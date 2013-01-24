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專業大型顯示器

43HFL6114U/12
  • 更聰明的連線能力 更聰明的連線能力 更聰明的連線能力
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    專業大型顯示器

    43HFL6114U/12

    更聰明的連線能力

    專為快節奏世界所設計的 MediaSuite，精選先進連線能力與靈活多元的組態設定。內建 Chromecast 功能讓串流快速簡單，而 Android™ 及 Google Play 商店更提供無限可能。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    專業大型顯示器

    更聰明的連線能力

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    更聰明的連線能力

    專為快節奏世界所設計的 MediaSuite，精選先進連線能力與靈活多元的組態設定。內建 Chromecast 功能讓串流快速簡單，而 Android™ 及 Google Play 商店更提供無限可能。 查看所有優點

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      更聰明的連線能力

      搭配內建 Chromecast 與 Netflix

      • 43 吋 MediaSuite
      • 採用 Android™

      Android 更新提供最新功能

      Android 系統的飛利浦專業大型顯示器操作快速、用途廣泛、瀏覽容易。大型顯示器已針對原生 Android 應用程式進行最佳化，您也可以直接在顯示器上安裝網路應用程式。自動更新功能可確保應用程式保持最新狀態。

      內建 Chromecast™ 可讓您輕鬆分享內容

      以最高 4K 解析度，立即安全地從智慧型裝置 (行動電話、筆記型電腦、平板電腦) 投放電影、簡報等內容。具有經濟效益的 Chromecast 不需要額外硬體，且安全性高，適合專業人士使用。使用者只要輕觸智慧型裝置上的 Chromecast 圖示，即可開始自數千個啟用投放功能的應用程式串流內容，讓智慧型裝置變身遙控器。

      Google Play 商店存取應用程式與媒體

      完整存取整個 Google Play 商店，讓您輕鬆地在飛利浦專業級顯示器上新增應用程式、遊戲、音樂、電影和更多內容。目錄中每天都有新的商業工具和額外的娛樂選項，確保您隨時能夠掌握最新的全球趨勢。

      可自訂 UI 讓標誌和色彩擁有個人風格

      飛利浦 MediaSuite 具備瀏覽方便的清晰使用者介面 (UI)，可自訂專屬品牌。輕鬆地在搜尋列新增個人標誌和色彩，以增加品牌能見度。

      內建分析可提供使用量統計資料

      從連鎖飯店到運動酒吧，監控您旗下每台 Android 系統的飛利浦 MediaSuite 大型顯示器的使用狀況。瞭解特定頻道的觀看頻率。測試廣告成效。取得您需要的資訊，以有效管理成本，並可輕鬆存取螢幕時間資料。即刻展開客戶滿意度調查，立即收取客人寶貴的意見回饋。

      使用 AppControl 遠端安裝及管理應用程式

      完全集中控制安裝在飛利浦專業大型顯示器上的應用程式。AppControl 可讓您在所選的大型顯示器或整個網路上安裝、刪除和管理應用程式，無論管理多少台大型顯示器，都能為訪客和客戶提供個人化的體驗。

      以 CMND & Control 操作、監控並維護

      透過區域 (LAN 或 RF) 連線執行您的顯示器網路。CMND & Control 可讓您執行各項重要功能，例如更新軟體與設定，以及監控顯示狀態。無論是要掌握一部或多部大型顯示器，CMND & Control 都能讓您輕鬆管理。

      使用 CMND & Check-in 建立自訂體驗

      讓訪客感到賓至如歸。CMND & Check-in 可讓您使用姓名和所說語言等個人資訊，建立個人化的體驗。無論是為飯店房客加入接待巧思、簡化帳單處理程序，或是提供多個頻道套裝方案，都能輕鬆完成。

