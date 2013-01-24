我無法將沖煮裝置插入飛利浦義式咖啡機
如果您無法將沖煮裝置插入飛利浦義式咖啡機，沖煮裝置可能不會處於中間位置。請參考下列秘訣，瞭解如何將其放回原位。
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將沖煮裝置調整至中間位置
- 若要裝入沖煮裝置，請檢查沖煮裝置是否正確設定在中間位置，且機器已準備就緒。
當沖煮裝置側邊黃色圓筒上的箭頭對齊黑色箭頭與「N」，即代表沖煮裝置處於中間位置。此外，側邊的黃鉤需為直立位置 (參閱以下圖片或觀看影片)。
請依照下列指示，將沖煮裝置裝入機器中：
1. 取出沖煮裝置，關上檢修門。將所有其他零件放回機器 (滴盤/咖啡渣盒、水箱)。
2. 按下開/關 (ON/OFF) 按鈕，關閉機器電源。稍待片刻，直到不再聽見任何聲響 (可能需要 15-20 秒)。
3. 按下開/關 (ON/OFF) 按鈕，重新開啟機器電源。在機器停止發出聲音之前，請勿採取任何動作。在咖啡機可供使用之前，請勿採取任何動作，如開啟檢修門/取下滴盤/水箱，否則機器內的裝置可能會處於錯誤的沖煮裝置安裝位置。
4. 插入沖煮裝置前，請將其設定調整到中間位置。若要將沖煮裝置調整至中間位置，請先壓下壓桿，直到壓桿接觸到沖煮裝置的機座 (參閱圖 1)，然後檢查黃鉤是否在最上方的位置，如果沒有，請將它往上推 (參閱圖 2)
5. 打開檢修門，並沿著導引軌道將沖煮裝置推回機器內，直到卡入定位。
6. 關閉檢修門後，將機器電源關閉後再重新開啟。
請注意：指示可能依特定義式咖啡機型號而有所不同。如需更加精確的逐步指示，請參閱使用手冊。
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