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Hospitality TV

24HFL2849T/12
  • 讓賓客享受 讓賓客享受 讓賓客享受
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    Hospitality TV

    24HFL2849T/12

    讓賓客享受

    使用這款價格合理的 Hospitality TV 展現對賓客的重視。您可享有專屬款客功能，例如品牌歡迎頁面、透過 USB 安裝，以及功能表與控制鎖定等。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      讓賓客享受

      純粹品味

      • 24 吋 Studio
      • DVB-T2/T/C HEVC
      以自訂的歡迎頁面向賓客問候

      以自訂的歡迎頁面向賓客問候

      每次開啟電源時，大型顯示器皆會顯示歡迎頁面。歡迎頁面可在安裝時透過 .png 格式的簡單歡迎影像顯示品牌並輕鬆自訂。

      USB 複製所有設定以快速安裝

      USB 複製所有設定以快速安裝

      配備快速複製能力，可在不到一分鐘的時間內，輕鬆將一台電視全部的程式及頻道設定複製到其他電視機上。這個功能可確保不同電視機間的一致性，並可大幅降低安裝時間和成本。

      USB 適用於多媒體播放

      USB 適用於多媒體播放

      分享樂趣。將 USB 記憶卡、數位相機、MP3 播放機或其他多媒體裝置連接至電視上的 USB 埠，即可使用簡單易用的螢幕內容瀏覽器享受相片、影片及音樂。

      讓影像具有令人驚豔對比的 LED 大型顯示器

      有了 LED 背光，您可以享受低耗電量，以及高亮度、令人驚豔的對比與生動色彩的美麗影像

      適用於監禁場所

      為控制通訊，Hospitality TV 系統搭載特殊的「監禁模式」設定。這項先進保全模式能關閉封閉市場所不需要的設定，例如文字廣播 (Teletext)、電子節目指南、字幕與 USB 連接埠。

      類比及數位頻道的單一整合頻道清單

      數位及類比頻道的單一整合頻道清單。如此可讓賓客順暢地在類比及數位頻道間切換。

      進階音量控制可避免干擾賓客

      使用進階音量控制可安裝大型顯示器的啟動音量，並預先定義大型顯示器可操作的音量範圍，預防過度調整音量，同時避免干擾隔壁房的賓客。

      搖桿控制鎖定可防止未經授權的使用

      系統管理員可停用或啟用搖桿控制鎖定，來防止透過搖桿對大型顯示器進行未經授權的使用，節省營運人員的管理時間。

      安裝功能表鎖定

      預防未經授權即存取安裝及組態設定，以確保賓客極致便利性，同時避免不必要的重新設置成本。

      低耗電量

      飛利浦的大型顯示器設計將耗電量降至最低。如此不僅減少對環境的衝擊，亦可壓低營運成本。

      技術規格

      • 畫面/顯示

        顯示幕
        LED HD TV
        螢幕對角尺寸 (公制)
        60  cm
        對角畫面尺寸 (吋)
        24  吋
        長寬比
        16:9
        面板解析度
        1366 x 768p
        亮度
        220  cd/m²
        視角
        176º (H) / 176º (V)

      • 音訊

        音效輸出功率
        5 (2x2.5)  W
        喇叭
        • 2.0
        • 下射式
        音效功能
        • 等化器
        • 平衡
        • AVL
        • 不可思議的環繞音效
        • 超重低音

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 調諧器/接收/傳送

        數位電視
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC FHD (高達 1080p60)
        類比電視
        • PAL
        • SECAM

      • 後方連接

        天線
        IEC-75
        HDMI1
        • HDMI 1.4
        • ARC
        HDMI2
        HDMI 1.4
        數位音訊輸出
        同軸 (SPDIF)
        Scart 接頭
        • CVBS
        • RGB
        • SVHS
        VGA 輸入
        15 針 D-sub

      • 側邊連接

        一般介面插槽
        CI+ 1.3
        影音輸入
        CVBS+L/R (Cinch)
        耳機輸出
        迷你插孔
        USB1
        USB 2.0

      • 連線增强功能

        EasyLink (HDMI CEC)
        • 單鍵播放
        • 系統待機

      • 特色

        數位服務
        • 字幕
        • 文字傳訊
        • MHEG
        • Now&Next
        • 8d EPG
        使用簡單
        • 畫面風格
        • 音效風格

      • 款客功能

        飯店模式
        • 搖桿控制鎖定
        • 功能表鎖定
        • 安裝功能表鎖定
        • 音量限制 (含 HP)
        監禁模式
        • 高安全模式
        • TXT/MHEG/USB/EPG/字幕鎖定
        您的品牌
        歡迎標誌
        複製與韌體更新
        • 經由 USB
        • 即時初始複製
        開啟控制
        • 頻道/來源
        • 畫面風格
        • 音量 (含 HP)
        計時器
        • 睡眠定時器
        • 鬧鈴喚醒
        頻道
        • 組合式清單
        • 離線頻道編輯器
        控制器
        封鎖自動頻道更新
        電源控制
        環保/快速開機
        遙控器
        • 隨附纜線帶
        • RC 電池門鎖
        防盜
        Kensington 防盜鎖

      • 保健功能

        控制器
        多重遙控
        便利
        耳機輸出

      • 多媒體

        多媒體連結
        USB
        支援視訊播放
        • 容器：AVI、MKV
        • 格式：H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • HEVC
        • TS
        支援字幕格式
        • SRT
        • SSA SUB
        • ASS
        • SMI
        • TXT
        支援音樂格式
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (v2 最高 v9.2)
        支援圖片格式
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        支援的 USB 視訊解析度
        高達 1920x1080p@30Hz

      • 配件

        內附
        • 遙控器 22AV1407A/12
        • 2 枚 AAA 電池
        • 桌上支架
        • 保固手冊
        • 法律和安全手冊
        選購
        設定 RC 22AV9573A

      • 電源

        主電源
        AC 220-240V，50-60Hz
        能源標章等級
        A+
        歐盟能源標章功率
        19  W
        年耗電量
        27  kW·h
        待機消耗功率
        <0.3 瓦
        省電功能
        環保模式
        環境溫度
        5 °C 至 45 °C

      • 尺寸

        設備寬度
        554  mm
        設備高度
        336  mm
        設備深度
        35/61  mm
        設備寬度 (含機座)
        554  mm
        設備高度 (含機座)
        371  mm
        設備厚度 (含機座)
        134  mm
        產品重量
        3.3  kg
        産品重量 (+機座)
        3.5  kg
        符合 VESA 標準掛架
        • M4
        • 75 x 75 公釐

      內容物

      箱內其他物品

      • 遙控器電池
      • 遙控器
      • 桌上型立架
      • 保固手冊

      取得產品支援

      前往客戶服務

      建議產品

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          • 可用功能將依據整合商選擇的配備而定。
          • 一般的開啟模式耗電量為根據 IEC62087 Ed 2 測量而得。實際耗電量須取決於大型顯示器的使用方式。
          • 本大型顯示器僅有特定零件或元件含鉛，根據 RoHS 指令現有的免責條款，此類部分並無任何適用的技術替代方案。