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多點觸控顯示器

24BDL4151T/96
  • 互動新境界 互動新境界 互動新境界
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    多點觸控顯示器

    24BDL4151T/96

    互動新境界

    這款簡單好用 5 點觸控螢幕可增強互動並予以個人化 查看所有優點

    多點觸控顯示器

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      互動新境界

      搭配採用 Android™ 的 10 吋觸控顯示器

      • 10 吋
      • 採用 Android
      • 多點觸控
      內建記憶體可儲存和播放內容

      內建記憶體可儲存和播放內容

      透過內建記憶體儲存和播放內容。將媒體上傳至顯示器並立刻播放內容。內建記憶體與內部瀏覽器相輔相成，可在串流線上內容時充當快取記憶體。如果網路故障，內建記憶體也可播放內容的快取版本，讓內容持續運作，確保即使網路發生問題時，您的媒體依然能順利運作。

      透過雲端來連接與控制內容

      透過雲端來連接與控制內容

      您可利用內建的 HTML5 瀏覽器，透過雲端來連接與控制內容。使用 Chromium 式瀏覽器在線上設計您的內容，然後將其連接到單一顯示器或整個網路。只需透過 WiFi 或使用 RJ45 纜線將顯示器連接至網際網路，即可享受自行建立的播放清單。

      CMND：全權掌控您的顯示器

      CMND：全權掌控您的顯示器

      CMND 是一款強大耐用的顯示器管理平台，將掌控權完全交回您手中。從內容管理到設定，都可透過 CMND 來控制。

      Android：運作您自己的應用程式，或選擇您最愛的應用程式

      內建 Android 作業系統的顯示器讓您得以使用最先進的作業系統運作，將您的應用程式直接存入顯示器。或者，您也可以從龐大的 Android 應用程式庫中選擇並透過它們播放內容。內建排程器可供您根據客戶和每天的不同時間，劃分應用程式和內容的運作時段，並利用自動定向功能以縱向或橫向顯示內容，輕鬆簡便地旋轉顯示器。

      5 點觸控帶給您真正的多點觸控體驗

      同時提供多達 5 個觸控點，帶給您更為驚艷的互動體驗。如果您的應用程式同時有不只一位使用者互動使用，這項經濟實惠的解決方案就是您的最佳選擇。

      供會議室應用的 LED 燈條

      利用沿著顯示器側邊設置的 LED 燈條，向經過的訪客照射光環。此科技可用於表示會議室目前是否可供使用，或單純為您的業務增加一種告示板的繽紛新境界

      利用乙太網路供電簡化安裝

      利用乙太網路供電技術簡化安裝。運用這項科技，即能透過單一乙太網路線傳輸電力與進行連線。由於無需電源變壓器，因此安裝更為簡便。可將顯示器裝設在狹小、不易到達的區域，有助於確保更具彈性和適應力的顯示環境。如果不想使用乙太網路供電，盒內隨附電源變壓器。

      內建壁掛架簡化安裝

      有了內建壁掛架，省時又省錢。顯示器背面已內建壁掛架，一拆封就能安裝您的顯示器。

      以互動式螢幕吸引客戶

      利用觸控的強大功能，實現互動的全新境界。這台 10 吋顯示器採用投射電容式觸控技術，提供無框面板，同時具有 5 個觸控點，這表示使用者能以新型動態方式來進行商務互動

      內建 WiFi 與藍牙

      以 WiFi 與藍牙整合功能進行無線通訊，或是無線下載內容以簡化內容控制。

      技術規格

      • 畫面/顯示

        螢幕對角尺寸 (公制)
        59.94  cm
        對角畫面尺寸 (吋)
        23.6  吋
        最佳解析度
        1920 x 1080
        亮度
        210  cd/m²
        對比率 (一般)
        1000:1
        長寬比
        16:9
        反應時間 (一般)
        5  ms
        視角 (水平)
        170  度
        視角 (垂直)
        160  度
        顯示器色彩
        16.7 M

