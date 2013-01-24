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透過區域 (LAN) 連線執行您的顯示器網路。無論是單一或是 100 個螢幕，CMND & Control 可讓您執行如控制輸入和監視顯示器狀態等重要功能。
利用 CMND & Create 全方位掌握您的內容。無論是每日特餐或企業品牌資訊，拖放式介面可讓您輕鬆發佈自己的內容。預先載入的範本與整合式小工具確保您的靜態影像、文字與影片均能快速開始運作。
經由網際網路連線控制您的顯示器。Android 系統的飛利浦專業級顯示器已針對原生 Android 應用程式進行最佳化，您也可以直接在顯示器上安裝網路應用程式。全新 Android 作業系統可確保軟體安全，長時間維持最新規格。
全面掌控您的飛利浦專業級顯示器網路。從安裝到日常操作，CMND 可讓您透過易於使用的單一介面管理、更新、維護和播放。
即使您在外面遠端作業，也可快速安裝及啟動任何應用程式。CMND & Deploy 可讓您新增與更新自己的應用程式以及飛利浦專業級顯示器應用程式商店中的應用程式。只要掃描 QR 碼、登入商店，然後按一下您要安裝的應用程式即可。應用程式會自動下載並啟動。
不需要永久外接播放器，就能儲存並播放內容。您的飛利浦專業級顯示器具備內建記憶體，可讓您上傳媒體至顯示器以立即播放。內建記憶體也可作為線上串流的快取記憶體使用。
輕鬆排程內容以便從 USB 播放。您的飛利浦專業級顯示器會從待機模式中喚醒，以播放您想要的內容，並在播放完成後返回待機模式。
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