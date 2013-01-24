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Philips Fidelio

耳機

X2/00
Fidelio
1 獲獎記錄
Fidelio
  • 在舒適家中坐享高傳真音效 在舒適家中坐享高傳真音效 在舒適家中坐享高傳真音效
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    Philips Fidelio 耳機

    X2/00
    1 獲獎記錄

    在舒適家中坐享高傳真音效

    使用 Fidelio X2 耳機，在家就能即享精緻且舒適的真實聆聽體驗。一邊沉浸在原音重現的音效細節，一邊讓精製的專屬貼合設計，完整您的享受。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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    Philips Fidelio 耳機

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      在舒適家中坐享高傳真音效

      • 高解析度音訊
      • 覆耳式
      • 豪華記憶泡棉耳墊
      高解析度音訊重現最純粹的音樂效果

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      「高解析度音訊」可帶來極致的音效表現，比 16bit/44.1kHz CD 格式更能忠實重現錄音室原版錄音最真實無損的音質，進而使得「高解析度音訊」成為音樂愛好者的最佳美聲良伴。Fidelio 耳機符合「高解析度音訊」品質認證的嚴苛標準。無論是欣賞高解析度的音樂收藏或較傳統的音樂檔案，Fidelio 耳機系列的高頻延伸非常滑順，利於帶來更豐富的細節。

      強勁的 50 公釐釹磁石驅動器，範圍廣而精準

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      每個喇叭在配對前均經過精心挑選、調整與測試，以實現最細緻的自然音效。此款 50 公釐驅動器運用強力釹磁石，重現音樂的動感，提供平衡清脆的低音、透明的中音與純淨的高音。

      音響開放式後背架構，能夠帶來原音重現

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      音響開放式後背架構，可消除驅動器後方累積的空氣壓力，使薄膜能充分的自由移動，大大增強聲音的通透度與平滑擴展的高音。

      透氣鵝絨襯墊有助於排除壓力與熱氣

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      飛利浦 Fidelio X2 係採用精選材質打造，可實現出色功能與符合人體工學的舒適度。豪華的記憶泡棉耳墊配上高透氣、密度優化的天鵝絨材質，可釋放長時間配戴的壓力與熱氣。

      分層動作控制薄膜，可讓音效更為精準

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      分層動作控制 (LMC) 驅動器具備由一層阻尼膠所包覆的分層聚合物薄膜。這些分層可構成一個具有彈性的邊界，並搭配阻尼膠吸收過度的頻率，達到良好的減震效果，使頻率反應更順暢平穩。因此，高音部分可以有更平衡、更精緻的自然音效。

      豪華記憶泡棉耳墊，長時間配戴也很舒適

      豪華記憶泡棉耳墊，長時間配戴也很舒適

      Fidelio X2 耳機所採用的每一種材質均經過仔細挑選，以確保長時間配戴的舒適度，同時提升音效表現。豪華透氣耳墊是採用記憶泡棉，設計符合最佳人體工學。泡棉本身不僅能透過形狀的改變完美貼合耳形，還能形成密封狀態，保留低音並隔絕環境噪音。

      預傾斜驅動器讓耳朵受到的聲音反射降到最低

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      耳蓋經過精心設計，以 15 度傾角貼合您的耳朵，讓您沉浸在高度精準與純正的音效之中。音頻訊號會直接引導至您的耳朵，創造充滿動感的真實聽覺體驗。

      自調式空氣懸吊搭配 3D 網眼，造就完美貼合度

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      自調式輕量懸吊搭配 3D 網眼，不只透氣，還能確保完美貼合耳形，始終如一。

      專屬的纜線管理固定夾，輕輕鬆鬆纜線不糾結

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      雙層耳蓋設計，發揮音效精準度

      飛利浦 Fidelio X2 的雙層耳蓋經精密設計，能減少共鳴並減輕震動，確實提供精準清晰的音效，讓您聽見絕佳的音效細節。強固的分層構造能確保持久耐用，讓 X2 成為享受音樂時的良伴，與您長相左右。

      技術規格

      • 音效

        頻率反應
        5 - 40000  Hz
        阻抗
        30 歐姆
        最大功率輸入
        500 mW
        敏感度
        100 dB @ 1mW
        喇叭直徑
        50 公釐
        失真
        <0.1% THD
        音響系統
        開啟
        振膜
        LMC
        磁鐵類型
        類型
        動態

      • 連線

        纜線連接
        可拆卸式無氧纜線 (3 公尺)

      • 配件

        轉接器插頭
        3.5 - 6.3 公釐轉接頭
        電線收納系統
        電線收納夾

      • 包裝尺寸

        EAN
        69 23410 73168 2
        深度
        12  cm
        總重
        0.91  kg
        高度
        32  cm
        淨重
        0.435  kg
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        紙箱
        皮重
        0.475  kg
        貨架放置類型
        兩用
        寬度
        24  cm

      • 外紙箱

        總重
        2.15  kg
        GTIN
        1 69 23410 73168 9
        高度
        31  cm
        長度
        26.5  cm
        淨重
        0.87  kg
        包裝數
        2
        皮重
        1.28  kg
        寬度
        25.5  cm

      • 產品規格

        深度
        11  cm
        高度
        23  cm
        重量
        0.38  kg
        寬度
        19  cm

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