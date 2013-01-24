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如果您在飛利浦/Saeco 義式咖啡機沖煮裝置內部或下方看到咖啡粉，請參閱以下解決方案或觀看我們的說明影片。
如果沖煮裝置及其零件未充分潤滑，可能導致咖啡粉出現在沖煮裝置底下或周圍區域。請依照下列步驟潤滑沖煮裝置的零件：
1.關閉義式咖啡機的電源，靜候機器完全關閉，直到不再有任何聲響 (可能需要 15-20 秒)
2.從機器取出沖煮裝置，並以乾淨的溫水沖洗。使其自然風乾
3.在沖煮裝置的活塞上塗抹一層薄薄的潤滑油
4.在沖煮裝置底部的軸周圍塗抹一層薄薄的潤滑油
5.在兩側導軌塗抹一層薄薄的潤滑油。
注意：請使用飛利浦/Saeco 潤滑油 HD5061 潤滑沖煮裝置。您可以在我們的線上商店購買 這裡。
因為研磨咖啡粉的細緻度之故，若有些許咖啡粉掉入沖煮裝置內部和下方，屬於正常現象。我們建議每週沖洗飛利浦/Saeco 義式咖啡機的沖煮裝置及其內部。
如要清潔，請依照下列步驟操作，或是觀看我們的教學影片：
1.關閉機器電源，靜候機器完全關閉，直到不再有任何聲響 (可能需要 15-20 秒)
2.打開檢修門，將「PUSH」(推) 按鈕往右推，握住不放並朝自己的方向拉出，就能取出沖煮裝置
3.以溫水徹底沖洗沖煮裝置，待其完全風乾後再放回
如果任何解決方案皆無法解決此問題，請聯絡我們以取得進一步的協助。