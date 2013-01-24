嘗試插入沖煮裝置前，請確認已將其設定調整到中間位置。如要確認沖煮裝置處於中間位置，請讓沖煮裝置側邊黃色圓筒上的箭頭對齊黑色箭頭與「N」。且側邊的黃鉤需為直立位置 (參閱圖片)。

若要將沖煮裝置設定調整到中間位置，並依照下列步驟將其放回咖啡機內：

1.取出沖煮裝置，關上檢修門。將所有其他零件放回咖啡機 (滴盤/咖啡渣盒、水箱)。

2.按下開/關 (ON/OFF) 按鈕，關閉機器電源。稍待片刻，直到不再聽見任何聲響 (可能需要 15-20 秒)。

3.按下開/關 (ON/OFF) 按鈕，開啟機器電源。在機器可供使用之前，請勿採取任何動作，如開啟檢修門或取下滴盤/水箱。

4.插入沖煮裝置前，請將其設定調整到中間位置。如要將沖煮裝置調整到中間位置，請先壓下壓桿，直到壓桿接觸到沖煮裝置的機座 (參閱圖 1)，然後檢查黃鉤是否在最上方的位置，如果沒有，請將它往上推 (參閱圖 2)

5.打開檢修門，並沿著導引軌道將沖煮裝置推回機器，直到卡入定位。

6.關閉檢修門後，將機器電源關閉後再重新開啟。

注意：指示可能依特定義式咖啡機型號而有所不同。如需更加精確的逐步指示，請參閱使用手冊。