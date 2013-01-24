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透過內建記憶體儲存和播放內容。將媒體上傳至顯示器並立刻播放內容。內建記憶體與內部瀏覽器相輔相成，可在串流線上內容時充當快取記憶體。如果網路故障，內建記憶體也可播放內容的快取版本，讓內容持續運作，確保即使網路發生問題時，您的媒體依然能順利運作。
您可利用內建的 HTML5 瀏覽器，透過雲端來連接與控制內容。使用 Chromium 式瀏覽器在線上設計您的內容，然後將其連接到單一顯示器或整個網路。只需透過 WiFi 或使用 RJ45 纜線將顯示器連接至網際網路，即可享受自行建立的播放清單。
CMND 是一款強大耐用的顯示器管理平台，將掌控權完全交回您手中。從內容管理到設定，都可透過 CMND 來控制。
內建 Android 作業系統的顯示器讓您得以使用最先進的作業系統運作，將您的應用程式直接存入顯示器。或者，您也可以從龐大的 Android 應用程式庫中選擇並透過它們播放內容。內建排程器可供您根據客戶和每天的不同時間，劃分應用程式和內容的運作時段，並利用自動定向功能以縱向或橫向顯示內容，輕鬆簡便地旋轉顯示器。
同時提供多達 5 個觸控點，帶給您更為驚艷的互動體驗。如果您的應用程式同時有不只一位使用者互動使用，這項經濟實惠的解決方案就是您的最佳選擇。
利用沿著顯示器側邊設置的 LED 燈條，向經過的訪客照射光環。此科技可用於表示會議室目前是否可供使用，或單純為您的業務增加一種告示板的繽紛新境界
利用乙太網路供電技術簡化安裝。運用這項科技，即能透過單一乙太網路線傳輸電力與進行連線。由於無需電源變壓器，因此安裝更為簡便。可將顯示器裝設在狹小、不易到達的區域，有助於確保更具彈性和適應力的顯示環境。如果不想使用乙太網路供電，盒內隨附電源變壓器。
有了內建壁掛架，省時又省錢。顯示器背面已內建壁掛架，一拆封就能安裝您的顯示器。
利用觸控的強大功能，實現互動的全新境界。這台 10 吋顯示器採用投射電容式觸控技術，提供無框面板，同時具有 5 個觸控點，這表示使用者能以新型動態方式來進行商務互動
以 WiFi 與藍牙整合功能進行無線通訊，或是無線下載內容以簡化內容控制。
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