如果飛利浦吸塵器的馬達或排氣濾網堵塞，可能會發出不尋常的聲音。

若要解決此問題，請清潔吸塵器的濾網。請參閱使用手冊，瞭解清潔濾網的具體方法。



吸塵器發出不尋常聲音的另一項原因可能是濾網未正確放置。在此情況下，請將濾網置於吸塵器內的正常位置。