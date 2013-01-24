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整合式觸控技術讓互動功能更上一層樓。兼具更高彈性與最佳化的同步觸控效能，結合優異的多種操作可能性，給您極致的使用者互動體驗。多點觸控顯示器搭載自動觸控辨識科技。USB 接頭符合 HID 標準，提供您真正的隨插即用操作。
對於高需求的商業應用程式而言，維持內容的執行十分重要。雖然發生嚴重內容損毀的可能性不高，但「容錯移轉」利用革命性技術保護內容，可在媒體播放器發生故障時於螢幕上播放備份內容。當主要輸入出現問題時，「容錯移轉」隨即自動發揮作用。只要選擇主要輸入連線和「容錯移轉」連線，您便可立即獲得保護。
透過內建記憶體儲存和播放內容。將媒體上傳至顯示器並立刻播放內容。內建記憶體與內部瀏覽器相輔相成，可在串流線上內容時充當快取記憶體。如果網路故障，內建記憶體也可播放內容的快取版本，讓內容持續運作，確保即使網路發生問題時，您的媒體依然能順利運作。
CMND 是一款強大耐用的顯示器管理平台，將掌控權完全交回您手中。利用 CMND & Create 更新和管理內容，或透過 CMND & Control 控制您的設定。CMND 為您實現所有可能。
內建觸控顯示器具備抗眩光玻璃與低光學視差，可提供最身歷其境的觸控體驗。低反光顯示器的眩光非常微弱甚至完全沒有，可讓影像清楚銳利，呈現純淨的色彩和絕佳清晰度。
內建 Android 作業系統的顯示器讓您得以使用最先進的作業系統運作，將您的應用程式直接存入顯示器。或者，您也可以從龐大的 Android 應用程式庫中選擇並透過它們播放內容。內建排程器可供您根據客戶和每天的不同時間，劃分應用程式和內容的運作時段，並利用自動定向功能以縱向或橫向顯示內容，輕鬆簡便地旋轉顯示器。
內建 PCI 插槽可供連線至 WiFI/藍牙或 4G LTE 模組，讓顯示器享有更優異的通訊能力。眾多可供客戶使用的配置，例如擴充的產品功能或加強的訊號處理能力，同樣也使機器對機器的通訊獲得強化。
內容是最重要的關鍵，而自動螢幕截圖功能可確保您的內容隨時運作。全天都會擷取螢幕截圖並儲存在 FTP 伺服器，可透過伺服器隨時隨地觀看螢幕截圖。
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