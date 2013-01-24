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Q-Line 顯示器

49BDL3050Q/00
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    Q-Line 顯示器

    49BDL3050Q/00

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    Q-Line UHD Android 顯示器讓解析度進入極致境界，超級引人注目。無硬體的快速安裝方案，搭配優異畫質，不論線上或本機內容都能輕鬆顯示，盡享種種優點。 查看所有優點

    Q-Line 顯示器

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      • 49 吋
      • 3840 x 2160 (4K UHD)
      • Ultra HD
      以 CMND & Control 操作、監控並維護

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      透過區域 (LAN) 連線執行您的顯示器網路。無論是單一或是 100 個螢幕，CMND & Control 可讓您執行如控制輸入和監視顯示器狀態等重要功能。

      CMND & Create。開發及推出屬於自己的內容

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      整合式 HTML5 瀏覽器。播放和控制線上內容

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      Android SoC 處理器。原生與網路應用程式

      經由網際網路連線控制您的顯示器。Android 系統的飛利浦專業級顯示器已針對原生 Android 應用程式進行最佳化，您也可以直接在顯示器上安裝網路應用程式。全新 Android 作業系統可確保軟體安全，長時間維持最新規格。

      透過 CMND 遠端管理系統

      全面掌控您的飛利浦專業級顯示器網路。從安裝到日常操作，CMND 可讓您透過易於使用的單一介面管理、更新、維護和播放。

      CMND & Deploy。遠端安裝和啟動應用程式

      即使您在外面遠端作業，也可快速安裝及啟動任何應用程式。CMND & Deploy 可讓您新增與更新自己的應用程式以及飛利浦專業級顯示器應用程式商店中的應用程式。只要掃描 QR 碼、登入商店，然後按一下您要安裝的應用程式即可。應用程式會自動下載並啟動。

      內建記憶體。立即播放上傳內容

      不需要永久外接播放器，就能儲存並播放內容。您的飛利浦專業級顯示器具備內建記憶體，可讓您上傳媒體至顯示器以立即播放。內建記憶體也可作為線上串流的快取記憶體使用。

      整合式媒體播放機。輕鬆排程 USB 內容

      輕鬆排程內容以便從 USB 播放。您的飛利浦專業級顯示器會從待機模式中喚醒，以播放您想要的內容，並在播放完成後返回待機模式。

      技術規格

      • 畫面/顯示

        對角畫面尺寸 (吋)
        48.5  吋
        螢幕對角尺寸 (公制)
        123.2  cm
        面板解析度
        3840 x 2160
        最佳解析度
        3840 x 2160 @ 60 Hz
        亮度
        350  cd/m²
        對比率 (一般)
        1200:1
        反應時間 (一般)
        9  ms
        長寬比
        16:9
        視角 (水平)
        178  度
        視角 (垂直)
        178  度
        點距
        0.27963 x0.27963 公釐
        顯示器色彩
        10.7 億種
        畫面增強
        • 3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能
        • 3D 梳型濾波器
        • 循序掃描
        • 3D MA 防交錯
        • 動態對比增強效果
        • 增強色彩
        • 色溫調整
        • 反交錯掃瞄器
        • 降噪功能
        • Smart Picture
        作業系統
        Android 5.0.1
        面板技術
        IPS

      • 支援的螢幕解析度

        電腦格式
        • 640 x 480，60、72、75Hz
        • 720 x 400，70Hz
        • 800 x 600，60、75Hz
        • 1024 x 768，60、75Hz
        • 1280 x 768，60Hz
        • 1280 x 800，60Hz
        • 1280 x 1024，60Hz
        • 1360 x 768，60Hz
        • 1600 x 1200，60Hz
        • 1920 x 1080，60Hz
        • 3840 x 2160，30、60Hz
        視訊格式
        • 480i，30、60Hz
        • 480p，30、60Hz
        • 576i，25、50Hz
        • 576p，25、50Hz
        • 720p，50、60Hz
        • 1080i，25、30Hz
        • 1080p，50、60Hz
        • 2160p，30、50、60Hz

      • 連線

        視訊輸入
        • DVI-D
        • VGA (類比 D-Sub)
        • HDMI (x2)
        • USB 2.0 (x2)
        音訊輸入
        3.5 公釐插孔
        音訊輸出
        音訊左/右聲道 (RCA)
        外部控制
        • RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔
        • IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔
        • RJ45

      • 便利

        螢幕省電功能
        畫素轉換，低亮度
        鍵盤控制
        可鎖定
        連線控制
        • LAN (RJ45)
        • RS232
        節能功能
        智慧型電源模式
        擺放位置
        • 橫向 (18/7)
        • 縱向 (12/7)
          縱向 (12/7)
        遙控訊號
        可鎖定
        容易安裝
        遙控鎖
        記憶體
        8GB eMMC
        其他便利功能
        • Kensington 防盜鎖
        • VESA 安裝 (400x400 公釐)
        訊號迴路途徑
        • 紅外線迴路途徑
        • RS232
        區塊矩陣
        最高 10 x 15

      • 尺寸

        邊框寬度
        11.9 (頂端/左/右) 14.4 (底部) 公釐
        設備寬度
        1099.2  mm
        設備高度
        631.9  mm
        設備深度
        62.4  mm
        設備寬度 (吋)
        43.28  吋
        機體高度 (吋)
        24.88  吋
        設備深度 (吋)
        2.46  吋
        產品重量
        11.4  kg
        產品重量 (磅)
        25.13  lb
        VESA 安裝
        400 x 400 公釐，M6

      • 作業環境條件

        海拔高度
        0 ~ 3000 公尺
        溫度範圍 (操作)
        5 ~ 40  °C
        溫度範圍 (儲存)
        -20 ~ 60  °C
        相對濕度
        20 ~ 80 (操作)，10 - 90% (儲存)  %
        MTBF
        50,000  小時

      • 功率

        主電源
        100 ~ 240 VAC，50 ~ 60 Hz
        耗電量 (開啟模式)
        125 W
        待機消耗功率
        <0.5W
        省電功能
        智慧型電源模式

      • 音效

        內建喇叭
        2 x 10W RMS

      • 配件

        附配件
        • AC 電源線
        • RS232 纜線
        • 快速入門指南
        • IR 感應器纜線 (1.8 公尺)
        • 遙控器電池
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        • RS232 菊輪鍊纜線
        • USB 護蓋與螺絲 x1
        機座
        BM05923/BM02542/BM05922

      • 多媒體應用程式

        USB 播放視訊
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        • M4A
        • MP3
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      • 其他

        保固
        3 年保固
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        • 阿拉伯文
        • 簡體中文
        • 繁體中文
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        • CE
        • UL/cUL
        • CB
        • FCC Class B
        • BSMI
        • CCC
        • EAC
        • EMF
        • EnergyStar 7.0
        • PSB
        • CECP

      • 內建播放器

        收納
        8GB eMMC
        CPU
        ARM 四核心處理器
        記憶體
        2GB DDR3

      內容物

      箱內其他物品

      • AC 電源線
      • RS232 纜線
      • 快速入門指南
      • IR 感應器纜線 (1.8 公尺)
      • 遙控器電池
      • 遙控器
      • 選購配件: 桌上型立架

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