      整合式 Netflix 搭配專屬遙控按鈕

      整合式 Netflix 的存取功能讓您更輕鬆、更快速、更方便地從帳戶觀賞最新電影和節目。不需要任何外接播放機或衛星電視，有效降低營運成本，同時保持整齊時尚的外觀。遙控器上的 Netflix 專屬按鈕便於立即存取，使用更有效率。啟動 Netflix 有其條款與條件。

      Google Assistant™ 提供更快速、更聰明的控制功能

      選購啟用 Google Assistant™ 的遙控器 (22AV2025B/00)，即可控制語音，更快獲知答案。開啟 YouTube。調高音量。播放您最愛的歌曲，並取得您所需的所有資訊，例如天氣更新、待辦事項、甚至是語音翻譯，都能瞬間完成。有了 Google Assistant™，便能開創無限可能。

      技術規格

      • 畫面/顯示

        顯示器
        4K Ultra HD LED
        螢幕對角尺寸 (公制)
        108  cm
        對角畫面尺寸 (吋)
        43  吋
        面板解析度
        3840x2160p
        亮度
        350  cd/m²

      • 音訊

        音效輸出功率
        20 (2x10)  W
        喇叭
        • 2.0
        • 下射式
        浴室喇叭輸出
        1.5W 單聲道 8Ohm
        音效功能
        • DTS-HD
        • 相容 Dolby Atmos 杜比全景聲
        • Dolby MS12D
        • AC-4
        • DTS Studio Sound

      • 設計

        顏色
        銀色

      • Android TV

        記憶體容量 (快閃)
        16GB*
        作業系統
        Android TV™ 9 (Pie)
        預先安裝的應用程式
        • Netflix*
        • YouTube
        • Google Play 商店*
        • Google Play 音樂
        • Google Play 電影
        • Google Play 遊戲

      • 調諧器/接收/傳送

        數位大型顯示器
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC UHD (高達 2160p60)
        類比大型顯示器
        PAL
        IP 播放
        • 多播
        • 單播
        • HLS
        • OTT 應用程式頻道

      • 無線連線

        無線區域網路
        • 802.11 ac
        • Wifi-Direct

      • 側邊連接

        一般介面插槽
        CI+ 1.3.2
        USB1
        USB 3.0
        耳機輸出
        迷你插孔
        HDMI1
        HDMI 2.0 與 HDCP 2.2

      • 底部接頭

        外部電源
        12V，最大 1.5A
        乙太網路 (LAN)
        RJ-45
        天線
        IEC-75
        浴室喇叭輸出
        迷你插孔
        外部控制
        RJ-48
        USB2
        USB 2.0
        HDMI3
        HDMI 2.0 與 HDCP 2.2
        HDMI2
        HDMI 2.0 與 HDCP 2.2

      • 連線增強功能

        HDMI
        • ARC (所有連接埠)
        • 自動輸入選項
        EasyLink (HDMI CEC)
        • 單鍵播放
        • 系統待機
        • 遙控傳遞
        • 系統音訊控制
        RJ48
        • IR-In/Out
        • Serial Xpress 介面

      • 款客功能

        共用
        • 內建 Chromecast Ultra
        • 安全分享
        • 網路管理分享
        您的品牌
        • 可自訂主畫面
        • 可自訂歡迎應用程式
        • 地點名稱 (Geonames ID)
        • CMND&Create
        • 自訂儀表板 (HTML&APK)
        便利
        • Google 助理*
        • Google 帳戶登入
        • 天氣預報
        • 超過 40 種支援的功能表語言
        • 關閉模式的時鐘
        • 主題大型顯示器
        • 鬧鈴喚醒
        • 睡眠定時器
        CMND&Control
        • 離線頻道編輯器
        • 離線設定編輯器
        • 透過 IP/RF 進行遠端管理
        • 大型顯示器群組管理
        • 透過 USB 進行本機更新
        • 即時初始複製
        CMND&Check-In
        • 訪客名稱
        • 訪客語言
        • 訊息
        • 大型顯示器帳單
        • 快速退房
        遙控器
        • 電量不足偵測
        • RC 電池門鎖
        • 夜光時鐘按鈕
        控制器
        • AppControl
        • JEDI 原生 Android TV 控制
        • JSON API for TV Control-JAPIT
        • Serial Xpress Protocol
        • Crestron 已連線
        • 搖桿
        互動式 DRM
        • VSecure
        • Playready Smoothstreaming
        • Securemedia
        電源控制
        • 快速啟動模式
        • 自動開機
        • 自動關機
        收益創造
        MyChoice
        飯店模式
        • 開啟設定控制
        • 音量限制
        • 安裝功能表鎖定
        • 功能表鎖定
        • 搖桿控制鎖定
        • 監禁模式

