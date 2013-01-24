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如果您的飛利浦義式咖啡機在安裝 AquaClean 濾水器後發出機器除垢通知，可能有幾個原因。請參閱下列可能的解決方案。
注意：請務必注意，如果您已使用 AquaClean 濾水器，您仍需在特定時間點為機器除垢。
AquaClean 濾水器圖示閃爍橘光時，代表您需要更換濾水器。
只要燈光閃爍，即可更換濾水器，無須先為機器除垢。
如果您不更換 AquaClean 濾水器，橘光最終會自行熄滅。在此情況下，您必須先為機器除垢，再更換新的濾水器。因為機器在開始使用 AquaClean 濾水器前，必須為無水垢狀態。
安裝好 AquaClean 濾水器且予以啟用後，AquaClean 指示燈會亮起藍光，確認 AquaClean 濾水器已啟用。
如果 AquaClean 指示燈未亮起藍光，代表濾水器未啟用，您必須進行安裝及啟用。請依照下列步驟操作，或是觀看我們的影片：
1.甩動濾水器約 5 秒
2.將濾水器以上下顛倒的方式浸入冷水壺中，略為搖晃/按壓直到不再產生氣泡為止
3.濾水器現已可使用，並且可插入水箱中
4.將濾水器垂直插入水箱中濾水器連接處。壓下至最低點
5.在水箱中加入清水至 MAX 刻度，再將水箱裝回機器
6.按住 AquaClean 濾水器圖示約 3 秒鐘，直到指示燈開始閃爍
7.在熱水出水口下方放一個盛物碗，並按下開始。機器將排出些許溫水
8.完成後，AquaClean 濾水器指示燈將轉為藍光，代表 AquaClean 濾水器已啟用
這些解決方案無法解決此問題？請與我們聯絡，取得進一步的協助。