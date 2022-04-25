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    Signage Solutions LED 顯示

    41BDL7319L/00

    讓想像力馳騁

    沒有限制、沒有界線。飛利浦 L-Line 7000 系列 LED 告示板解決方案為形狀和尺寸帶來無限可能。無縫連結及多種尺寸選擇，締造真正獨一無二的顯示器，無論規格，成果盡善盡美。

    Signage Solutions LED 顯示

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    讓想像力馳騁

    LED 顯示器不受限形式與形狀

    • 41 吋
    • 直視型 LED

    提供 3 種尺寸

    專利的易裝架讓安裝更為迅速。這些選購的品項提供平面 LED 安裝、凸面曲面 (177.5/175/172.5 度) 安裝，以及 L 形 90 度角安裝。

    保角塗層和異物防護

    能防灰塵、塵土、真菌和潮濕的保角塗層不只能保護此產品，也讓維修更輕鬆。IP30 認證的異物防護能降低灰塵或腐蝕所導致的短路風險。

    動態面板連接

    飛利浦 L-Line 7000 LED 面板可以各種不同大小混搭，形成各種形狀和尺寸的單一顯示器。動態校準插梢確保各種環境皆能配合使用，呈現平順無縫的顯示器表面。每一塊 LED 面板的左右兩邊都有開口，能配合 LED 面板之間多樣化的有線連接以及任何外部輸入連線，帶來更高的方便性與效率。LED 面板上下方的開口可以彈出，在只能由面板上方或下方連線時也能派上用場。

    動態省電

    飛利浦專業l LED 顯示器使用的高效能 LED 經過完整的測試，不只能源效率高，也符合成本效益。此外更強的技術也能讓顯示器動態節約消耗功率。

    原廠調校

    每一塊飛利浦 L-Line LED 面板都在我們的工廠裡經過完美環境下的調校。這表示無須再經過實地調校，因此安裝更迅速。調校和設定檔案也有提供，能確保維修迅速進行。

    形成任何形狀、L 型角或曲度

    飛利浦 L-Line 7000 系列 LED 面板的高度為 25 公分，提供 50 公分、75 公分和 100 公分的寬度。這些顯示器可以用任何橫向形式安裝，沒有尺寸限制。也提供斜角設計，可形成凸面和凹面形式的彎曲設計。

    飛利浦 Active Health Monitoring

    透過精準實現盡善盡美。Active Health Monitoring 能確切顯示故障物品與位置，讓維修變得迅速、簡易且可預測。這個軟體可連線或離線使用，大幅提高更換相關零件過程的效率，對於擁有多個地理位置的顯示器擁有者而言是不可或缺的。

    斜角可用於曲面顯示器

    打造任何形狀、大小和解析度的無邊框顯示器。飛利浦專業 LED 面板的模組化設計可適用於任何空間。組建大量身歷其境的設備，或者以吸引人的排列方式組合。輕鬆在門口或其他出入口周圍打造無縫銜接的顯示器。全新飛利浦 7000 系列甚至讓角落和曲面顯示器也能輕鬆打造。

    阻燃設計

    阻燃設計能在失火時延緩火勢蔓延，幫助保護 LED 面板的結構完整性。通過消防認證的測試與認證。

    無縫連結營造完美影像

    您的飛利浦專業級 LED 顯示器內建纜線線路，確保電源線與資料傳輸線收納整齊。顯示面板的店員和資料都以菊輪鍊連接，讓您盡可能減少雜亂、加快安裝速度。

    技術規格

    • 畫面/顯示

      長寬比
      4:1
      亮度一致性
      >=97%
      調校後亮度
      900 nits
      調校前亮度
      1200 nits
      調校 (亮度/色彩)
      支援
      色溫調整範圍
      4000~9500 K (依軟體而定)
      色溫預設
      6500±500 K
      對比比率 (一般)
      3500:1
      可視角度 (水平)
      160  degree
      可視角度 (垂直)
      160  degree
      畫面增強
      廣色域顯示器
      擺放位置
      橫向
      框頻 (Hz)
      50 & 60
      更新率 (Hz)
      2100~3900 (14 位元：3900Hz)
      用途
      室內

    • 便利

      容易安裝
      • 導銷
      • 輕盈
      電源迴路途徑
      230V 環境：8 個 (或以下) 機櫃，110V 環境：4 個 (或以下) 機櫃
      訊號控制迴路途徑
      RJ45

    • 功率

      輸入電壓
      AC100~240V (50 & 60Hz)
      全黑畫面功耗 (W)
      <11
      最大功耗 AC (W)
      <125
      最大功耗 BC (W)
      <150
      一般功耗 (W)
      <41.67

    • 作業環境條件

      溫度範圍 (操作)
      -20~45  °C
      溫度範圍 (儲存)
      -20~50  °C
      濕度範圍 (操作) [RH]
      10~80%
      濕度範圍 (儲存) [RH]
      10~85% 

    • 機櫃

      機櫃區域 (平方公尺)
      0.25
      機櫃像素 (點)
      65336
      機櫃解析度 (寬 x 高)
      512 x 128
      機櫃尺寸 (公釐)
      1000x250x40
      資料接頭
      RJ45
      電源接頭
      3 芯插槽 (C14 進、C13 出)
      接收卡數量
      1 入
      接收卡規格
      A5S Plus
      接收卡品牌
      Novastar
      重量 (公斤)
      5.97 公斤 (±299 克)
      機櫃對角線 (吋)
      40.6 吋
      機櫃結構
      模鑄鋁合金
      IP 等級
      IP30
      側角 (度)
      45

    • 模組

      LED 類型
      SMD 1515 銅線
      像素組成
      1R1G1B
      LED 使用壽命 (小時)
      100,000 (半亮度)
      模組解析度 (寬 x 高，像素)
      128x128
      像素間距 (公釐)
      1.9
      模組尺寸 (寬 x 高，公釐)
      249.9 x 249.9 (公差：+0.05 / -0.1)

    • 配件

      LAN 纜線 (RJ45，CAT-5)
      2 入
      電源線
      2 入
      QSG
      1 入

    • 其他

      保固
      2 年
      符合法規
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS
      • FCC SDOC，Part 15，Class A
      • EAC
      阻燃認證
      • BS 476 Part7:1997
      • DIN4102-1
      • UL94
      保角塗層
      有 (LED 模組底側和集線器板)

    • 包裝資料

      包裝尺寸 (公釐)
      1270x421x224

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