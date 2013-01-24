如果此警告燈亮起，代表機器內有空氣。如要釋放機器內的空氣，請依下列步驟操作：

1.在水箱中注滿水

2.在經典奶泡器下方放一個杯子，然後按下閃爍的開始/停止按鈕。請注意，此時機器將開始流出熱水，以便推出機器內的空氣。

如果此舉無法解決問題，請依下列步驟操作：

1.關閉機器電源

2.清空水箱，並且取出水箱中的 AquaClean 濾水器 (若已安裝)

3.裝滿乾淨的水後放回原位

4.重新開啟機器，使其加熱

5.選擇熱水，並流出 2-3 杯熱水

6.若此法有效，請放回 AquaClean 濾水器，再次流出 2-3 杯熱水