我的飛利浦義式咖啡機沒有流出咖啡

如果您的飛利浦義式咖啡機無法流出咖啡，請找出下列可能的原因和解決問題的方式。



如果您在第一次使用咖啡機時注意到這一點，請注意，在這種情況下，只看到幾滴咖啡是正常現象。只要您多沖煮幾杯咖啡後，應該就能沖煮出預期的咖啡量。