      • 連線

        視訊輸出
        HDMI
        外部控制
        RJ45
        其他連接
        Micro SD 記憶卡
        音訊輸出
        3.5 公釐迷你插孔 (x1)
        USB
        • 1 個 USB 2.0
        • USB 3.0 x 1 含快速充電
        視訊輸入
        HDMI

      • 便利

        連線控制
        • RJ45
        • WiFi
        鍵盤控制
        • 隱藏
        • 可鎖定
        其他便利功能
        自動旋轉的重力感應器

      • 尺寸

        設備寬度
        566.50  mm
        設備高度
        361.10  mm
        設備深度
        49.20  mm
        VESA 安裝
        100 x 100 M4
        產品重量 (磅)
        10.36  lb
        設備深度 (吋)
        1.94  吋
        機體高度 (吋)
        14.22  吋
        設備寬度 (吋)
        22.3  吋
        邊框寬度
        22.6 公釐 (L/R)，30.8 (T)，33.9 (B)
        產品重量
        4.7 公斤

      • 音效

        內建喇叭
        2 x 2 瓦

      • 作業環境條件

        溫度範圍 (操作)
        0-45  °C
        相對濕度
        作業：30% ~ 80%，儲存：10%-85%  %
        MTBF
        30,000  小時
        海拔高度
        0 ~ 3000 公尺
        溫度範圍 (儲存)
        -10 ~ 60  °C

      • 功率

        主電源
        100 - 240V~，50 - 60Hz，1.5A
        待機消耗功率
        <0.5W
        耗電量 (一般)
        25  W
        耗電量 (最大)
        45 W
        PoE + (乙太網路供電)
        44-57V DC. 1.2A

      • 配件

        附配件
        • 快速入門指南
        • USB 纜線
        • DC 電源變壓器
        • HDMI 纜線
        • 插頭
        附配件
        • 4G 模組板螺絲 (2 個)
        • 底座螺絲 (4 個)
        • 電線扣夾 (2 個)
        機座
        桌上型電腦機座 (僅橫放)

      • 其他

        螢幕顯示語言
        • 阿拉伯文
        • 英文
        • 法文
        • 德文
        • 義大利文
        • 日文
        • 波蘭文
        • 西班牙文
        • 土耳其文
        • 俄文
        • 簡體中文
        • 繁體中文
        • 丹麥文
        • 荷蘭文
        • Finnish
        • 挪威文
        • 葡萄牙文
        • 瑞典文

      • 多媒體應用程式

        USB 播放音訊
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA
        USB 播放圖片
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB 播放視訊
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MKV
        • MP4
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WEBM
        • ASF
        • MPEG
        • WMV

      • 作業系統

        作業系統
        Android 7.1.2

      • 攝影機

        攝影機
        內建 2MP/1080P (1920 x 1080)

      • 通訊

        外部 4G mPCIe 插槽
        Wi-Fi/ WLAN
        內建 IEEE802.11 b/g/n/ac2.4/5 GHz

      • 內建播放器

        CPU
        • RK3399
        • TSUMOP88CDT9-1
        內建記憶體儲存空間
        16GB EMMC
        記憶體
        4GB DDR3
        Micro SD 記憶卡插槽
        Micro SD 2.0 版 (SD/SDHC 卡最多 128 GB)

      • 符合法規 / 其他

        符合法規
        • IEC 60950 class A
        • CB
        • CCC
        • CE
        • C-Tick
        • FCC A 級
        • GS
        • PSE
        • TUV
        • UL
        保固
        3 年 (若適用)

      • 支援的螢幕解析度

        電腦格式
        • 1024x768，60、70Hz
        • 1280 x 1024，60、67 Hz
        • 1280 x 768，60Hz
        • 1920 x 1080，60Hz
        • 640 x 480，60Hz
        • 640 x 480，72 Hz
        • 800 x 600，56、60、72、75Hz

      內容物

      箱內其他物品

      • 快速入門指南
      • USB 纜線
      • DC 電源變壓器
      • HDMI 纜線
      • 插頭

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