      • 保健功能

        控制器
        • 多重遙控
        • 護士呼叫系統相容性
        便利
        • 通話系統
        • 獨立主喇叭靜音
        安全
        • 雙重隔離 Class II
        • 防燃

      • 多媒體

        支援視訊播放
        • 格式：H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • HEVC
        • 容器：AVI、MKV
        • VP9
        支援字幕格式
        • SRT
        • SMI
        • TXT
        支援音樂格式
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (v2 最高 v9.2)
        • WMA-PRO (v9 和 v10)
        支援圖片格式
        • JPG
        • PNG
        • BMP
        • GIF

      • 支援的螢幕解析度

        HDMI 1/2
        達 3840x2160p @60Hz
        HDMI 3
        達 3840x2160p @30Hz
        調諧器
        • 其他：高達 1920x1080p@60Hz
        • T2 HEVC：高達 3840x2160@60Hz
        USB、LAN
        • HEVC：高達 3840x2160@60Hz
        • 其他：高達 1920x1080p@60Hz

      • 配件

        內附
        • 桌上型旋轉底座
        • 遙控器 22AV1905B/00
        • 2 枚 AAA 電池
        • 電源線
        • 保固手冊
        • 法律和安全手冊
        選購
        • 語音 RC 22AV2025B/00
        • 數位 RC 22AV2005B/00
        • 簡易 RC 22AV1601B/12
        • 保健 RC 22AV1604B/12
        • 外部時鐘 22AV1860A/12
        • DOCSIS 纜線數據機 22AV1970A
        • 設定 RC 22AV9574A/12

      • 功率

        主電源
        AC 220-240V，50-60Hz
        能源標章等級
        tbd
        歐盟能源標章功率
        69  W
        年耗電量
        101  kW·h
        待機消耗功率
        <0.3W
        省電功能
        環保模式
        環境溫度
        0 °C 至 40 °C

      • 尺寸

        設備寬度
        964  mm
        設備高度
        561  mm
        設備深度
        60/75  mm
        設備寬度 (含機座)
        964  mm
        設備高度 (含機座)
        594  mm
        設備厚度 (含機座)
        190  mm
        產品重量
        9.5  kg
        產品重量 (+機座)
        11.5  kg
        符合 VESA 標準掛架
        • M6
        • 200 x 200 公釐

      內容物

      箱內其他物品

      • 遙控器電池
      • 遙控器
      • 保固手冊
      • 電源線
      • 桌上型立架

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          • Netflix：啟用應用程式需要套用經核准的特定條款與條件。
          • Google 助理的可用性視國家/地區和語言設定而定。若要使用 Google 助理，必須使用具備語音功能的選購遙控器。
          • 可用功能將依據整合商選擇的配備而定。
          • 飛利浦不保證應用程式之正常運作的可用性與持續性。
          • 因為裝置預載的緣故，實際的可用記憶體可能更少。
          • 一般的開啟模式耗電量為根據 IEC62087 Ed 2 測量而得。實際耗電量須取決於大型顯示器的使用方式。
          • 本大型顯示器僅有特定零件或元件含鉛，根據 RoHS 指令現有的免責條款，此類部分並無任何適用的技術替代方案。
          • Android、Google Play 和 Chromecast 為 Google LLC 的商標