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每次開啟電源時，大型顯示器皆會顯示歡迎頁面。歡迎頁面可在安裝時透過 .png 格式的簡單歡迎影像顯示品牌並輕鬆自訂。
配備快速複製能力，可在不到一分鐘的時間內，輕鬆將一台大型顯示器全部的程式及頻道設定複製到其他大型顯示器上。這個功能可確保不同大型顯示器間的一致性，並可大幅降低安裝時間和成本。
分享樂趣。將 USB 記憶卡、數位相機、MP3 播放機或其他多媒體裝置連接至 TV 上的 USB 埠，即可使用簡單易用的螢幕內容瀏覽器享受相片、影片及音樂。
有了 LED 背光，您可以享受低耗電量，以及高亮度、令人驚豔的對比與生動色彩的美麗影像
為控制通訊，Hospitality TV 大型顯示器系統搭載特殊的「監禁模式」設定。這項先進保全模式能關閉封閉市場所不需要的設定，例如文字廣播 (Teletext)、電子節目指南、字幕與 USB 連接埠。
數位及類比頻道的單一整合頻道清單。如此可讓賓客順暢地在類比及數位頻道間切換。
使用進階音量控制可安裝大型顯示器的啟動音量，並預先定義大型顯示器可操作的音量範圍，預防過度調整音量，同時避免干擾隔壁房的賓客。
系統管理員可停用或啟用搖桿控制鎖定，來防止透過搖桿對大型顯示器進行未經授權的使用，節省營運人員的管理時間。
預防未經授權即存取安裝及組態設定，以確保賓客極致便利性，同時避免不必要的重新設置成本。
飛利浦的大型顯示器設計將耗電量降至最低。如此不僅減少對環境的衝擊，亦可壓低營運成本。
畫面/顯示
音訊
設計
調諧器/接收/傳送
後方連接
側邊連接
連線增强功能
特色
款客功能
保健功能
多媒體
配件
功率
尺寸