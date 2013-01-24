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我的飛利浦健康氣炸鍋無法加熱

如果您的飛利浦健康氣炸鍋已開啟但無法加熱，請在下方找到此問題的原因和解決方法，即可輕鬆地自行解決。

設定的溫度過低

若您將健康氣炸鍋設定在 40°C (100°F) 或更低溫度下烹調，可能會感覺溫度並未升高 (尤其是周圍環境的溫度與此類似時)。

請檢查飛利浦健康氣炸鍋的溫度設定，並視需要升高溫度。

未設定時間，或是烹調時間太短 (類比健康氣炸鍋)

  • 請將類比計時器轉動至您想要的烹調時間。 
  • 如果您想要的烹調時間少於 10 分鐘，請將計時器轉到約 15 分鐘，然後將其往回轉至您想要的較短烹調時間。
Play Pause

抽屜未完全關閉

請確定您的抽屜已完全關閉。若抽屜未完全關閉，則不會停用炸鍋偵測開關，因此裝置也不會開始加熱。

裝置未插入電源

對於類比裝置而言，可能會發生計時器已開始轉動，但裝置還沒有執行加熱的狀況。在這種情況下，請確定健康氣炸鍋的插頭已正確插入插座。

加熱器損壞

如果先前的解決方案無法解決問題，表示飛利浦健康氣炸鍋的加熱器可能已受損。在此情況下，請與我們聯絡以取得解決方案。

其他問題

應用程式 (2)
電源/ 充電 / 電池壽命 (1)
產品使用與結果 (2)
噪音 (1)