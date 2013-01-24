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配備快速複製能力，可在不到一分鐘的時間內，輕鬆將一台電視全部的程式及頻道設定複製到其他電視機上。這個功能可確保不同電視機間的一致性，並可大幅降低安裝時間和成本。
這台電視融合了最先進的 LED 照明技術以及亮眼的極簡設計，影像品質絕美出眾，同時也是此類產品耗電量最低的首選。最棒的是，LED 照明技術不含任何有害物質。所以，LED 背光設計能讓您充分享受低耗電量、高亮度、令人驚豔的對比、清晰度，和生動的色彩等眾多優點。
將 USB 記憶卡、數位相機、MP3 播放機，或其他多媒體裝置連接至電視側面的 USB 埠，即可使用簡單易用的螢幕內容瀏覽器享受相片、影片及音樂。
每次開啟電源時，電視機皆會顯示歡迎問候畫面。
此功能預定電視機可操作的音量範圍，預防過度調整音量，同時避免干擾隔壁房的住客。
預防未經授權即操作安裝及組態設定，以確保住客極致便利性，同時避免不必要的重新設定成本。
飛利浦的大型顯示器設計將耗電量降至最低。如此不僅減少對環境的衝擊，亦可壓低營運成本。
整合式連線面板讓您的住客能順利將其個人裝置與電視連線，而無須使用額外的連線面板。
在設定功能表中可選擇鎖定或不鎖定操作電視機的側邊控制選項；如未經授權即操作電視功能表，會讓營運人員浪費重新安裝的時間和精力。
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