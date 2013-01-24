CMND & Deploy。遠端安裝和啟動應用程式

即使您在外面遠端作業，也可快速安裝及啟動任何應用程式。CMND & Deploy 可讓您新增與更新自己的應用程式以及飛利浦專業級顯示器應用程式商店中的應用程式。只要掃描 QR 碼、登入商店，然後按一下您要安裝的應用程式即可。應用程式會自動下載並啟動。