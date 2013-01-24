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更聰明的連線能力
專為快節奏世界所設計的 MediaSuite，精選先進連線能力與靈活多元的組態設定。內建 Chromecast 功能讓串流快速簡單，而 Android™ 及 Google Play 商店更提供無限可能。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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Android 系統的飛利浦專業大型顯示器操作快速、用途廣泛、瀏覽容易。大型顯示器已針對原生 Android 應用程式進行最佳化，您也可以直接在顯示器上安裝網路應用程式。自動更新功能可確保應用程式保持最新狀態。
以最高 4K 解析度，立即安全地從智慧型裝置 (行動電話、筆記型電腦、平板電腦) 投放電影、簡報等內容。具有經濟效益的 Chromecast 不需要額外硬體，且安全性高，適合專業人士使用。使用者只要輕觸智慧型裝置上的 Chromecast 圖示，即可開始自數千個啟用投放功能的應用程式串流內容，讓智慧型裝置變身遙控器。
完整存取整個 Google Play 商店，讓您輕鬆地在飛利浦專業級顯示器上新增應用程式、遊戲、音樂、電影和更多內容。目錄中每天都有新的商業工具和額外的娛樂選項，確保您隨時能夠掌握最新的全球趨勢。
飛利浦 MediaSuite 具備瀏覽方便的清晰使用者介面 (UI)，可自訂專屬品牌。輕鬆地在搜尋列新增個人標誌和色彩，以增加品牌能見度。
從連鎖飯店到運動酒吧，監控您旗下每台 Android 系統的飛利浦 MediaSuite 大型顯示器的使用狀況。瞭解特定頻道的觀看頻率。測試廣告成效。取得您需要的資訊，以有效管理成本，並可輕鬆存取螢幕時間資料。即刻展開客戶滿意度調查，立即收取客人寶貴的意見回饋。
完全集中控制安裝在飛利浦專業大型顯示器上的應用程式。AppControl 可讓您在所選的大型顯示器或整個網路上安裝、刪除和管理應用程式，無論管理多少台大型顯示器，都能為訪客和客戶提供個人化的體驗。
透過區域 (LAN 或 RF) 連線執行您的顯示器網路。CMND & Control 可讓您執行各項重要功能，例如更新軟體與設定，以及監控顯示狀態。無論是要掌握一部或多部大型顯示器，CMND & Control 都能讓您輕鬆管理。
讓訪客感到賓至如歸。CMND & Check-in 可讓您使用姓名和所說語言等個人資訊，建立個人化的體驗。無論是為飯店房客加入接待巧思、簡化帳單處理程序，或是提供多個頻道套裝方案，都能輕鬆完成。
整合式 Netflix 的存取功能讓您更輕鬆、更快速、更方便地從帳戶觀賞最新電影和節目。不需要任何外接播放機或衛星電視，有效降低營運成本，同時保持整齊時尚的外觀。遙控器上的 Netflix 專屬按鈕便於立即存取，使用更有效率。啟動 Netflix 有其條款與條件。
選購啟用 Google Assistant™ 的遙控器 (22AV2025B/00)，即可控制語音，更快獲知答案。開啟 YouTube。調高音量。播放您最愛的歌曲，並取得您所需的所有資訊，例如天氣更新、待辦事項、甚至是語音翻譯，都能瞬間完成。有了 Google Assistant™，便能開創無限可能。
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