        皮重
        1.84  kg
        GTIN
        1 69 23410 71585 6
        包裝數
        2

      • 產品規格

        深度
        11  cm
        高度
        22  cm
        重量
        0.43  kg
        寬度
        19  cm

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