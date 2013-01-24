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音響開放式後背架構，可消除驅動器後方累積的空氣壓力，使薄膜能充分的自由移動，大大增強聲音的通透度與平滑擴展的高音。
飛利浦 Fidelio X1 係由精選材質打造，可實現出色功能與符合人體工學的舒適度。豪華的記憶泡棉耳墊配上高透氣、優化密度的天鵝絨材質，可釋放長時間配戴的壓力與熱氣。
X1 的雙層耳塞經精密設計，能減少共鳴並減輕震動，確實提供精準清晰的音效，讓您享受每一絲絕佳的音效細節。強固的分層構造能確保持久耐用，讓 X1 成為享受音樂時的良伴，與您長相左右。
每個喇叭在配對前均經過精心挑選、調整與測試，以實現最細緻的自然音效。此款 50 公釐驅動器運用強力釹磁石，重現音樂的動感，提供平衡清脆的低音、透明的中音與純淨的高音。
耳塞經過精心設計，傾斜 15 度，以最吻合的角度緊貼您的耳朵，讓您沉浸在高度精準與純正的音效之中。音頻訊號會直接引導至您的耳朵，創造充滿活力與動感的聽覺體驗。
自調式輕量懸吊搭配 3D 網眼，不只透氣，更能完美的服貼耳朵。
3.0 公尺可拆式 OFC Kevlar 強化編織纜線確保低噪音，使用時纜線亦不糾結。有了飛利浦 Fidelio X1，您可以盡情在家中擁有私密時刻，感受最令人沉勁其中的聽覺體驗，感受演奏者的絕佳演出。
薄膜採用特殊設計，能夠維持不變的精準度，減少聲音的失真，展現更豐富的聲音細節。
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