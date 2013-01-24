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若您的飛利浦/Saeco 義式咖啡機未從水箱抽水，這是因為機器中的空氣無法外流，阻塞水流供應。請參閱下方解決此問題的方法，以及其他可能原因與解決方案。
水槽可能未正確放置在機器中，導致無法抽水。
請依照下列步驟操作，排出義式咖啡機中的滯留空氣：
1.關閉機器電源
2.清空水箱，並且取出 AquaClean 濾水器 (或任何其他濾水器)
3.水箱將裝滿水後放回原位
4.重新開啟機器電源。在機器加熱時，選擇熱水，並流出 2-3 杯熱水
如果您使用 AquaClean 濾水器，請依下列幾個額外步驟操作，以確保濾水器就緒且正確安裝可供使用：
1.甩動 AquaClean 濾水器 5 秒鐘
2.將濾水器以上下顛倒的方式壓入裝水的容器/盛物碗中，直到不再產生氣泡為止
3.將濾水器放回水箱內，在水箱中裝滿水
4.重新啟動機器，並將電源關閉後再開啟
5.選擇熱水，並流出 2-3 杯熱水
注意：若您已使用 AquaClean 濾水器超過 3 個月，請更換濾水器，因濾水器可能阻塞。
當熱水出水口堵塞時，請拆下 Pannarello/經典奶泡器外部零件，確認出水口是否因水垢 (出水口內或周圍的白色微粒) 而堵塞。
如果堆積水垢，用一些除垢溶液即可清除。
如果這些解決方案無法解決此問題，請聯絡我們以取得進一步的協助。