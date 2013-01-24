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我的飛利浦義式咖啡機水箱流不出水

無法外流的空氣可能會阻塞飛利浦義式咖啡機的水流供應，這可能是其中一個未從水箱抽水的原因。繼續閱讀以瞭解所有可能的原因，以及如何解決問題。

未正確插入水箱

水箱未完全或未正確裝入時，義式咖啡機則無法從水箱中抽水。
•    如為水箱位於咖啡機正面的義式咖啡機：請務必完全推入水箱，確保正確插入。
•    如為水箱位於咖啡機上方的義式咖啡機：請確保水箱下的區域沒有髒污、灰塵或咖啡豆。

無法外流的空氣

當咖啡機中的空氣無法外流，阻塞水流供應時，您可以依照下列步驟解決問題：
1.    關閉咖啡機電源
2.    清空水箱並取出 AquaClean 濾水器 (或您咖啡機使用的任何其他濾水器)
3.    將水箱裝滿水後放回原位
4.    重新開啟機器電源。當機器加熱時，請選擇熱水，並讓 2-3 杯熱水量流出

如果您使用 AquaClean 濾水器，請依照以下額外步驟，確認濾水器已裝妥且安裝正確，以便使用：
1.    甩動 AquaClean 濾水器 5 秒鐘
2.    將濾水器以上下顛倒的方式壓入裝水的容器/盛物碗中，直到不再產生氣泡為止
3.    將濾水器放回水箱內，並將水箱裝滿水
4.    重新啟動機器，並將電源關閉後再開啟
5.    選擇熱水，並流出 2-3 杯熱水

請注意：如果您使用 AquaClean 濾水器的時間超過三個月，請予以更換。若此濾網的使用時間已超過此期間，可能會堵塞。
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熱水出水口堵塞

這種機率僅適用於配備 Panarello 或經典奶泡器的飛利浦義式咖啡機。
如需瞭解熱水出水口是否阻塞，請拆下 Panarello/經典奶泡器的外部零件，並檢查出水口是否因水垢 (在此情況下，您會注意到出口周圍或壺嘴周圍的白色微粒) 而堵塞。
若發生此情形，且有堆積的水垢，您可以使用除垢溶液來清除水垢。

如果上述解決方案無法解決問題，請與我們聯絡。

其他問題

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