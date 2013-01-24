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我的飛利浦義式咖啡機在安裝 AquaClean 濾水器後發出除垢通知

如果您的飛利浦義式咖啡機在安裝 AquaClean 濾水器後發出機器除垢通知，可能有幾個原因。請參閱下列可能的解決方案。

注意：請務必注意，如果您已使用 AquaClean 濾水器，您仍需在特定時間點為機器除垢。

未準時更換 AquaClean 濾水器

AquaClean 濾水器圖示閃爍橘光時，代表您需要更換濾水器。

只要燈光閃爍，即可更換濾水器，無須先為機器除垢。

如果您不更換 AquaClean 濾水器，橘光最終會自行熄滅。在此情況下，您必須先為機器除垢，再更換新的濾水器。因為機器在開始使用 AquaClean 濾水器前，必須為無水垢狀態。

尚未啟用 AquaClean 濾水器

安裝好 AquaClean 濾水器且予以啟用後，AquaClean 指示燈會亮起藍光，確認 AquaClean 濾水器已啟用。

如果 AquaClean 指示燈未亮起藍光，代表濾水器未啟用，您必須進行安裝及啟用。請依照下列步驟操作，或是觀看我們的影片：

1.甩動濾水器約 5 秒
2.將濾水器以上下顛倒的方式浸入冷水壺中，略為搖晃/按壓直到不再產生氣泡為止
3.濾水器現已可使用，並且可插入水箱中
4.將濾水器垂直插入水箱中濾水器連接處。壓下至最低點
5.在水箱中加入清水至 MAX 刻度，再將水箱裝回機器
6.按住 AquaClean 濾水器圖示約 3 秒鐘，直到指示燈開始閃爍
7.在熱水出水口下方放一個盛物碗，並按下開始。機器將排出些許溫水
8.完成後，AquaClean 濾水器指示燈將轉為藍光，代表 AquaClean 濾水器已啟用

這些解決方案無法解決此問題？請與我們聯絡，取得進一步的協助。

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