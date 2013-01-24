我的飛利浦義式咖啡機有滲漏問題

如果您發現飛利浦義式咖啡機漏水，請嘗試以下列原因和解決方案解決：



1. 您是否有注意到漏水滴至滴盤內？

2. 您是否有注意到清水是從機器下方或側邊漏出？

3. 您是否有在廚房桌上或機器底下看到棕色的水漬？

