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「高解析度音訊」可帶來極致的音效表現，比 16bit/44.1kHz CD 格式更能忠實重現錄音室原版錄音最真實無損的音質，進而使得「高解析度音訊」成為音樂愛好者的最佳美聲良伴。Fidelio 耳機符合「高解析度音訊」品質認證的嚴苛標準。無論是欣賞高解析度的音樂收藏或較傳統的音樂檔案，Fidelio 耳機系列的高頻延伸非常滑順，利於帶來更豐富的細節。
每個喇叭在配對前均經過精心挑選、調整與測試，以實現最細緻的自然音效。此款 50 公釐驅動器運用強力釹磁石，重現音樂的動感，提供平衡清脆的低音、透明的中音與純淨的高音。
音響開放式後背架構，可消除驅動器後方累積的空氣壓力，使薄膜能充分的自由移動，大大增強聲音的通透度與平滑擴展的高音。
飛利浦 Fidelio X2 係採用精選材質打造，可實現出色功能與符合人體工學的舒適度。豪華的記憶泡棉耳墊配上高透氣、密度優化的天鵝絨材質，可釋放長時間配戴的壓力與熱氣。
分層動作控制 (LMC) 驅動器具備由一層阻尼膠所包覆的分層聚合物薄膜。這些分層可構成一個具有彈性的邊界，並搭配阻尼膠吸收過度的頻率，達到良好的減震效果，使頻率反應更順暢平穩。因此，高音部分可以有更平衡、更精緻的自然音效。
Fidelio X2 耳機所採用的每一種材質均經過仔細挑選，以確保長時間配戴的舒適度，同時提升音效表現。豪華透氣耳墊是採用記憶泡棉，設計符合最佳人體工學。泡棉本身不僅能透過形狀的改變完美貼合耳形，還能形成密封狀態，保留低音並隔絕環境噪音。
耳蓋經過精心設計，以 15 度傾角貼合您的耳朵，讓您沉浸在高度精準與純正的音效之中。音頻訊號會直接引導至您的耳朵，創造充滿動感的真實聽覺體驗。
自調式輕量懸吊搭配 3D 網眼，不只透氣，還能確保完美貼合耳形，始終如一。
飛利浦 Fidelio X2 的雙層耳蓋經精密設計，能減少共鳴並減輕震動，確實提供精準清晰的音效，讓您聽見絕佳的音效細節。強固的分層構造能確保持久耐用，讓 X2 成為享受音樂時的良伴，與您長相左右。
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